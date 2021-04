Tämä tiedetään prinssi Philipin hautajaisista – järjestelyissä vielä yksi iso kysymysmerkki

Kuningattaren puoliso prinssi Philip haudataan ensi lauantaina. Varmuutta ei ole siitä, haudataanko Philip vielä viimeiseen leposijaansa.

Kuningatar Elisabetin puoliso Philip lasketaan haudan lepoon ensi lauantaina 17. huhtikuuta. Buckinghamin palatsi tiedotti viikonloppuna hautajaisten sisällöstä. Yhteen isoon kysymykseen ei saatu kuitenkaan vahvistusta: minne Philip lopulta haudataan?

BBC:n mukaan prinssi Philip haudataan Pyhän Yrjön kappelin alla sijaitsevaan kuninkaalliseen hautakammioon. Kyseiseen hautakammioon on haudattu lukuisia kuninkaallisia, jotka on myöhemmin siirretty muualle. Esimerkiksi Philipin oma äiti haudattiin sinne vuonna 1969, mutta siirrettiin lähes parikymmentä vuotta myöhemmin Jerusalemiin, Israeliin.

Prinssi Philipin hautajaiset pidetään Pyhän Yrjön kappelissa, Windsorin linnassa.­

The Timesin mukaan prinssi Philip lepää kuninkaallisessa hautakammiossa, kunnes kuningatar kuolee. Kun kuningatar on kuollut, aviopari haudataan yhdessä Pyhän Yrjön kappelin sisällä olevaan Yrjö VI:n muistokappeliin. Kyseiseen muistokappeliin on haudattu myös kuningatar Elisabetin vanhemmat ja sisko.

Toisaalta on spekuloitu, että Philip haudattaisiin Frogmoren kuninkaalliselle hautausmaalle, jonne on haudattu kuningatar Viktoria, hänen puolisonsa prinssi Albert ja kruunusta luopunut kuningas Edward VIII. Mahdollista on myös, että Philip haudattaisiin Frogmoren hautausmaalle.

On spekuloitu, että prinssi Philip haudattaisiin Frogmoren kuninkaalliselle hautausmaalle.­

Se tiedetään, että ennen lauantaisia hautajaisia maassa järjestetään minuutin mittainen hiljainen hetki.

Windsorin linnassa pidettävistä hautajaisista tulee varsin pienimuotoiset, sillä Englannin koronarajoitusten vuoksi niihin saa osallistua enintään 30 ihmistä, jos osallistujat eivät asu samassa taloudessa, kertoo BBC.Tällä hetkellä prinssin arkku lepää Windsorin linnan yksityisessä kappelissa, josta se kuljetetaan lauantaina lyhyen matkaa linnan mailla olevaan Pyhän Yrjön kappeliin. Ruumisauto on Land Rover, jonka suunnittelussa Philipin kerrotaan auttaneen.

Ajoneuvoa seuraa hautajaisvieraista koostuva saattokulkue, jota johdattaa rivi sotilaita. Kuningatar Elisabet ei osallistu kulkueeseen, vaan hän saapuu kappeliin erillään muista.

Kahdeksan minuutin mittaiseen saattokulkueeseen osallistuu perheenjäsenten lisäksi prinssi Philipin läheisimpiä työntekijöitä, kuten hänen turvamiehensä, sihteerinsä ja palvelijansa.

Hautajaisvieraista tiedetään vasta sen verran, että paikalla on prinssin lähimpiä ystäviä ja sukulaisia. Kahdeksaa arkunkantajaa, sotilaita, kirkkoherraa ja arkkipiispaa ei lasketa mukaan 30 osallistujan kiintiöön.

Philipin pojanpoika prinssi Harry aikoo lentää Yhdysvalloista takaisin kotimaahansa ollakseen perheensä tukena hautajaisissa, Buckinghamin palatsi vahvisti. Sen sijan Harryn raskaana oleva vaimo, herttuatar Meghan, ei aio lentää Britanniaan lääkärinsä suosituksesta.

ITV Newsin mukaan Britannian pääministeri Boris Johnson ei aio osallistua hautajaisiin. Johnsonin edustajan mukaan pääministeri tarjoutui jättäytymään pois, jotta mahdollisimman moni Philipin läheinen pääsisi osallistumaan.

Buckinghamin palatsi aikoo kertoa vieraslistasta tarkemmin ensi viikolla.

– Tämä tapahtuma on riisuttu sille tasolle, ettei sinne ole yleisöllä mitään pääsyä, hovin edustaja toteaa Mirrorin mukaan.

– Hallituksen ohjeiden ja yleisten terveysmääräysten mukaisesti herttuan hautajaisissa ei tule olemaan julkisia kulkueita ja hautajaiset pidetään kokonaisuudessaan Windsorin linnan alueella.

Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vallitsevia koronarajoituksia ja -suosituksia, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että vieraat nähdään todennäköisesti maskit kasvoillaan.

Prinssi Philip kuoli perjantaina, 99-vuotiaana, Windsorin linnassa.­

Buckinghamin palatsin edustajan mukaan kuningatar Elisabet on hyväksynyt kyseisen suunnitelman.

– Näistä pakollisista muutoksista riippumatta hautajaiset heijastavat pitkälti herttuan omia toiveita, edustaja jatkaa.

– Siitä huolimatta, että seremonian järjestelyjä on pienennetty, tapahtuma kunnioittaa ja tunnustaa herttuan elämää ja hänen yli 70 vuoden mittaista palvelustaan kuningatarta, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Kansainyhteisöä kohtaan, hän päättää lausuntonsa.