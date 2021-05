Harry ja Meghan julkaisivat tuoreen kuvan 2-vuotiaasta Archie-pojastaan – esittivät erityisen toiveen pienokaisen syntymäpäivän kunniaksi

Sussexin herttuapari juhlisti poikansa 2-vuotissyntymäpäivää julkaisemalla järjestönsä sivuilla tuoreen kuvan Archiesta.

Harry ja Meghan julkaisivat Archewell-järjestönsä sivuilla kirjeen, jossa he toivovat ihmisten lahjoittavan rahaa järjestönsä kautta parin lanseeraamaan koronarokotekampanjaan.­

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin poika Archie juhlii torstaina 2-vuotissyntymäpäivään. Yhdysvaltoihin vanhempiensa kanssa muuttanut Archie sai syntymäpäivänsä johdosta useita onnitteluja Britanniassa asuvilta sukulaisiltaan.

Sussexin herttuapari on varjellut pienokaista julkisuudelta ja he ovat julkaisseet pojasta kuvia vain harvoin. Archien syntymäpäivän kunniaksi Harry ja Meghan julkaisivat Archiesta uuden kuvan Archewell-järjestönsä kotisivuilla.

Harryn ja Meghanin ottamassa kuvassa pienokainen seisoo selin kameraan päin ilmapallokimppu kädessään.

Kuva on nähtävissä myös Archewellin sivuilta.

Pari kiittää ihmisiä Archien saamista onnitteluista ja tuesta, joita koko perhe on saanut lapsen syntymän jälkeen.

– Olemme hyvin liikuttuneita lämmöstä ja tuesta, joita perheemme on saanut viimeisen kahden vuoden aikana.

– Monet teistä ovat lahjoittaneet hyväntekeväisyyteen hänen nimissään ja juhlistaneet merkkipäivää auttamalla muita. Olette keränneet varoja niille, jotka tarvitsevat apua kaikista eniten. Olemme siitä ikuisesti kiitollisia, Harry ja Meghan kirjoittavat.

Pari julkaisi Archewell-järjestön sivuilla pitkän kirjeen, jossa he nostavat esille koronaepidemian vaikutukset yhteiskuntaan. Kirjeessä he huomauttavat, että monissa paikoin maailmaa koronarokotteita on edelleen vaikeasti saatavilla.

– Emme voi toipua pandemiasta, ennen kuin koronarokotteita on saatavilla aivan jokaiselle ihmiselle, olivatpa he missäpäin maailmaa tahansa. Kutsumme teidät mukaan auttamaan, että koronarokotteet saadaan myös kaikista haavoittuvaisimmissa maissa asuville perheille.

Yhdysvaltoihin muuttanut herttuapari on varjellut poikaansa julkisuudelta.­

Pari pyytää järjestönsä sivuilla ihmisiä lahjoittamaan viisi dollaria (noin 4 euroa) järjestönsä kautta Archewellin yhteistyökumppaneille.

– Viisi dollaria muuttuu 20 dollariksi ja sillä rahalla saadaan neljä koronarokoteannosta. Jokainen dollari on tärkeä. Lahjoitukset auttavat pelastamaan henkiä ja ne auttavat pelastamaan perheitä ja yhteisöjä, pari kirjoittaa.