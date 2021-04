Kuvat: Prinssi Philipin ruumisauto on täynnä erikoisia yksityiskohtia – tällainen on paljon puhuttu Land Rover Defender

Prinssi Philip lähtee viimeiselle matkalleen epätyypillisessä ajoneuvossa, jota valmistettiin ja muokattiin prinssin toiveista useiden vuosien ajan.

Prinssi Philipin paljon puhutun ruumisauton ensimmäiset kuvat on julkaistu. Edinburghin herttua lähtee viimeiselle matkalleen Land Rover Defenderillä, joka on valmistajansa mukaan tehty kaikkein kestävimmistä materiaaleista ja suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin. Philipin menopeli ei kuitenkaan ole suoraan pakasta vedetty, vaan se on tehty mittatilaustyönä juuri tätä tarkoitusta varten.

Ajoneuvon suunnittelu aloitettiin peräti 18 vuotta sitten ja prinssin tiedetään itse olleen prosessissa mukana.

Auto poikkeaa normaalista Defenderistä muun muassa siten, että sen väritystä on muutettu prinssin toiveesta. Auto oli alun perin kirkkaamman vihreä, mutta Philip halusi maalauttaa sen tummemmaksi, jotta se muistuttaisi väriltään armeijan käyttämiä Land Rovereita.

Prinssi Philip oli sotaveteraani, joka palveli toisessa maailmansodassa Britannian laivastossa. Philipillä oli edessään lupaava ura laivastossa, josta hän kuitenkin luopui omistaakseen elämänsä monarkilleen.

Ajoneuvossa on saman sävyiset vihreät vanteet ja musta etusäleikkö, eikä siinä ole rekisterikilpiä.

Auton perä on mitoitettu prikulleen arkun mukaan ja takaosa aukeaa myös päältä päin, jotta arkku saadaan nostettua helposti kyytiin, ja luukkua voidaan pitää mahdollisesti myös auki. Kuljetusosan pintoja koristavat kumilla vuoratut hopeiset kahvat, jotka pitävät arkun paikoillaan liikkuvassa autossa.

Edinburghin herttua haudataan lyijyllä vuoratussa arkussa, joka on tehty englantilaisesta tammesta. Arkku on tehty prinssille jo yli 30 vuotta sitten.

Philipiä kuljettava Defender on valmistettu Land Roverin tehtaalla Solihullin kaupungissa Englannissa ja prinssin tiedetään seuranneen auton valmistumisprosessia vuosien varrella. Viimeiset hienosäädöt ruumisautoon tehtiin vuonna 2019.

– Mitä tulee suunnitteluun, insinöörityöhön ja teknologiaan, herttua oli oikea mestari. Kun hän kävi tehtaallamme, hän jutteli satojen työntekijöidemme kanssa ja jakoi uskomatonta tietämystään ja syvää kiinnostustaan ajoneuvosuunnittelua, insinöörityötä ja teollisuutta kohtaan, kertoi Land Roverin toimitusjohtaja Thierry Bolloré The Guardianille.

Edinburghin herttua Land Roverissaan Lontoossa vuonna 1955.­

Prinssi Philip pysyy viimeiseen saakka uskollisena luottomerkilleen, sillä hän ajoi Land Rovereilla koko ikänsä.

Prinssi Philip paistattelee päivää ajoneuvonsa katolla vuonna 1968.­

Mittatilaustyönä valmistettu ruumisauto kuljettaa Edinburghin herttuan Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappeliin, jossa hänet siunataan haudan lepoon lauantaina 17. huhtikuuta. Ajoneuvoa seuraa hautajaisvieraista koostuva saattokulkue. Kahdeksan minuutin mittaiseen saattokulkueeseen osallistuu prinssin sukulaisia, ystäviä ja läheisimpiä työntekijöitä. Kuningatar Elisabet ei osallistu kulkueeseen, vaan hän saapuu kappeliin erillään muista.

Prinssi Philip haudataan lauantaina kappelin alla sijaitsevaan kuninkaalliseen hautakammioon. Hautakammio ei kuitenkaan ole prinssin viimeinen leposija, vaan prinssi Philip lepää kuninkaallisessa hautakammiossa, kunnes kuningatar kuolee. Kun kuningatar on kuollut, aviopari haudataan yhdessä Pyhän Yrjön kappelin sisällä olevaan Yrjö VI:n muistokappeliin.

Herttua pysähtyi juttelemaan naiselle Land Roverinsa ikkunasta toukokuussa 2015.­

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip saapuivat hevospoolo-otteluun vuonna 2014.­

Lähteet: BBC, The Guardian