Harry ja William kohtaavat toisensa isoisänsä hautajaisaamuna – herttuatar Catherinella saattaa olla yllättävä vaikutus veljesten tulehtuneeseen tilanteeseen

Kuninkaalliset veljekset kohtaavat lauantaina ensi kertaa skandaalinkäryisen vuoden jälkeen.

Kuningatar Elisabetin puolison, prinssi Philipin hautajaiset järjestetään tulevana lauantaina 17. huhtikuuta. Kuninkaallinen perhe kokoontuu hyvästelemään 99-vuotiaana kuolleen prinssin Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappeliin.

Samalla veljekset prinssi Harry ja prinssi William kohtaavat toisensa ensi kertaa maaliskuun 2020 jälkeen. Yhdysvalloissa asuva Harry lensi Lontooseen viime sunnuntaina.

Telegraphin tietojen mukaan veljekset ovat olleet tällä viikolla puhelinyhteydessä. He tapaavat toisensa kasvokkain lauantaiaamuna ennen iltapäivän seremoniaa.

Hautajaisten arvioidaan olevan merkittävä käännekohta prinssi Harrylle ja prinssi Williamille. Harryn osallistuminen hautajaisiin voi antaa veljeksille mahdollisuuden korjata ”tulehtuneita välejään”.

Telegraphin sisäpiirilähteiden mukaan sisaruksia on vaadittu hautaamaan sotakirveensä yhteisen surun keskellä.

– He molemmat tietävät, että kyse ei ole heistä, vaan heidän isoisänsä muiston kunnioittamisesta ja isoäitinsä kuningattaren tukemisesta, lähipiiristä kerrotaan.

– Olisin erittäin yllättynyt, jos se ei olisi heidän päällimmäinen ajatuksensa. He haluavat varmasti viettää aikaa koko perheen kesken, kerrankin samalla aikavyöhykkeellä.

Veljekset kohtaavat yhteisen surun äärellä isoisänsä hautajaisissa.­

Veljeksillä on hautajaisissa näkyvä rooli, sillä heidän odotetaan kävelevän rinta rinnan isoisänsä arkun takana. Luonnollisesti myös prinssi Charlesin odotetaan kävelevän isänsä arkun takana saattaessaan häntä viimeiselle matkalleen.

Herttuatar Catherinella tulee luultavasti olemaan merkittävä rooli prinssien kohtaamisessa. Telegraphin mukaan Cambridgen herttuan uskotaan auttavan rauhan solmimisessa aviomiehensä ja lankonsa välillä.

Catherinen kerrotaan olevan ”erittäin surullinen” Harryn ja Williamin tilanteesta, ja hänen toivotaankin auttavan veljesten lähentymisessä.

– Catherine on kokenut tilanteen vaikeaksi ja surulliseksi erityisesti siksi, että hän on itse niin läheinen sisarustensa Pipan ja Jamesin kanssa ja hän tiesi, kuinka vahva side Harrylla ja Williamilla oli, perheen läheinen kommentoi Telegraphille.

Toivoa on, sillä tasapainoiseksi kuvailtu Catherine on toiminut rauhan hierojana myös puolisonsa kohdalla ja toisinaan ”kesyttänyt” Williamin tulisia tunteita. Hillitysti käyttäytyvä Catherine on suojellut mainettaan, vältellyt lehdistöä ja saanut kiitosta järkähtämättömyydestään kuninkaallisten kohujen keskellä.

– Hän välttää konflikteja ja toivoo rauhoittavansa jännitteitä.

Lisäksi prinssi Harry on kuvaillut Catherinea ”isosiskoksi, jota hänellä ei koskaan ollut”.

Herttuatar Catherinea povataan rauhantekijäksi kuninkaallisten veljesten välien selvittelyssä.­

Veljesten väitetystä välirikosta on uutisoitu pitkään. Soppaa sekoitti entisestään hovia järisyttänyt Harryn ja herttuatar Meghanin antama Oprah Winfrey -kohuhaastattelu.

Ennen haastattelua Catherinen kerrottiin olevan toiveikas Harryn ja Williamin sovinnon suhteen. Hänen mielestään ei ollut liian myöhäistä korjata hovista lähteneen Sussexin herttuaparin välejä muuhun kuninkaalliseen perheeseen.

Maaliskuussa lähetetyssä Oprah-haastattelussa haavat kuitenkin revittiin auki. Meghan muun muassa sanoi, että päin vastoin kuin aiemmin väitettiin, Catherine oli saanut hänet itkemään morsiusneitojen pukusovituksessa ennen häitään toukokuussa 2018. Meghanin mukaan asia sovittiin, koska Catherine lähetti hänelle kukkia ja kortin, jossa hän pyysi anteeksi.

Harry puolestaan väitti, että prinssi William on Charlesin tavoin ”loukussa” brittihovissa. William kommentoi haastattelun jälkeen väitteitä ja sanoi, ettei hän ole puhunut Harrylle vielä, mutta aikoo pian tehdä niin.

Brittihovi suistui valtavaan skandaaliin, kun Harry ja Meghan ilmoittivat jättävänsä hovin.­

Brittimedian mukaan prinssi Harry on tällä hetkellä karanteenissa entisessä kodissaan Frogmore Cottagessa. Hän saa kuitenkin tehdä poikkeuksen kymmenen päivän karanteeninsa aikana ”rajoitetuissa olosuhteissa, myötätuntoiset syyt mukaan luettuna”. Se tarkoittaa hänen kohdallaan läheisen perheenjäsenen hautajaisiin osallistumista.

Englannissa on myös mahdollista poistua karanteenista viiden päivän kuluttua, mutta se edellyttää negatiivista testitulosta. Prinssi Harry joutuu menemään pikatestauksen sijaan PCR-testiin, joten on hyvin epätodennäköistä, että hän poistuisi karanteenista ennen lauantaiaamua.

Lääkärin suosituksesta raskaana oleva Meghan ei aio matkustaa Britanniaan hautajaisiin.

Prinssi Philipin hautajaisista tulee varsin pienimuotoiset, sillä Englannin koronarajoitusten vuoksi niihin saa osallistua enintään 30 ihmistä, jos osallistujat eivät asu samassa taloudessa.

Kahdeksan minuutin mittaiseen saattokulkueeseen osallistuu perheenjäsenten lisäksi prinssi Philipin läheisimpiä työntekijöitä, kuten hänen turvamiehensä, sihteerinsä ja palvelijansa.

Prinssi Philip kuoli perjantaina 9. huhtikuuta, 99-vuotiaana, Windsorin linnassa.