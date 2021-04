Prinssi William ja herttuatar Catherine julkaisivat ainutlaatuisen videon perhe-elämästään – pikkukuninkaallisten riemulla ei ole rajaa

Harvinainen video näyttää, miten prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis nauttivat luonnosta Norfolkissa, Englannissa.

Prinssi William ja herttuatar Catherine viettivät torstaina 10-vuotishääpäiväänsä ja julkaisivat sen kunniaksi sekä herkän yhteiskuvan että harvinaisen kurkistuksen perheensä arkeen.

Cambridgen herttuapari julkaisi virallisella Instagram-tilillään videon, jolla he viettävät rennosti aikaa yhdessä kolmen lapsensa kanssa. Videolla prinssi George, 7, prinsessa Charlotte, 5, ja prinssi Louis, 3, kirmaavat luonnossa ja nauttivat nuotiohetkestä vanhempiensa kanssa.

Videolla näytettään, miten pikkukuninkaalliset kipuavat hiekkarannalla dyynien päälle, ihmettelevät merta, leikkivät pihalla äitinsä kanssa ja lopuksi paahtavat vaahtokarkkeja nuotiolla. Peoplen mukaan video on kuvattu perheen Norfolkissa sijaitsevan maalaiskodin lähistöllä viime syksynä.

Tuore video on ainutlaatuinen kurkistus prinssi Williamin perheen elämään, sillä kuninkaallisia on nähty julkisuudessa huomattavasti normaalia vähemmän koronapandemian vuoksi. Etenkin pikkukuninkaalliset ovat vilahtaneet kuvissa ja videoissa vain hyvin harvoin.

Prinssi George ja prinsessa Charlotte ovat nykyään koululaisia ja prinssi Louis aloitti hiljattain esikoulun. William ja Catherine julkaisivat kuopuksestaan suloisia potretteja tämän koulutiellä viime viikolla, kun pikkuprinssi täytti kolme vuotta.

Peoplen mukaan prinssi Louis aloitti opintien Willcocks Nursery School -nimisessä esikoulussa, jota myös hänen isosiskonsa Charlotte kävi.

Daily Mailin mukaan Willcocksin vuosimaksu vaihtelee 6 700 punnasta (noin 7 700 euroa) yli 22 000 puntaan (noin 25 000 euroa).

Prinsessa Charlotten ja prinssi Georgen koulu sijaitsee lähellä heidän pikkuveljensä opinahjoa. Isosisarukset käyvät muutamien korttelien päässä sijaitsevaa Thomas’s Battersean yksityiskoulua. Koulussa on paljon niin sanottujen tavallisten perheiden lapsia.

Prinssi William ja herttuatar Catherine ovat pyrkineet tarjoamaan lapsilleen mahdollisimman tavallisen lapsuuden siitä huolimatta, että he kuuluvat kuninkaalliseen perheeseen ja koko maailma on kiinnostunut heidän puuhistaan. Prinssi George on kruununperimysjärjestyksessä isänsä jälkeen kolmantena, joten etenkin häntä kohtaan on suuria odotuksia.