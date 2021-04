Kuningatar Elisabet jakoi koskettavan yhteiskuvan prinssi Philipin kanssa – harvinais­laatuinen kuva on yksi hänen suosikeistaan

Kuvassa kuningatar ja hänen aviomiehensä nauttivat yhdessäolosta kauniina kesäpäivänä.

Kuningatar Elisabet saattaa aviomiehensä prinssi Philipin viimeiselle matkalleen tänään lauantaina Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa.

Kuningattaren toiveesta Buckinghamin palatsi on julkaissut juuri ennen hautajaisia ennennäkemättömän kuvan Elisabetista ja hänen puolisostaan Philipistä. Ainutlaatuisessa otoksessa auringosta nautiskeleva pari hymyilee kameralle lämpimästi. Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip istuvat nurmikolla lähellä Balmoralin linnaa, jossa pariskunta nautti perinteisesti kesälomaansa.

Prinssi Edwardin puoliso, Wessexin kreivitär Sophie ikuisti hetken kameralle vuonna 2003.

Pariskunta on harvoin nähty yhtä rennossa yhteiskuvassa. Otos on kuningattaren itsensä valitsema, ja se on yksi hänen suosikkikuvistaan, BBC kertoo.

Kuningattaren ja prinssi Philipin avioliitto kesti yli 73 vuotta.­

Nykyään 94-vuotias kuningatar oli 21-vuotias nuori prinsessa, kun hän meni 20. marraskuuta 1947 naimisiin luutnantti Philip Mountbattenin kanssa. Kuningattaren ja prinssi Philipin avioliitto kesti yli 73 vuotta. Yhdenkään brittimonarkin avioliitto ei ole aiemmin kestänyt yhtä pitkään.

Kuluneen viikon aikana kuninkaalliset perheenjäsenet ovat jakaneet kuvia prinssi Philipistä hänen muistonsa kunniaksi. Prinssi William ja herttuatar Catherine julkaisivat koskettavan kuvan, jossa prinssi Philip ja kuningatar Elisabet ovat yhdessä seitsemän lapsenlapsenlapsensa kanssa.

Perjantaina 9. huhtikuuta kuollut prinssi Philip lasketaan haudan lepoon tänään lauantaina 17. huhtikuuta viideltä iltapäivällä Suomen aikaa. ISTV näyttää hautajaiset suorana.