Kuningattaren suunnaton suru

Kuningatar Elisabetin uskotaan keskittyvän jatkossa entistä enemmän työhönsä.

Britanniaa 69 vuotta hallinneella kuningatar Elisabetilla on lauantaina edessään yksi elämänsä raskaimmista päivistä, kun hän saattaa aviomiehensä prinssi Philipin viimeiselle matkalleen.

Perjantaiaamuna 9. huhtikuuta menehtynyt Edinburghin herttua prinssi Philip siunataan haudan lepoon Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa. Philipin kerrotaan toivoneen, että hän saa viettää viimeiset hetkensä kotonaan Windsorin linnassa, omassa sängyssään ja rakas puoliso vierellään. Läheisten mukaan toive toteutui.

– On kuin joku olisi ottanut häntä kädestä ja saattanut pois, kuningattaren ja prinssi Philipin miniä Wessexin kreivitär Sophie kuvaili.

99-vuotiaana kuolleen prinssi Philipin kuoleman on kuvailtu symboloivan Britanniassa erään ajanjakson päätöstä. Samalla päättyi yksi aikamme suurimmista rakkaustarinoista, kun kuningatar menetti elämänkumppaninsa. Elisabet on tunnetusti kuvaillut prinssi Philipiä suurimmaksi tueksi ja turvakseen. Pariskunta ehti olla naimisissa yli 73 vuotta.

Kuningatar Elisabetin on kerrottu rakastuneet Philipiin heti ensisilmäyksellä. Heidät vihittiin vuonna 1947.­

Iäkkään kuningattaren jaksaminen ja monarkian tulevaisuus ovat herättäneet monia kysymyksiä Britanniassa. Lehdissä on käyty keskustelua siitä, vaikuttaako Edinburghin herttuan poismeno kuningatar Elisabetin elämänhaluun ja terveyteen.

– Fakta on, että kuningatar on pärjännyt niin loistavasti kaiken kanssa, koska hän on saanut Philipiltä niin paljon tukea vuosien aikana, kuningattaren läheinen ystävä lady Penn on todennut.

Nyt tuo tukipilari on poissa.

Näin lennokkaasti nuoripari tanssi Kanadan-matkallaan 1951, tuolloin vielä prinsessana ja prinssinä.­

Väistämätön kysymys onkin, aikooko Elisabet jatkaa näkyvässä julkisessa roolissa edelleen, vai siirtääkö hän osan työtehtävistään pojalleen, Walesin prinssi Charlesille, 72.

Aiemmin kuningatar on osoittanut, että hänen velvollisuudentuntonsa kruunua kohtaan on horjumaton. Elisabet on omistanut koko elämänsä Britannian palvelemiselle. Hän on seissyt raudanlujana myllerrysten keskellä ja kätkenyt tunteensa, vaikka välillä monarkian tulevaisuus on ollut vaakalaudalla hänen oman perheenjäsentensä edesottamusten takia.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip kuvattuna lastensa kanssa vuonna 1965.­

Asiantuntijat pitävätkin mahdottomana ajatusta siitä, että uutteralle Elisabetille kävisi samalla tavalla kuin kuningatar Viktorialle, joka vaipui syvään suruun puolisonsa prinssi Albertin kuoleman jälkeen ja vetäytyi kokonaan julkisuudesta.

Elisabetin ja Philipin poika prinssi Andrew on sanonut puolison kuoleman jättäneen ”valtavan tyhjiön” kuningattaren elämään.

– Olen pahoillani äitini puolesta, joka tuntee surun vahvemmin kuin me muut. Hän kuvaili kuoleman jättävän valtavan tyhjiön hänen elämäänsä, Andrew kertoi.

Prinssi Philipin kuoleman jälkeen Britanniaan julistettiin kahdeksan päivää kestävä suruaika, joka päättyy hautajaisten jälkeen.

Kuningattaren suruaika päättyy ensi torstaina, heti hänen 95-vuotissyntymäpäivänsä jälkeisenä päivänä. Työn uskotaan olevan hänelle paras lääke suruun, joten Elisabetin odotetaan palaavan töihin heti ensimmäisen tilaisuuden tullen.

– Ei ole epäilystäkään, etteikö kuningatar jatkaisi työntekoa. On pakko kuitenkin kysyä, että mitä hän jaksaa tehdä ja kuinka kauan? hovitoimittaja Valentine Low pohtii The Timesissa.

Ensimmäisiä viitteitä kuningattaren töihin paluusta nähtiin jo tiistaina, vain neljä päivää Philipin kuoleman jälkeen. Kuningatar emännöi Windsorin linnassa hovin korkea-arvoisen työntekijän, jaarli William Peelin eläköitymisen kunniaksi järjestettyä seremoniaa.

Laivastossa palvellut Philip luopui omasta urastaan vaimonsa noustessa kuningattareksi.­

Kuningattaren ja prinssi Philipin avioliitto kesti yli 73 vuotta. Yhdenkään brittimonarkin avioliitto ei ole aiemmin kestänyt yhtä pitkään.­

Brittilehdet ovat kuvailleet seremonian olleen pienimuotoinen ja läsnä oli vain hovin henkilökuntaa. Jaarli Peel työskenteli hoville 14 vuoden ajan ja yksi hänen tehtävistään oli prinssi Philipin hautajaisten suunnittelu.

Elisabet joutuu totuttelemaan nyt uuteen elämänvaiheeseen ilman aviomiehensä tukea. Selvää on, että Philipin kuolema tuo monia muutoksia myös kuningattaren työhön, vaikka terveysongelmista kärsinyttä prinssiä ei enää viime vuosina nähtykään Elisabetin rinnalla edustustehtävissä.

– Monarkin rooli on hyvin yksinäinen. Prinssi Philip oli yksi niistä harvoista, joka pystyi sanomaan hänelle, etteivät asiat ole niin huonolla tolalla kuin luulet, Britannian entinen pääministeri sir John Major sanoi BBC:lle.

Kuningatar on aiemmin korostanut, kuinka suuresti hän arvostaa Philipin mielipiteitä. Heillä oli tapana käydä läpi yhdessä esimerkiksi Elisabetin puheita.

– Olemme usein keskustelleet puheistani etukäteen ja, kuten voitte kuvitella, hän on kertonut näkemyksiään suorasukaisesti, kuningatar kertoi tiedotusvälineille hopeahääpäivänään vuonna 1972.

Pelkkä puolison läsnäolo rauhoitti kuningatarta. On sanottu, että jos Elisabetia hermostutti astua huoneeseen, joka oli täynnä häntä herkeämättä tuijottavia ihmisiä, Philip onnistui laukaisemaan tunnelmaa ilkikurisella huumorintajullaan.

Hovin sisäpiiriläiset ovat kertoneet brittilehdille, että hovissa on jo tehty suunnitelmia sen varalle, kun Elisabet palaa julkisiin edustustehtäviin.

Walesin prinssi Charles on kruununperijänä nyt kuningatar Elisabetin tärkein tuki ja britit toivovat, että tulevina vuosina Charles ottaa yhä näkyvämpää roolia tulevana hallitsijana.­

Hänen ei tarvitse kantaa taakkaansa yksin, vaan Walesin prinssi Charles, herttuatar Camilla, prinssi William ja herttuatar Catherine, prinssi Edward ja kreivitär Sophie, sekä prinsessa Anne aikovat osallistua kuningattaren rinnalla tuleviin edustustehtäviin lähikuukausina.

Prinssi Edwardin puolison Wessexin kreivitär Sophien tiedetään olevan kuningattarelle kuin oma tytär. Hovin sisäpiiristä kerrotaan The Times -lehdelle, että hän on vieraillut Windsorin linnassa viime päivinä useita kertoja varmistamassa, että kuningattarella on kaikki hyvin.

Myös hovin pitkäaikaiset työntekijät, kuten kuningattaren pukija ja assistentti Angela Kelly, ovat lehtitietojen mukaan olleet korvaamaton tuki hänelle suuren surun keskellä.

Sisäpiirilähteet kertovat The Timesille kuningattaren tukeutuvan vaikeina aikoina erityisesti sihteeriinsä Paul Whybrew’hun, joka on yksi Elisabetin läheisimmistä ystävistä.

– Edinburghin herttuan on sanottu olleen kuningattaren suurin tuki, mutta niin on myös Paul Whybrew, lehdelle kerrotaan.

Kuningashuone on briteille kansakunnan symboli ja tae pysyvyydestä. Vuosien saatossa julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö vanhoilliseksi koetusta monarkiasta luopua.

–Hän on yksiselitteisesti ollut minun tukeni ja turvani nämä kaikki vuodet, kuningatar Elisabet on lausunut.­

Soraäänistä huolimatta Elisabet on edelleen valtavan suosittu, joten leskeksi jääneen kuningattaren jaksaminen on herättänyt syvää huolta briteissä. Jopa kaikista kriittisimmät monarkian vastustajat ovat sanoneet arvostavansa suuresti kuningattaren työmoraalia.

Samaa ei voi sanoa äidiltään aikanaan kruunun perivästä prinssi Charlesista, jolle britit eivät vieläkään ole antaneet anteeksi sitä, että hän petti prinsessa Dianaa Camillan kanssa. Monien silmissä Charles on arvovaltaisen ja hillityn Elisabetin täysi vastakohta.

– Charles on syypää moniin hovin skandaaleihin ja kuninkaallisen perheen suosion notkahtamisiin. Äiti ja isä ovat joutuneet siivoamaan hänen sotkujaan, Independentin toimittaja Sean O’Grady on kuvaillut.

Miten käy monarkian?

Prinssi Philipin kuolema asettaa entistä suurempia paineita Charlesille tukea äitiään monarkin velvollisuuksissa. Brittien mielestä Walesin prinssillä onkin nyt näytön paikka osoittaa arvostelijoille, että hänestä tulee vielä kelpo kuningas.

Viime vuosien aikana kuningatar on vähentänyt virallisia edustusvelvollisuuksiaan, joista osa on siirtynyt tuleville kuninkaille, prinssi Charlesille, sekä hänen pojalleen prinssi Williamille. Mielipidekyselyjen perusteella monet britit olisivat valmiita sivuuttamaan Charlesin kokonaan ja siirtämään kruunun suoraan prinssi Williamille.

Kuningatar on siirtänyt velvollisuuksiaan viime vuosina pojalleen Charlesille, sekä pojanpojalleen prinssi Williamille ja hänen puolisolleen herttuatar Catherinelle.­

Charlesilla on Britanniassa eriskummallisen miehen maine ja kärkkäimmät kriitikot ovat mananneet hänen kuninkuutensa olevan brittimonarkian lopun alku.

Brittilehdet ovat kuitenkin panneet merkille, että Walesin prinssi on vähitellen astumassa pois äitinsä varjosta. Charlesin kerrotaan ottaneen ohjat käsiinsä esimerkiksi silloin, kun kuninkaallisen perheen maine rämpi pohjamudissa pikkuveli prinssi Andrew’n ja seksuaalirikoksista epäillyn Jeffrey Epsteinin ystävyyden takia.

Veljensä töppäilyihin kyllästynyt Charles vaati Andrew’ta jättämään edustustehtävänsä ja se päätös on pitänyt tähän päivään asti.

Koska velvollisuuksia siirretään pikkuhiljaa yhä enemmän Charlesin ja Williamin harteille, brittilehdet ovat varovaisesti väläytelleet myös sitä mahdollisuutta, että Elisabet luopuisi vallasta lähivuosina. Mitä tapahtuisi, jos Elisabet ei enää jaksaisikaan hoitaa velvollisuuksiaan?

Vallan siirtymisestä on monia esimerkkejä Euroopan hoveissa, ja esimerkiksi Hollannin kuningatar Beatrix ja Espanjan kuningas Juan Carlos ovat luopuneet kruunusta poikiensa hyväksi.

Hovissa on liikkunut vuosikausia huhuja siitä, että kuningatar tekisi Charlesista sijaishallitsijan täytettyään 95 vuotta. Sitä pidetään kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, sillä ensi vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta Elisabetin kruunajaisista. Britanniassa valmistellaan jo täyttä vauhtia suurta kansanjuhlaa.

Philip otti tehtäväkseen helpottaa kaikin keinoin vaimonsa julkisia esiintymisiä. –Philip ottaa tilanteen hienovaraisesti haltuun ja varmistaa kaiken olevan ok. Hän sanoo saavansa ihmiset nauramaan vain 15 sekunnissa, kuningattaren muotokuvia maalannut Michael Noakes on sanonut.­

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että kruunusta luopuminen olisi silkka mahdottomuus, sillä se sotisi kaikkia kuningattaren arvoja vastaan. Elisabetin eno, kuningas Edvard VIII aiheutti aikanaan valtavan kaaoksen luopuessaan kruunusta, ja muisto siitä elää yhä vahvana hovissa.

– Elisabet ei ikimaailmassa luovu kruunusta. Muista Euroopan hallitsijoista poiketen, hänet voideltiin pyhitetyksi kuningattareksi kruunajaisissa. Silloin ei luovuta kruunusta, historioitsija Hugo Vickers on korostanut.

– Hän lupasi 21-vuotissyntymäpäivänään omistautuvansa Kansainyhteisön palvelemiseen. Hän on harras kristitty ja teki lupauksen Jumalan silmien edessä. Sitä lupausta hän ei riko koskaan.

Kuningatar itse on painottanut monarkin työn olevan elinikäinen. Samaa mieltä oli myös prinssi Philip, jonka uskotaan keskustelleen vaimonsa kanssa kuninkaallisen perheen tulevaisuudesta ennen kuolemaansa.

– Prinssi Philip toivoi, että kuningatar jatkaa työssään. Kruunun palveleminen on kuningattarelle aivan yhtä tärkeää kuin se oli prinssi Philipillekin, hovista on kerrottu.

Juttua muokattu kello 8.19: Korjattu prinssi Philipin kuolinpäivä.