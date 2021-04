Hovin sisäpiiriläinen: Harry palaa Yhdysvaltoihin Meghanin luo ”rikkinäisenä miehenä” – todellisuus iski karulla tavalla vasten kasvoja

Hovin jättäneellä prinssi Harrylla on sisäpiirin mukaan edessään vaikea paluu arkeen Yhdysvalloissa.

Hovin valtavan kohun saattelemana jättänyt prinssi Harry palasi Britanniaan yli vuoden tauon jälkeen prinssi Philipin hautajaisten takia. Brittimedian tietojen mukaan Windsorin linnan mailla järjestettiin hautajaisten jälkeen tapaaminen, jossa Harry keskusteli viime aikojen tapahtumista isänsä prinssi Charlesin ja isoveljensä prinssi Williamin kanssa.

Hovin sisäpiiriläisten mukaan tapaaminen sujui hyvässä hengessä, mutta Harryn välit perheeseensä ovat yhä etäiset. Prinssi Charlesin ja prinssi Williamin kuvaillaan olevan syvästi loukkaantuneita siitä, että Harry syytti Oprah Winfreyn tv-haastattelussa perhettään rasistiseksi.

Nyt prinssin lapsesta asti tuntenut Paul Burrell kertoo Closer-lehdelle, että kotiin Yhdysvaltoihin palaa isoisän menetyksen ja perhedraaman murtama mies.

– Harryn maailma murtui, kun hän muutti Kaliforniaan. Nyt hän kohtaa lähdön seuraukset, Burrell sanoo.

Harry kertoi Oprah Winfreyn haastattelussa, ettei Charles vastaa enää hänen puheluihinsa. Harry myönsi myös hänen ja isoveli Williamin olevan ”eri poluilla”.­

Paul Burrell on prinsessa Dianan entinen hovimestari ja hänen tiedetään olleen hyvin läheinen Dianan kanssa. Burrell sanoo Closerille Harryn todennäköisesti luulleen, että elämä Yhdysvalloissa vastaa kaikkia hänen unelmiaan, sillä hän oli jo pitkään haaveillut vapaudesta.

Burrell epäilee, ettei Harry ymmärtänyt, mitä hovista lähteminen oikeasti tarkoittaa ja miten se tulisi vaikuttamaan hänen ja hänen perheensä väleihin. Todellisuus lähdön seurauksista iski vasten kasvoja, kun Harry palasi Britanniaan.

– Britanniaan paluu ja hänen kritisoimansa perheen näkeminen oli äärimmäisen vaikeaa, Burrell sanoo.

– Rakkaan isoäidin näkeminen, sekä isän ja isoveljen kohtaaminen ei ollut helppoa. Jo pelkkä Windsorin linnaan paluu oli vaikeaa, sillä hänellä on sieltä niin paljon muistoja.

Harry ja Meghanin tv-haastattelun kerrotaan mutkistaneen Harryn ja Williamin välejä entisestään.­

Dianan ex-hovimestari uskoo Harryn palaavan takaisin Santa Barbaran kartanoonsa raskain sydämin, sillä hän kaipaa perhettään.

– Meghanilla on edessään ongelma, sillä Harryn tunteet ovat jakautuneet kahtia. Meghan uskoo, että he tekivät oikean päätöksen jättäessään hovin, mutta päätös raastaa Harrya. Asioiden on nyt muututtava. Meghanin on pohdittava, mitä he tekevät seuraavaksi.