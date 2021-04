Prinssi Philipin hautajaisissa on äärimmäiset turvatoimet – Windsorin linnan ympärille rakennettiin massiivinen ”teräskehä”

Britannian koronarajoitusten vuoksi prinssi Philipin hautajaisista ei tullut suurta yleisötapahtumaa, vaan intiimi 30 vieraan tilaisuus. Siitä huolimatta tapahtuman turvatoimet ovat äärimmäiset.

Prinssi Philipin hautajaiset käynnistivät Britanniassa mittavat turvatoimet. Prinssin hautajaisia vietetään tänään lauantaina Windsorin linnassa, jonka ympäristö on nyt pullollaan poliiseja ja vartijoita. Eräs suurinta huomiota herättänyt varotoimi on brittimediassa teräskehäksi nimetty turva-aitaus, jolla koko Windsorin linna on ympäröity.

Poliisit partioivat kuuluisalla Long Walkilla Windsorin linnan edustalla.­

Windsorin linnan liepeillä tehtiin poliisien toimesta valtava pohjatyö jo ennen hautajaisia. Läheiset viemärit ja roska-astiat tutkittiin tunkeilijoiden varalta, sekä linnan kupeessa kulkevaa Thames-jokea tutkittiin vesiltä käsin. Poliisikoirat nuuhkivat räjähteiden varalta läpi jokaisen postilaatikon ja puhelinkopin.

Windsorin linnan alue tutkittiin tarkoin jokaista koloa myöten.­

Laajennetut turvatoimet näkyvät koko Windsorin kaupungissa, jossa aseistetut poliisit partioivat läpi hautajaispäivän. Paikallispoliisin mukaan poliisivoimat ovat läsnä lisätäkseen alueen asukkaiden, turistien ja yritysten turvallisuutta. Eri puolille kaupunkia on aseteltu myös betoniporsaita, joiden tarkoitus on estää väkijoukkoon ajamisen kaltaisia terroritekoja. Osa kaupungin kaduista on suljettu kokonaan.

Myös kaupunkiin tulevia ajoneuvoja on pysäytetty tavallista herkemmällä otteella ja kameravalvontaa on lisätty. Dronejen käyttö alueella on hautajaispäivänä kielletty.

Poliisit pitävät vahtia Windsorin linnan lähellä olevan rakennuksen katolla.­

Aseistetut poliisit jalkautuivat Windsorin kaupunkiin.­

Yleisöä on kielletty osallistumasta tapahtumaan millään tavalla. Ihmisiä on myös ohjeistettu jättämään osanottonsa digitaaliseen muistokirjaan sen sijaan, että he toisivat kukkia paikan päälle. Kaikki eivät kuitenkaan ole halunneet noudattaa annettuja ohjeita, vaan kukkameriä on syntynyt Philipin muistoksi eri puolille maata.

Hovi on ilmoittanut tukevansa viranomaisten päätöstä siitä, että yleisön tulisi seurata Windsorin linnan tapahtumia mieluiten omilta kotisohviltaan.

– Ymmärrämme hyvin, että ihmiset haluavat kunnioittaa Edinburghin herttuan muistoa ja muistaa kuningasperhettä tänä kansallisen surun aikana. Mutta pyydämme yleisöä silti noudattamaan kuningashuoneen toivetta ja hallituksen neuvoja siitä, että matkustamista tulisi välttää, eikä suuriin joukkoihin ole syytä kokoontua, kommentoi hautajaisten strateginen päällikkö Ben Snuggs The Sunin mukaan.

Poliisivoimat ovat varautuneet siihen, ettei yleisö ehkä pysy poissa, vaikka niin on ohjeistettu.­

Poliisi kantaa aselaukkuaan Windsorissa.­

Lähteet: Daily Mail, The Sun, Evening Standard