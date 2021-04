Prinssi Philip haudataan erikoisvalmistetussa arkussa, joka vuorataan lyijyllä – taustalla merkittävä syy

Brittimedian tietojen mukaan prinssi Philipin arkku on ollut valmiina jo yli 30 vuotta.

Prinssi Philip haudataan lauantaina erikoisvalmistetussa arkussa, kertoo Daily Mail. Brittilehden saamien uusimpien tietojen mukaan Edinburghin herttua haudataan lyijyllä vuoratussa arkussa, joka on tehty englantilaisesta tammesta.

Daily Mailin mukaan arkku on itseasiassa tehty prinssille jo yli 30 vuotta sitten, jolloin myös kuningatar Elisabetia varten valmistettiin samaa tyyliä noudatteleva arkku. Arkuista on pitänyt huolta pohjois-Lontoossa sijaitsevan Leverton & Sons -hautausurakoitsija.

Heidän mukaansa on mahdotonta sanoa tarkalleen, kuinka vanha Philipin arkku on, sillä he perivät kuningattaren ja prinssin arkut toiselta hautausurakoitsijalta vuonna 1991. Hautausurakoitsijan mukaan Philipin arkun materiaali on kuitenkin poikkeuksellinen, koska yleensä tammiarkkujen materiaali on peräisin amerikkalaisista, ei englantilaisista puista.

– Arkkuja ei todellakaan ole tehty yhdessä päivässä tai muuttamassa tunnissa. Ajatuksena on koko ajan ollut, että on tärkeää, että arkut ovat saatavilla tarvittaessa, hautausurakoitsija sanoo.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip haudataan tulevaisuudessa samaan paikkaan.­

Lyijy puolestaan on valikoitunut lehden mukaan materiaaliksi puhtaasti siitä syystä, että se pitää tehokkaasti kosteuden poissa arkusta ja auttaa myös ruumista säilymään vahingoittumattomana pidempään.

Tämän hetken tietojen mukaan prinssi Philip haudataan lauantaina Pyhän Yrjön kappelin alla sijaitsevaan kuninkaalliseen hautakammioon. Hautakammio ei kuitenkaan ole prinssin viimeinen leposija, vaan prinssi Philip lepää kuninkaallisessa hautakammiossa, kunnes kuningatar kuolee.

Kun kuningatar on kuollut, aviopari haudataan yhdessä Pyhän Yrjön kappelin sisällä olevaan Yrjö VI:n muistokappeliin. Tämänkin vuoksi lyijyarkku on välttämätön, sillä Philipin arkun toivotaan olevan edelleen mahdollisimman hyvässä kunnossa kuningattaren poismenon aikaan.

Lyijyä käytettiin myös vuonna 1997 kuolleen prinsessa Dianan arkkuun. Lyijy teki arkusta lopulta peräti 250 kiloa painavan.

Dianan arkku vuorattiin myös kauttaaltaan lyijyllä.­

Tällä hetkellä prinssin arkku lepää Windsorin linnan yksityisessä kappelissa, josta se kuljetetaan lauantaina lyhyen matkaa linnan mailla olevaan Pyhän Yrjön kappeliin. Ruumisauto on Land Rover, jonka suunnittelussa Philipin kerrotaan auttaneen. Lehtitietojen mukaan autoissa olisi ainakin avonaiset katot, joita hyödynnetään sään salliessa.

Ajoneuvoa seuraa hautajaisvieraista koostuva saattokulkue, jota johdattaa rivi sotilaita. Kuningatar Elisabet ei osallistu kulkueeseen, vaan hän saapuu kappeliin erillään muista.