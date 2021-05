Harry ja Meghan esittelivät Archien suurieleisesti maailmalle, sitten hänet piilotettiin visusti – tämä 2 vuotta täyttävän pojan elämästä tiedetään

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Archie-poika täyttää kaksi vuotta 6. toukokuuta. Pienokaista ei ole nähty julkisuudessa lainkaan yli vuoteen, sillä tämä elää hyvin suojattua elämää Kaliforniassa.

Kaksi vuotta sitten Britannian valtasi ihastus, kun prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoispoika Archie syntyi Portlandin sairaalassa, Lontoossa. Ylpeä isä ilmoitti lapsensa syntymästä 6. toukokuuta 2019. Kaksi päivää myöhemmin julkisuuteen kerrottiin, että hovin uusimman jäsenen nimeksi tulisi Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Pienokainen esiteltiin maailmalle pari päivää syntymänsä jälkeen. Harry ja Meghan astelivat tuolloin Windsorin linnassa median eteen pienokainen sylissään. Tuoreet vanhemmat kertoivat olevansa haltioissaan pojastaan.

Neljä kuukautta myöhemmin Archie nähtiin ensimmäisessä edustustilaisuudessaan Etelä-Afrikassa. Herttuapari vieraili tuolloin maassa ja päätti ottaa poikansa mukaan. Archie hurmasi kaikki hänet tavanneet ja sai valtavasti palstatilaa brittilehdissä. Kuninkaallisfanit ihastelivat pienokaista, ja Britanniassa riemuittiin siitä, että kansa pääsisi seuraamaan pikkukuninkaallisen kasvamista julkisuudessa.

Sitten moni asia muuttui.

Ensimmäinen kuva pienestä Archiesta julkaistiin 8. toukokuuta 2019. Tuolloin Meghan ja Harry esittelevät esikoisensa maailmalle Windsorin linnassa.­

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan päättivät jättää tehtävänsä brittihovin eturivin jäseninä ja muuttaa pois Britanniasta. He aloittivat uuden elämän Yhdysvalloissa, jättivät edustustehtävänsä ja lopettivat elämänsä jakamisen sosiaaliseen mediaan. Samalla Archie piilotettiin julkisuudelta visusti, eikä hänestä ole Etelä-Afrikan edustustilaisuuden jälkeen nähty kuin muutama kuva ja video.

Ensimmäiset merkit Archien hyvin suojellusta elämästä saatiin kutienkin jo heti hänen syntymänsä jälkeen. Archie kastettiin julkisuudelta piilossa ja vanhemmat ilmoittivat, ettei poika saisi lainkaan kuninkaallista titteliä.

Monesta perinteestä poikettiin alusta saakka ja viimeistään viimeisen vuoden aikana on varmistunut, etteivät Harry ja Meghan halua tuoda poikaansa enää esille. Sen sijaan he haluavat tarjota tälle mahdollisimman tavallisen lapsuuden.

Archien virallinen ristiäiskuva julkaistiin kesäkuussa 2019, kun hänet kastettiin yksityisessä seremoniassa Windsorin linnan kappelissa Archie Harrisoniksi.­

Pari on toteuttanut suunnitelmaansa määrätietoisesti sen jälkeen, kun he muuttivat Yhdysvaltoihin viime vuonna. Archiesta on julkaistu ainoastaan hänen 1-vuotispäivänään isänsä kuvaama video, jolla Meghan luki hänelle Duck! Rabbit! -nimistä kirjaa. Lisäksi hänet on nähty selin kameraan otoksessa, jonka yhteydessä herttuapari juhlisti uutta elämänvaihettaan: sitä, että Archiesta tulee tulevana kesänä isoveli.

Kaksivuotispäivä onkin viimeinen kerta, kun Archie juhlii synttäreitään perheensä ainoana lapsena. Harry ja Meghan kertoivat kuohuttaneessa Oprah Winfreyn haastattelussa maaliskuussa, että Archie saa pian pikkusiskon.

Oman lisänsä Archien varjeltuun elämään on tuonut myös koronapandemia. Prinssi Harryn perhe ei ole tavannut pienokaista sen jälkeen, kun tämä muutti Amerikkaan yli vuosi sitten. Britanniassa on surkuteltu sitä, ettei kuningatar Elisabet ole päässyt näkemään, miten Archie kasvaa ja että koko kuninkaallinen perhe on erotettu pienokaisesta.

Harry kertoi James Cordenin keskusteluohjelmassa aiemmin tänä vuonna, että kuningatar Elisabet on välimatkasta huolimatta läsnä Archien elämässä. Harryn mukaan kuningatar lähetti Archielle viime jouluna erityisen lahjan, josta pienokainen on innostunut toden teolla.

– Hän lähetti Archielle vohveliraudan, joten Meghan tekee aina aamiaiseksi ihanan luomutaikinan ja paistaa sen vohveliraudassa. Archie rakastaa sitä, Harry sanoi.

Britanniassa on surkuteltu sitä, ettei Archie ole päässyt viettämään aikaa prinssi Harryn perheen kanssa juuri lainkaan.­

Harry on myöntänyt väliensä isänsä, prinssi Charlesin kanssa olevan etäiset, samoin veljensä prinssi Williamin kanssa. Archie ei olekaan juuri ollut tekemisissä isoisänsä, setänsä tai serkkujensa kanssa.

Brittimedia uskoo, että osittain kyse on pandemian sanelemasta pakosta, mutta toisaalta myös Meghanin ja Harryn tietoisesta valinnasta. Heidän uskotaan haluavan suojella perhettään julkisuudelta viimeiseen asti, ja Britanniassa se olisi varmasti vaikeampaa kuin Amerikassa. Pari on haastanut brittilehtiä oikeuteen heitä koskeneista artikkeleista ja puhunut avoimesti siitä, miten vihamieliseksi he kokevat ilmapiirin Britanniassa.

Meghan ja Harry kertoivat Oprahin haastattelussa, että he nauttivat suunnattomasti siitä, miten erilaista elämä Kaliforniassa on. Mutta millainen pienen Archien uusi elämä Amerikassa oikein on?

Brittilehtien mukaan Archie luultavasti tapaa usein lähistöllä asuvaa isoäitiään, herttuatar Meghanin Doria-äitiä. Archie saa tällä hetkellä kasvaa Montecitossa sijaitsevassa yli 12 miljoonan euron kartanossa, jonka pihamaalla on runsaasti tilaa telmiä.

Talossa on oma leikkikenttä ja elokuvateatteri, joista koko perhe voivat nauttia yhdessä. Archien tiedetään pitävän paljon eläimistä, ja perheen kotoa löytyykin ainakin kanala.

Archie hurmasi syyskuussa 2019, kun hän edusti vanhempiensa kanssa Etelä-Afrikassa. Sen jälkeen pienokaista ei ole nähty lainkaan julkisuudessa, vaan hänestä on julkaistu ainoastaan joitakin kuvia ja video.­

Toistaiseksi Archie ei ole juuri päässyt tutustumaan ikäisiinsä lapsiin koronarajoitusten vuoksi. Closer-lehti kuitenkin kertoo, että hän on hyvin innoissaan aina päästessään muiden taaperoiden seuraan.

Lehden haastatteleman sisäpiirilähteen mukaan Archie on ”tullut ulos kuorestaan”. Hänen kerrotaan olevan hyvin sanavalmis ja puhuvan paljon ikäisekseen. Lähteen mukaan Archiella on myös loistava huumorintaju, aivan kuten isällään.

– Hänellä on upea persoonallisuus. Hän yhdistää jo kolme, neljä sanaa ja laulaa lauluja, Harry kertoi James Cordenin ohjelmassa aiemmin.

Closerin mukaan Archien kaksivuotispäivää vietetään kotioloissa talon puutarhassa. Lehden lähde kertoo, että tiedossa on grillijuhlat, pihapelejä ja yhdessäoloa. Juhlien valmistelusta on vastannut pitkälti Harry, sillä Meghan on viimeisillään raskaana.

– He hemmottelevat häntä lahjoilla, kirjoilla, leluautolla, palapeleillä ja lasten kokkisetillä, sisäpiirilähde paljastaa.

Juhlissa tarjoillaan Closerin mukaan monikerroksista syntymäpäiväkakkua, makeisia ja muita herkkuja. Muffinssien leipomisesta vastaa Meghanin Doria-äiti ja juhlatunnelmaa luovat hassut hatut ja ilmapallot.

Lähteet: IS Arkisto, Express, Closer, Daily Mail, Telegraph, Forbes.