Prinssi Philipin hautajaiset suorana ISTV:ssä – katso tästä kaikki tärkeät kellonajat

Prinssi Philip siunataan lauantaina haudan lepoon Pyhän Yrjön kappelissa. Hän suunnitteli omat hautajaisensa pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

– Tuuppaatte minut vaan Land Roverin peräosaan ja ajatte Windsoriin, sanoi kaikenlaista hössötystä ja suuri eleitä inhonnut prinssi Philip omista hautajaisistaan.

Kiitos koronarajoitusten, hautajaisista tulee paljolti Philipin toivomat.

Missä ja milloin?

Prinssi Philipin hautajaiset järjestetään kahdeksan päivää kuoleman jälkeen Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnassa lauantaina 17. huhtikuuta viideltä iltapäivällä Suomen aikaa.

Hautajaisten seuranta alkaa ISTV:ssä klo 14.30.

Aikataulu

Klo 16:40 Prinssi Philipin arkku lasketaan ruumisautona toimivaan Land Roveriin. Hautajaissaattue prinssi Charlesin ja prinsessa Annen johdolla siirtyvät paikoilleen.

Klo 16:44 Kuningatar Elisabet ja hänen hovinaisensa lähtevät Windsorin linnasta Bentleyn kyydissä kohti kappelia.

Klo 16:45 Hautajaissaattue aloittaa kulkunsa kohti Pyhän Yrjön kappelia. Kulkueen aikana ammutaan kunnialaukauksia.

Klo 16:53 Arkku ja hautajaissaattue saapuvat Pyhän Yrjön kappelin edustalle.

Klo 17:00 Hautajaiset alkavat. Prinssi Philipin muistoksi pidetään minuutin kestävä hiljainen hetki.

Hautajaisseremonian toimittavat Windsorin dekaani ja Canterburyn arkkipiispa. Siunaustilaisuus kestää noin 50 minuuttia. Hautajaisissa esitetään prinssi Philipin valitsemaa musiikkia. Prinssi haudataan kappelin alla sijaitsevaan kuninkaalliseen hautakammioon.

Ketkä osallistuvat?

Koronarajoitusten vuoksi hautajaisiin saa osallistua vain 30 henkilöä aiotun 1000 sijaan. Muun muassa pääministeri Boris Johnson jää pois antaakseen tilaa perheelle. Suurin huomio kohdistuu perheensä kanssa riidelleeseen prinssi Harryyn, joka lensi Yhdysvalloista Britanniaan ensimmäistä kertaa vuoteen. Raskaana oleva puoliso Meghan jäi kotiin.

Toisistaan etääntyneet veljekset prinssi Harry ja prinssi Willia kohtaavat vuoden tauon jälkeen isoisänsä prinssi Philipin hautajaisissa.­

Skandaalien keskellä viime ajat kärvistellyt prinssi Andrew tekee paluun julkisuuteen, mutta ex-puolisolla herttuatar Sarah Fergusonilla ei ole asiaa paikalle. Kuningatar Elisabet on hyvissä väleissä entisen miniänsä kanssa, mutta prinssi Philipin kerrotaan suhtautuneen Fergieen hyvin nuivasti.

Hautajaisissa nähdään myös prinssi Philipin saksalaisia aristokraattisukulaisia. Badenin prinssi Bernhard, Hessenin prinssi maakreivi Donatus ja Hohenlohe-Langenburgin prinssi Philipp osallistuvat rakkaan ”Philip-setänsä” hautajaisiin.

Prinssi Bernhard ja prinssi Philipp ovat Edinburghin herttuan siskojen Theodoran ja Margaritan lapsenlapsia.

Prinssi Bernhardin isoäiti on prinssi Philipin sisko Theodora.­

Myös prinssi Charles on käynyt tapaamassa isänsä saksalaista sukua. Kuvassa prinssi Philipp ja hänen vaimonsa Saskia kuvattuna prinssi Charlesin kanssa vuonna 2013.­

Prinssi Donatus puolestaan edustaa hautajaisissa Hessen sukua, johon prinssi Philipin siskot Cecile ja Sophie kuuluivat avioliittojensa kautta. Prinssi Donatus on myös Suomen kuninkaaksi valitun Hessenin prinssi Friedrich Karlin jälkeläinen. Jos historia olisi mennyt toisin, hänen veljensä Philipp von Hessen olisi nyt Suomen kuningas.

Prinssi Donatuksen perhe polveutuu suoraan alenevassa polvessa myös Englannin kuningattaresta Viktoriasta. Hän on Suomen kuninkaaksi valitun Friedrich Karlin jälkeläinen.­

Philipin siskot itse eivät saaneet aikoinaan osallistua Elisabetin ja Philipin häihin puolisoidensa natsikytkösten vuoksi.

Miten?

Perheenjäsenet kuningatarta lukuunottamatta kävelevät arkun perässä yhdessä Philipin läheisimpien työntekijöiden kanssa.

Matkan varrella herttuan arkkua tervehtivät eri sotilasosastojen edustajat.

Prinssi Philipin hautajaisiin osallistuu runsaasti Britannian asevoimien edustajistoa.­

Philipin leposija on Pyhän Yrjön kappelin kuninkaallisessa kammiossa, mutta vain kunnes kuningatar kuolee. Tuolloin Philip siirretään kuningattaren rinnalle kuningas Yrjö VI:n muistokappeliin, jonne on haudattu kuningattaren vanhemmat sekä Margaret-sisko.

Toisistaan etääntyneet prinssi Harry ja prinssi William eivät kävele rinta rinnan isoisänsä arkun perässä, vaan heidän välissään kulkee prinssien serkku Peter Phillips.

Suruaika

Perheen virallinen suruaika kestää kaksi viikkoa 22. huhtikuuta saakka, jonka jälkeen he palaavat tehtäviinsä. Kuningatar tosin emännöi jo neljä päivää kuoleman jälkeen eläköitymisjuhlaa hovin ylimmässä tehtävässä Lord Chamberlainina eli ns. kansliapäällikkönä toimineelle jaarli Peelille.

Britit ovat muistaneet Edinburghin herttuaa Windsorin linnan edustalle jätetyin kukkasin ja muistoesinein.­

Myös prinsessa Anne teki keskiviikkona virallisen vierailun purjehduskerholle, johon Philip aikoinaan kuului.

Arkku

Prinssi Philip haudataan brittimedian tietojen mukaan erikoisvalmistetussa, lyijyllä vuoratussa arkussa, joka on tehty englantilaisesta tammesta. Arkku on tiettävästi valmistettu prinssille jo yli 30 vuotta sitten, jolloin myös kuningatar Elisabetia varten valmistettiin samaa tyyliä noudatteleva arkku. Arkuista on pitänyt huolta pohjois-Lontoossa sijaitsevan Leverton & Sons -hautausurakoitsija.

Arkun päälle lasketaan Philipin merivoimien sotilasunivormuun kuuluvat lakki ja miekka. Alttarille puolestaan asetellaan prinssin valitsemat kunniamerkit.

Auto

Arkku kuljetetaan Windsorin linnasta kappelille perinteisen ruumisauton sijaan Land Roverilla, jonka suunnitteluun Philip itse osallistui, palatsi tiedotti. Philipin tiedetään tilanneen vuonna 2016 muokatun version Land Rover Defender 130 -maastoautosta, joka tunnetaan erityisesti metsästäjien suosimana.

Prinssi Philip on osallistunut ruumisautona toimivan Land Rover Defenderin suunnitteluun.­

Land Rover on maalattu Philipin toiveesta armeijanvihreäksi.

Yksityiskohdat

Brittilehtien tietojen mukaan kuningatar linjasi viime hetkellä, ettei kukaan kuninkaallisesta perheestä pukeudu tilaisuudessa sotilasunivormuun. Prinssi Harry menetti lähtönsä myötä arvonimensä ja olisi täten ollut ainoa perheenjäsen ilman oikeutta univormuun. Toisaalta kuiskuteltiin, että skandaaleissa rypenyt ja viime ajat julkisista esiintymisistä pois pidetty prinssi Andrew olisi vaatinut itselleen amiraalin univormua.

Huhujen mukaan edustustehtävistä vetäytynyt prinssi Andrew olisi halunnut pukea ylleen amiraalin univormun. Hovin jättänyt ja sotilasarvonsa menettänyt prinssi Harry olisi näin ollen ollut kuninkaallisen perheen miehistä ainoa, joka ei olisi saanut pukea ylleen sotilasunivormua.­

Kuningatar joutuu istumaan kappelissa erossa perheestään tiukoista koronarajoituksista johtuen. Rajoitusten mukaan vain samaan talouteen kuuluvat perheenjäsenet saavat istua hautajaisissa vierekkäin. Tämä tarkoittaa, että Windsorin linnassa 20 hovin työntekijän kanssa koronakaranteeniin vetäytynyt kuningatar joutuu pitämään kahden metrin turvavälin perheenjäseniinsä.

Hovi on vahvistanut, että hautajaisvieraat käyttävät maskeja koko siunaustilaisuuden ajan.

Kuningatar Elisabet istuu koronarajoituksista johtuen kappelissa erillään perheestään.­