Yksi asia pisti silmään prinssi Williamin muistokirjoituksessa isoisästään – vain puoli tuntia myöhemmin Harry julkaisi oman tekstinsä

Veljesten muistokirjoitukset isoisästä prinssi Philipistä julkaistiin puolen tunnin välein toisistaan. Ensin Williamin, sitten Harryn.

Britannian prinssi William ja prinssi Harry julkaisivat molemmat maanantain aikana kauniisti kirjoitetut muistelut edesmenneestä isoisästään Edinburghin herttuasta prinssi Philipistä.

Prinssi Philip kuoli perjantaina 9. huhtikuuta 99 vuoden iässä.

Prinssit julkaisivat muistokirjoituksensa vain puolen tunnin sisällä toisistaan, mikä kiinnitti monien huomion.

Brittilehti Telegraph analysoi nyt, että vaikka kirjoitukset olivat samantyyppisiä, niiden sävy oli aivan erilainen.

Williamin kirjoitus julkaistiin Kensingtonin palatsin virallisilla sivuilla maanantaina kello kahdelta päivällä Britannian aikaa.

– Isoisäni vuosisadan mittainen elämä oli määriteltävissä palveluksen kautta – sekä hänen maataan ja Kansainyhteisöä, hänen vaimoaan ja kuningatartaan sekä meidän perhettämme kohtaan, aloitti William 173-sanaisen muistokirjoituksensa.

Mahdollinen tuleva kuningas kuvaili isoisäänsä poikkeukselliseksi mieheksi, joka edusti poikkeuksellista sukupolvea.

William viittasi kirjoituksessaan myös siihen päivään, jolloin Philip auttoi lapsenlapsiaan selviämään elämänsä luultavasti vaikeimmasta hetkestä, kun heidän äitinsä prinsessa Diana haudattiin. Philip kysyi tuolloin 15-vuotiaalta Williamilta ja 12-vuotiaalta Harrylta: Jos minä kävelen, kävelettekö kanssani?

Williamin kirjeessä oli yksi kohta, joka kiinnitti monien huomion.

Hän kirjoitti pitkän muistokirjoituksensa lopussa, että aikoo jatkaa puolisonsa Catherinen kanssa ”tekemällä sitä, mitä hän (Philip) haluaisi, ja tuemme kuningatarta tulevina vuosina”.

William lisäsi, että tulee varmasti kaipaamaan isoisäänsä, mutta tietävänsä, että tämä haluaisi hänen jatkavan töiden tekemistä.

Telegraph huomauttaa analyysissaan, että William korosti luultavasti tahtomattaan sitä faktaa, että hänen veljensä pakeni juuri äskettäin hovista ja luopui kokonaan kuninkaallisista velvollisuuksistaan.

Veljesten kitkeristä väleistä on puhuttu jo pitkään. Philipin hautajaisissa Harrylla ja Williamilla on kuitenkin suurella varmuudella merkittävä rooli yhdessä. He tulevat hyvin luultavasti kävelemään rinta rinnan isoisänsä arkun takana.

Veljesten väleihin vaikuttaa varmasti se, että Harry paukautti maaliskuussa Oprahin haastattelussa ajattelevansa, että William on Charlesin tavoin ”loukussa” brittihovissa. William ei kommentoinut väitettä millään tavalla.

Prinssit yhdessä isoisänsä kanssa rugbyottelussa lokakuussa 2015.­

Lehtitietojen mukaan palatsi oli tietoinen Harryn muistokirjoituksen ajoituksesta, mutta he eivät päässeet vaikuttamaan sen sisältöön etukäteen. Harryn kirjoitus julkaistiin tasan puoli tuntia Williamin jälkeen.

Harryn teksti oli paljon henkilökohtaisempi, rennompi ja paljastavampi kuin Williamin.

– Mutta kuten kaikille, jotka ovat menettäneet rakkaansa tai isovanhempansa tänä vaikeana vuonna, minulle hän oli vaari: Grillimestari, legendaarinen keppostelija ja rääväsuu loppuun saakka, Harry kirjoitti.

Harryn ilmaisu ”eteenpäin menemisestä” kiinnitti niin ikään monien huomion.

– Nyt hän sanoisi tuoppi kädessään meille kaikille, jatkakaa eteenpäin!

– Vaari, kiitos palveluksestasi, omistautumisestasi isoäidille ja siitä, että olit aina oma itsesi. Muistamme ja kaipaamme sinua aina – koko kansakunta ja maailma, Harry päätti kirjoituksensa.