Kehonkielen asiantuntija kertoo, mitä prinssi Williamin ja Catherinen hääpäivän kuva todella paljastaa – hymy on leveä, mutta katse kertoo toista

Kuninkaallinen pariskunta varjelee tarkoin yksityiselämäänsä, ja se näkyy myös Williamin kehonkielessä.

Britannian prinssi Williamista ja herttuatar Catherinesta julkaistiin torstaina uusia romanttisia kuvia heidän kymmenvuotishääpäivänsä kunniaksi.

Brittiläisen Mirror-lehden haastattelema kehonkielen asiantuntija Judi James kertoo, että ne paljastavat paljon asioita pariskunnan keskinäisistä väleistä.

Asiantuntijan mukaan pariskunta vaikuttaa kaikin puolin läheiseltä ja onnelliselta keskenään.

– Yksi paljastavimmista asioista kehonkielessä on se vaikutus, minkä henkilön sanaton viestintä antaa yleisölle, James aloittaa.

– Asento jonka otamme paljastaa yleensä eniten siitä, mitä tunnemme.

Asiantuntijan mielestä William katsoo kuvassa kameraan hiukan varovaisesti.­

Jamesin mukaan pariskunta näytti kymmenen vuotta sitten otetuissa kuvissa innostuneilta, hiukan jännittyneiltä ja rakastuneilta, mutta nyt he vaikuttavat hyvin läheisiltä ja rentoutuneilta.

– He näyttävät autuaan onnellisilta yhdessä, mutta katsoja jää hiukan etäälle heistä. Williamin hymy on leveä, mutta hänen katseensa vaikuttaa hiukan varovaiselta, ei Katea kohtaan vaan kameraa ja yleisöä.

– Williamin käden asennossa on jäykkyyttä, joka viittaa siihen, että William on tyytyväinen, kun kuvaussessio on ohi ja hän saa vain olla Katen kanssa.

Pariskunta hymyilee onnellisen oloisena.­

Kuva hetkestä, jolloin Catherine ja William olivat juuri kertoneet medialle kihlautumisestaan.­

Kuninkaallinen pariskunta varjelee hyvin tarkasti yksityiselämäänsä, joten pienetkin vilaukset parin yhteiselosta kiinnostavat kuninkaallisfaneja suuresti.

William ja Kate kihlautuivat lokakuussa vuonna 2010. Medialle kihalutumisesta kerrottiin marraskuussa. Unelmahäitä vietettiin huhtikuussa 2011 Westminster Abbeyssa. Nykyään heillä on yhdessä kolme lasta: vuonna 2013 syntynyt George, vuonna 2015 syntynyt Charlotte ja vuonna 2018 syntynyt Louis.