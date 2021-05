Herttuatar Meghan paljasti seuraavan liikkeensä: julkaisee kirjan, jossa seikkailee hämmentävästi prinssi Harrya muistuttava hahmo

Herttuatar Meghan julkaisee lastenkirjan, jossa keskitytään isien ja poikien väliseen suhteeseen.

Hovin jättäneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat tehneet jälleen uuden aluevaltauksen, kertoo Daily Mail. Herttuatar Meghan on nimittäin kirjoittanut lastenkirjan, joka julkaistaan 8. kesäkuuta Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Kirjan julkaisee kustantamo Random House Children's Books ja sen on kuvittanut amerikkalaistaiteilija Christian Robinson.

Kustantamo kertoo brittimedian mukaan julkaisemassaan tiedotteessa, että Meghan sai idean kirjan kirjoittamiseen runosta, jonka hän oli kirjoittanut prinssi Harrylle isänpäivänä.

Kustantamon mukaan kirjassa paneudutaan isän ja lapsen erityiseen suhteeseen äidin silmin. The Bench (suomeksi Penkki) -nimeä kantavan kirjan kuvissa komeilee punahiuksinen mieshahmo, joka on pukeutunut sotilasunivormuun.

Brittilehdet uskovat kirjan kuvituksessa seikkailevan punahiuksisen miehen olevan suora viittaus prinssi Harryyn, joka palveli sotilasurallaan Afganistanissa.

– The Bench sai alkunsa runosta, jonka kirjoitin miehelleni isänpäivänä, kuukausi Archien syntymän jälkeen. Runosta tuli tarina, herttuatar Meghan kertoo kustantamon tiedotteessa.

Daily Mail kertoo, että kirjaa myydään noin 15 euron hintaan. Kirja julkaistaan kesäkuussa myös äänikirjana, jonka herttuatar Meghan itse lukee.

Brittilehdet huomauttavat, ettei Meghan ole ensimmäinen kuninkaallinen, joka julkaisee lastenkirjan. Aiemmin muun muassa Yorkin herttuatar Sarah Ferguson on julkaissut useita lapsille suunnattuja teoksia.

Sussexi herttuapari on solminut useita monien miljoonien eurojen arvoisia diilejä eri viihdejättien kanssa. Pari on tekemässä Netflixille lapsille suunnattua sisältöä ja he ovat julkaisseet podcastia musiikkipalvelu Spotifyssa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoinen Archie syntyi toukokuussa 2019. Pari odottaa parhaillaan toista lastaan.­

Brittilehdet ovat arvioineet, että herttuapari tienaa sopimuksilla jopa yli sata miljoonaa euroa. Meghanin on kerrottu solmineen sopimuksen maineikkaan Harry Walker -agentuurin kanssa, joka edustaa myös Clintoneita ja Obamia.

Harry totesi maaliskuussa Oprah Winfreyn kohuhaastattelussa, että hänen rahahanansa laitettiin kiinni, kun hän jätti hovin. Harryn mukaan hänellä ja Meghanilla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin tehdä diili Spotifyn ja Netflixin kanssa.

Herttuaparin suurimpia menoeriä ovat massiivisen turvatiimin kulut. Turvallisuuskustannuksien jakautuminen aiheutti paljon keskustelua parin muuttaessa Britanniasta Yhdysvaltoihin.

– Minun piti saada rahaa, jotta pystyin takaamaan turvallisuutemme, Harry perusteli haastattelussa.