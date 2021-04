Meghanilta koskettava ele prinssi Philipin hautajaisissa: herttuattaren käsinkirjoittama viesti aseteltiin arkun viereen

Raskaana oleva herttuatar Meghan ei lääkärin suosituksesta voinut matkustaa prinssi Philipin hautajaisiin.

Sussexin herttuaparin hautajaisseppeleessä on henkilökohtainen tervehdys herttuatar Meghanilta, kertoo Telegraph-lehti. Brittilehden tietojen mukaan herttuatar Meghanin käsinkirjoittama viesti aseteltiin osana hänen ja Harryn seppelettä prinssi Philipin arkun viereen Pyhän Yrjön kappelissa.

Prinssi Harry lensi Yhdysvalloista isoisänsä hautajaisiin sunnuntaina, mutta raskaana oleva Meghan joutui lääkärin suosituksesta jäämään kotiin.

Brittilehtien tietojen mukaan herttuatar Meghan aikoo kunnioittaa prinssi Philipin muistoa kotonaan Yhdysvalloissa. Sussexin herttuaparin lähipiiristä kerrotaan The Sun -lehdelle, että hän seuraa Edinburghin herttuan hautajaisia ”erityisen videoyhteyden välityksellä”.

Telegraphin mukaan arkun ympärille on aseteltu yhdeksän seppelettä. Sussexin herttuaparin hautajaisseppele on floristi Willow Crossleyn käsialaa. Seppeleessä on viittaus prinssi Philipin sukujuuriin, sillä Harry ja Meghan valitsivat seppeleeseen Kreikan kansalliskukkia kreikanakantteja. Seppeleessä on myös muun muassa piikkiputkia ja sinikelloja.