Windsorin linnassa on jo täysi tohina päällä. Prinssi Philip lasketaan haudan lepoon tänään lauantaina iltapäivällä.

Lauantai 17. huhtikuuta 2021 tullaan muistamaan päivänä, jona kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip saateltiin viimeiselle matkalleen. 99-vuotias Edinburghin herttua nukkui pois viikko sitten perjantaina.

Kuninkaallinen perhe kokoontuu hyvästelemään prinssin Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappeliin. Hautajaiset alkavat viideltä iltapäivällä Suomen aikaa. ISTV näyttää hautajaiset suorana.

Hautajaisia on valmisteltu huolella kuluneen viikon aikana. Päivän kulkua on harjoiteltu huolellisesti, ja kuninkaalliset sekä media ovat käyneet paikan päällä seuraamassa hautajaisvalmisteluita. Varhain lauantaiaamuna Windsorin linnassa oli jo täysi tohina päällä.

Alta näet kuvakoosteen paikan päältä.

Kuva Windsorin linnasta tänä aamuna.­

Hautajaisissa on tarkat turvatoimet. Poliisi kuvattuna aselaukkunsa kanssa lauantaiaamuna Windsorin linnassa.­

Hautajaisia ennen järjestettiin harjoitukset.­

Andre ja Stan Walker viemässä muistoseppelettä Windsorin linnan porteille.­

Prinssi Philipin ruumisauto on hänen itsensä suunnittelema Land Rover.­

Ompelija Diane Hatcher kiinnitti kunniamerkkejä tyynyihin.­

Journalistit tekivät uutislähetystä linnan edustalta.­

Sotilas kantoi torveaan.­

Kansalaiset ovat muistaneet edesmennyttä prinssiä.­

Louise Windsor ja hänen äitinsä kreivitär Sophie kävelivät ulos Windsorin linnasta hautajaisia edeltävänä päivänä.­

Vartijat pitävät vahtia linnan porteilla.­

Ratsupoliiseja linnan edustalla.­

Kreivitär Sophie ja hänen tyttärensä Louise ihailivat Philipin muistokukkia.­

Prinssi Edward ja hänen puolisonsa Wessexin kreivitär Sophie tyttärensä Louise Windsor kanssa linnan edustalla.­

Pääministerin jäähyväiset prinssi Philipille.­

Prinssi Philipin vanhat kärryt ratsuineen.­

Koronarajoitusten vuoksi hautajaisiin saa osallistua vain 30 henkilöä aiotun 1000 sijaan. Muun muassa pääministeri Boris Johnson jää pois antaakseen tilaa perheelle. Suurin huomio kohdistuu perheensä kanssa riidelleeseen prinssi Harryyn, joka lensi Yhdysvalloista Britanniaan ensimmäistä kertaa vuoteen. Raskaana oleva puoliso Meghan jäi kotiin.

Hautajaisissa perheenjäsenet kuningatarta lukuun ottamatta kävelevät arkun perässä yhdessä Philipin läheisimpien työntekijöiden kanssa. Matkan varrella herttuan arkkua tervehtivät eri sotilasosastojen edustajat. Kuningatar Elisabet ei osallistu kulkueeseen, vaan hän saapuu kappeliin erillään muista.

Toisistaan etääntyneet prinssi Harry ja prinssi William eivät kävele rinta rinnan isoisänsä arkun perässä, vaan heidän välissään kulkee prinssien serkku Peter Phillips.

Philipin leposija on Pyhän Yrjön kappelin kuninkaallisessa kammiossa, mutta vain kunnes kuningatar kuolee. Tuolloin Philip siirretään kuningattaren rinnalle kuningas Yrjö VI:n muistokappeliin, jonne on haudattu kuningattaren vanhemmat sekä Margaret-sisko. Philip haudataan brittimedian tietojen mukaan erikoisvalmistetussa, lyijyllä vuoratussa arkussa, joka on tehty englantilaisesta tammesta.

Brittilehtien tietojen mukaan kuningatar linjasi viime hetkellä, ettei kukaan kuninkaallisesta perheestä pukeudu tilaisuudessa sotilasunivormuun.

Kuningatar Elisabet tulee istumaan kappelissa erillään muista, samoin kuin muut hautajaisvieraat pitävät koronan takia turvaetäisyyden. Vieraat käyttävät kasvomaskeja koko seremonian ajan.