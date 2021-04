Näin hurjasti prinssi Louis, 3, on kasvanut – herttuatar Catherine julkaisi herttaisen kuvan eskarin aloittaneesta pikkuprinssistä

Cambridgen herttuaparin kuopus täyttää perjantaina 3 vuotta.

Prinssi Louis on Cambridgen herttuaparin kolmas lapsi ja kuningatar Elisabetin kuudes lapsenlapsenlapsi.­

Herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin nuorin poika Louis täyttää tänään perjantaina 3 vuotta. Pikkuprinssillä on syytä juhlaan, sillä hän on myös aloittanut esikoulun. Ylpeät vanhemmat julkaisivat kuvan koulutiellä pyöräilevästä kuopuksestaan.

Herttaisessa otoksessa Louis hymyilee leveästi koulureppu selässään ja matkaa ensimmäistä kertaa esikouluun. Valokuvaustaidoistaan tunnettu herttuatar Catherine nappasi kuvan Kensingtonin palatsin pihalla keskiviikkona.

– Cambridgen herttuatar ja herttua ovat iloisia voidessaan jakaa tuoreen kuvan prinssi Louisista tämän 3-vuotissyntymäpäivän kunniaksi, Kensingtonin palatsi kertoi torstaina antamassaan lausunnossa.

Peoplen mukaan prinssi Louis aloitti opintien Willcocks Nursery School -nimisessä arvokkaassa esikoulussa, jota myös hänen isosiskonsa Charlotte kävi.

Daily Mailin mukaan Willcocksin vuosimaksu vaihtelee 6 700 punnasta (noin 7 700 euroa) yli 22 000 puntaan (noin 25 000 euroa).

Lisäksi Louisin sisarusten prinsessa Charlotten ja prinssi Georgen koulu sijaitsee lähellä. He käyvät Thomas’s Battersean yksityiskoulua, joka sijaitsee muutamien korttelien ja noin 15–30 minuutin ajomatkan päästä palatsista. Koulussa on paljon niin sanottujen tavallisten perheiden lapsia.

Britanniassa lapset aloittavat esikoulun jo varhaisessa vaiheessa ja oppivelvollisuus alkaa Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta jo 5-vuotiaana ja päättyy 16-vuotiaana.

Prinssi Louis puhui viime lokakuussa ensimmäistä kertaa julkisesti, kun hän keskusteli vanhempien sisarustensa kanssa David Attenboroughin kanssa ja esitti tälle oman kysymyksensä virtuaalitapahtumassa. Louis kysyi kuuluisalta luonnontieteilijältä ihastuttavasti: "Mikä on lempieläimesi?".

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapset edustivat myös ensimmäistä kertaa punaisella matolla viime joulukuussa.

Perhe hyväntekeväisyystapahtuman punaisella matolla joulukuussa.­

Louisia on kuvailtu iloiseksi ja hymyileväksi pojaksi, joka on hurmannut kaikki käytöksellään. Julkisuudessa Louis on riemastuttanut kansaa hurmaavan ilmeikkäällä edustustyylillään.