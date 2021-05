Prinssi Charles vetäytyi salaiselle ”piilopirtilleen” ja katosi julkisuudesta isänsä kuoleman jälkeen – sisko Anne teki aivan päinvastoin

Prinsessa Annella on riittänyt työkiireitä prinssi Philipin kuoleman jälkeen. Prinssi Charles vetäytyi julkisuudesta ja pohtii hovin tulevaisuutta ”mökillään”.

Britannian hovin suruaika on ohi ja kuninkaallinen perhe on palannut vähitellen töihin kuningatar Elisabetin, 95, puolison prinssi Philipin hautajaisten jälkeen. Hovin sisäpiiriläiset ovat kertoneet, että perhe tekee kaikkensa tukeakseen leskeksi jäänyttä Elisabetia.

Etenkin prinsessa Annen, 70, ja Walesin prinssi Charlesin, 72, odotetaan ottavan yhä näkyvämpää roolia julkisissa tehtävissä äitinsä rinnalla.

Hovin työmyyränä tunnettu prinsessa Anne suuntasikin heti töihin Philipin kuoleman jälkeen. Isänsä arkun perässä kyynelsilmin kävellyt Charles puolestaan vetäytyi hautajaisten jälkeen Walesissa sijaitsevalle mökilleen suremaan.

Siskon ja veljen on kuvailtu olevan luonteenpiirteiltään kuin yö ja päivä. Suorapuheinen Anne oli Philipin suosikki ja väitteiden mukaan ”se poika”, jollaisen Philip olisi toivonut. Herkällä Charlesilla oli isäänsä mutkikas suhde.

Uuttera prinsessa Anne ja herkkä prinssi Charles ovat käsitelleet surua eri tavalla isänsä kuoleman jälkeen.­

Sisarukset vaikuttavat tekevän surutyötä hyvin eri tavalla.

Anne on sisaruksista se, joka on ottanut suurimman taakan kantaakseen ja edustanut perhettä julkisissa tehtävissä viime viikkoina. Kova työmoraali yhdisti Annea ja prinssi Philipiä, joka inhosi kaikenlaista ”hössötystä”.

– Isäni oli samaan aikaan opettajani, kannustajani sekä kriitikkoni. Eniten hän oli kuitenkin minulle esimerkki hyvin eletystä elämästä ja auliista palvelusta maataan ja kuningatarta kohtaan, Anne kuvaili isäänsä.

Kyyneleet valuivat prinssi Charlesin poskilla prinssi Philipin hautajaisissa. Lähteiden mukaan Charles haluaa surra isänsä kuolemaa yksin ja matkusti siksi Walesiin.­

Anne palasi edustamaan vain muutama päivä Philipin kuoleman jälkeen. Kuvassa viime viikolla Westminster Abbeyn katedraalilla.­

Annen painaessa pitkää päivää Charles suree isänsä kuolemaa yksin, kaukana uteliaista silmäpareista.

Lähteiden mukaan Charles on parhaillaan Myddfain kylän läheisyydessä sijaitsevassa piilopirtissään. Hovin sisäpiiriläisten mukaan Charles on käynyt vähitellen läpi surunvalitteluja, joita hän sai isänsä kuoleman jälkeen tuhansittain.

– Isän kuolema on hänelle merkittävä hetki elämässä. Hänestä tuntuu kuin hän kannattelisi valtavaa taakka olkapäillään, hovin sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille.

– Philip oli perheen patriarkka, ja kaikki muuttui hetkessä. Charles tarvitsee aikaa käsitelläkseen isänsä kuolemaa.

Charles ja herttuatar Camilla ostivat Llwynywermodin tilan vuonna 2007. Kyseessä ei ole ihan mikä tahansa maalaismökki, vaan brittilehdet kertovat, että Walesin prinssi on remontoinut tilasta itselleen komean luomufarmin.

– Sopivan tilan löytäminen kesti yli 40 vuotta, Charles on intoillut.

Osa Llwynywermodin tilaan kuuluvista mökeistä on ollut vuokrattavissa ja brittilehtien mukaan kaikki mökit on sisustettu Charlesin toiveesta ekologisesti. Sisustuksessa suositaan kierrätysmateriaaleja ja mökeissä käytetään vain luomutuotteita. Yö Charlesin piilopirtissä on maksanut noin 1 300 euroa.

Llwynywermodin tilaa kuvaillaan Charlesin turvasatamaksi. Tila sijaitsee lähellä Myddfain kylää Walesissa.­

Walesin prinssin mökin sisustus on pelkistetty. Värimaailma on herttuatar Camillan valitsema. Vaaleansinisen, luonnonvalkoisen ja beigen sävyt toistuvat kaikissa huoneissa.­

Walesilaismedian mukaan turvatoimia uneliaassa Myddfain kylässä on kiristetty prinssi Charlesin saapumisen jälkeen. Charles majailee mökillään yksin, ilman puolisoaan herttuatar Camillaa, mutta hänellä on mukanaan suuri joukko turvamiehiä, jotka vartioivat Llwynywermodin tiluksia herkeämättä.

Sisäpiiriläisten mukaan paikka on Charlesille erittäin rakas ja eräänlainen turvasatama.

– Ei ole parempaa paikkaa, jossa hän voisi tehdä surutyötä ja pohtia tulevaisuutta.

Hovi ei toistaiseksi ole kommentoinut, miten kuninkaalliset tehtävät jatkossa jaetaan perheessä. Selvää on, että 95-vuotiaan kuningattaren työtehtäviä siirretään lähivuosina yhä enemmän Walesin prinssille ja Charlesin pojalle prinssi Williamille.

Walesissa Charlesilla on ollut aikaa pohtia vakavasti kuninkaallisen perheen tulevaisuutta. Telegraph-lehden tietojen mukaan Charles haluaa käydä kuningattaren kanssa neuvotteluja siitä, miten kuninkaalliset tehtävät jatkossa jaetaan.

Sisäpiirilähteet kertovat, että Charles on ilmaissut haluavansa pienentää hovin ydinjoukkoa kustannussyistä.

– Charles haluaa säästää rahaa. Hän haluaa työskentelevien kuninkaallisten olevan veronmaksajien rahojen väärti, kuninkaal­lis­asiantuntija Angela Levin sanoi hiljattain ra­dio­haastattelussa.

Maaliskuun lopulla Charles poseerasi yhdessä äitinsä kanssa Frogmoren puutarhassa Windsorissa.­

Telegraphin mukaan Charles järjestää lähitulevaisuudessa kokouksen, johon osallistuvat hänen lisäkseen ainakin kuningatar Elisabet ja prinssi William. Keskustelujen tarkoituksena on määritellä, miltä hovin tulevaisuus näyttää ja ketkä tulevat jatkossa olemaan sen ytimessä.

Asiantuntijat ovat toppuutelleet Charlesin suunnitelmia, sillä esimerkiksi prinsessa Annen siirtäminen sivuun olisi hoville hirvittävä takaisku. Koronaepidemiasta huolimatta Anne oli viime vuonna jälleen kuninkaallisen perheen ahkerin jäsen. Hän teki 148 edustustehtävää vuonna 2020.

Prinssi Philipin kuoleman myötä lukuisat sotilaalliset arvonimet ja kuninkaallisten tukemat kohteet jäivät ilman kuninkaallista vastuunkantajaa. Myös prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin muutto Amerikkaan vuosi sitten aiheutti merkittävän aukon kuninkaallisten tukemien tahojen toimintaan ja hovin edustustilaisuuksiin. Samoin kävi myös prinssi Andrew’n astuttua sivummalle Jeffrey Epstein -kohun myötä.

Charlesilla on edessään todellinen näytön paikka 11. toukokuuta, jolloin hän osallistuu kuningattaren kanssa parlamentin avajaisseremoniaan. Aikaisemmin tehtävä kuului prinssi Philipille.

– Tämä on kuningattarelta selvä merkki, ettei hän halua sivuuttaa Charlesia tulevana kruununperijänä. Charles ottaa nyt vielä suuremman vastuun kuninkaallisista tehtävistä. Kruununperillisenä hänen tukensa on ensisijaisen tärkeää kuningattarelle, lähteet kertovat The Sunille.