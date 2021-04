Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin avoimuus yllätti Oprahin – ei uskonut herttuaparin menevän ”niin pitkälle” kohuhaastattelussa

Oprah Winfrey kertoo, että erityisesti herttuatar Meghanin puheet hovin sisäisestä rasismista löivät hänet ällikällä.

Oprah Winfrey kertoo yllättyneensä siitä, kuinka avoimesti herttuatar Meghan puhui hovin sisäisistä asioista maaliskuussa esitetyssä kohuhaastattelussa. Oprah puhui asiasta yhdysvaltalaisen viihdetoimittajan Nancy O’Dellin haastattelussa.

Asiasta uutisoineiden Page Sixin ja Mirrorin mukaan Winfrey ei uskonut, että haastattelulla tulisi olemaan niin laajat vaikutukset. Hän ei myöskään arvannut, että Meghan menisi ”niin pitkälle” syyttäessään nimeämättömäksi jäänyttä hovin jäsentä rasismista.

Winfrey kertoo, että heidän kaikkien yhteinen tavoite oli kertoa totuus. Vaikka Winfrey oli tehnyt huolelliset pohjatyöt ja valmistelut, hän ei osannut silti kuvitellakaan, kuinka avoimesti Sussexin herttuapari haastattelussa lopulta puhuisi.

– Aina, kun teen haastattelun jonkun näin merkittävän henkilön kanssa, keskustelemme asioista etukäteen.

Harrya ja Meghania Winfrey ei tosin tavannut etukäteen, mutta kertoo viestitelleensä herttuaparin kanssa haastattelun sisällöstä.

– Sanoin, että minun on tärkeää saada tietää heidän aikomuksensa, jotta meillä on yhteinen määränpää. Meidän yhteinen määränpää oli totuus. He halusivat kertoa tarinansa, ja he halusivat kertoa sen totuudenmukaisesti niin kuin se on, Winfrey selittää.

Harry ja Meghan puhuivat suunsa niin puhtaiksi, että Oprahkin yllättyi.­

Maaliskuussa nähty haastattelu tarjosi lukemattoman määrän uutispommeja, joista puhutaan vielä lähes kaksi kuukautta myöhemmin.

Herttuatar Meghan kertoi haastattelussa saaneensa kuulla puolisoltaan, että hovissa oli keskusteltu siitä, kuinka tumma iho pariskunnan lapsella tulisi olemaan. Meghanin isä on valkoinen ja äiti musta.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi.

Hän ei paljastanut, kuka oli tuonut aiheen esille hovissa. Winfrey kertoi myöhemmin, että Harry ja Meghan olivat täsmentäneet hänelle haastattelun jälkeen, ettei kyseessä olleet Harryn isovanhemmat kuningatar Elisabet tai kuukausi haastattelun jälkeen menehtynyt prinssi Philip.

Meghan avautui haastattelussa myös itsetuhoisista ajatuksistaan ja suhteestaan kälyynsä herttuatar Catherineen. Harry puolestaan paljasti asioita väleistään kuninkaalliseen perheeseen ja erityisesti omaan isäänsä prinssi Charlesiin.