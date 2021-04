Mitä ihmettä Elisabetin kirjeessä lukee? Kuningattaren miehelleen jättämä viesti herättää kiinnostusta

Kirje herätti runsaasti huomiota tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Sen tekstistä ei saa kunnolla selvää, joten spekulaatiot käynnistyivät välittömästi.

Prinssi Philipin arkun päälle jätetty viesti herätti suurta kiinnostusta hautajaisten aikana. Viesti oli kuningatar Elisabetin henkilökohtaisesti miehelleen kirjoittama.

Viestin sisältöä spekuloitiin niin tiedotusvälineissä kuin sosiaalisessa mediassakin, sillä kuvassa teksti ei erotu riittävän selvästi, jotta se olisi yksiselitteisesti luettavissa.

Erään tulkinnan mukaan viestissä luki yksinkertaisesti I love you eli ”minä rakastan sinua”. Toisen näkemyksen mukaan siinä seisoo Your loving Lilibet eli ”rakas Lilibetisi”. Viesti on ujutettu arkun päällä lepäävän kukka-asetelman sisään. Brittilehti Telegraphin mukaan viestissä lukee In Loving Memory eli ”rakkaudella muistaen”.

People-lehden mukaan kuningatar allekirjoitti viestin Lilibet-nimellä. Buckinghamin palatsi on kieltäytynyt kommentoimasta kirjeen sisältöä vedoten sen yksityisyyteen.

Kuningatar Elisabet sai Lilibet-lempinimensä lapsena, kun hän ei osannut lausua omaa nimeään, vaan kutsui itseään Lilibetiksi. Nimi jäi elämään perheen sisällä, ja tiettävästi myös prinssi Philip käytti sitä hellittelynimenä vaimostaan. Uskotaan, että Philip on viimeinen ihminen, joka on kutsunut kuningatarta Lilibetiksi.

– Prinssi Philip on maailman ainoa mies, joka kohtelee kuningatarta kuin ketä tahansa toista ihmistä. Hän on ainoa, joka siihen pystyy. Niin oudolta kuin se vaikuttaakin, luulen, että kuningatar arvostaa sitä, monarkin entinen yksityissihteeri lordi Martin Charteris on sanonut.

Prinssi Philip oli perheestä ainoa, joka saattaa kutsua kuningatarta tuskastuessaan pirun typerykseksi. Yksityisesti hän saattoi kutsua kuningatarta lapsuuden lempinimellä Lilibet. Hellittelynimiksi on listattu myös kulta, nakkimakkara ja kaalinpää.