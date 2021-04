Kuningatar Elisabet kantoi käsilaukussaan henkilökohtaista muistoa prinssi Philipistä – kehonkielen asiantuntija arvioi kuningattaren olemusta

Kuningatar kantoi hautajaisissa mukanaan arvokasta muistoa puolisostaan, piilossa muiden katseilta.

Kuningatar Elisabet, 94, jätti jäähyväiset puolisolleen prinssi Philipille lauantaina Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa pidetyissä hautajaisissa. Elisabet ja 99-vuotiaana menehtynyt Philip olivat naimisissa yli 73 vuotta.

Brittimedian mukaan kuningatar kantoi hautajaisissa käsilaukussaan henkilökohtaisia muistoja puolisostaan. Kuninkaallisten läpipiiristä kerrotaan muun muassa Daily Mailille, että kuningatar kantoi mukanaan pientä valokuvaa parista. Valokuvan kerrotaan olevan yhteiskuva Maltalta.

Malta oli parille erityinen paikka. Pariskunta vietti saarella kaksi vuotta avioliittonsa alkumetreillä 1949-1951, kaukana julkisuuden valokeilasta.

Kuningattaren tiedetään muistelevan tuota aikaa erityisen lämpimästi. Kuningatar on kuvaillut sitä yhdeksi elämänsä onnellisimmista ajanjaksoista, sillä hän pystyi elämään normaalimpaa elämää. Pari palasi usein muistorikkaisiin maisemiin, muun muassa juhlimaan 60-vuotishääpäiväänsä vuonna 2007.

Nuoripari Maltalla sijaitsevassa kodissaan Villa Guardamangiassa 1949.­

Lisäksi kuningatar oli suunnitellut ottavansa mukaan seremoniaan valkoisen taskuliinan, jonka prinssin räätäli oli tehnyt. Edinburghin herttuan klassiseen tyyliin kuului usein terävästi taiteltu taskuliina puvun rintataskussa.

Kehonkielen asiantuntija Judi James analysoi rakkaan elämänkumppaninsa menettäneen kuningattaren olemusta. Hänen mukaansa kuningattaren suuresta surusta kertoi se, että hän pysähtyi juuri ennen kappeliin astumista ja otti pienen hetken ”rauhoitellakseen itseään”. Hän vilkaisi taakseen sukulaisiaan päin, ikään kuin ”hakeakseen tukea”.

Kuningatar jätti tunteikkaat jäähyväiset puolisolleen.­

Hautajaisissa huomion kiinnitti myös kuningattaren henkilökohtaisesti kirjoitettu viesti puolisolleen. Arkun päälle jätetty viesti on herättänyt valtavaa kiinnostusta, sillä viestin sisällöstä ei ole varmuutta.

Erään tulkinnan mukaan viestissä luki yksinkertaisesti I love you eli ”minä rakastan sinua”. Toisen näkemyksen mukaan siinä seisoo Your loving Lilibet eli ”rakas Lilibetisi”. Viesti on ujutettu arkun päällä lepäävän kukka-asetelman sisään. Brittilehti Telegraphin mukaan viestissä lukee In Loving Memory eli ”rakkaudella muistaen”. People-lehden mukaan kuningatar allekirjoitti viestin Lilibet-nimellä.

Buckinghamin palatsi on kieltäytynyt kommentoimasta kirjeen sisältöä vedoten sen yksityisyyteen.

Kuningatar Elisabet joutui seuraamaan pitkäaikaisen puolisonsa hautajaisia erillään muusta perheestään Britanniassa vallitsevien koronarajoitusten vuoksi. Kuningatar kuljetettiin Pyhän Yrjön kappeliin autokyydillä vain hovinainen seuranaan, kun muu perhe seurasi ruumisautoa saattueena.

Kuningatar istui tyhjän kirkonpenkin päädyssä, jossa hän jäi yksin ja murheellisen näköisenä seuraasi aviomiehensä siunaustilaisuutta. Muut hautajaisvieraat istuivat läheistensä kanssa eri puolille kappelia ripoteltuina.

Koronatilanne pakotti kuningatar Elisabetin erilleen muusta perheestään surun keskellä.­

Philipin hautajaiset olivat kuningattaren ensimmäinen julkinen näyttäytyminen puolisonsa kuoleman jälkeen. Prinssi Philip kuoli viikko sitten perjantaina 99 vuoden iässä Windsorin linnassa.