Kreivitär Sophie kertoo Philipin viimeisistä hetkistä – näillä sanoin hän kuvailee prinssin poismenoa

Wessexin kreivitär Sophie kuvaili prinssi Philipin poismenoa lempeäksi.

Prinssi Edwardin puoliso Wessexin kreivitär Sophie, 56, puhui tänään appiukkonsa prinssi Philipin viimeisistä hetkistä Windsorin linnassa pidetyn jumalanpalveluksen yhteydessä.

Mirrorin mukaan kreivitär avautui aiheesta toiselle seurakuntalaiselle.

– Se oli hänelle oikea tapa mennä. Se oli niin lempeää. Oli kuin joku olisi ottanut häntä kädestä ja niin hän lähti, Sophien kerrotaan sanoneen.

– Todella, todella rauhaisasti ja sitähän kaikille toivotaan, eikö vain?

– Joten uskon, että lähtijällä on paljon helpompaa kuin niillä, jotka hän jättää taakseen, Sophie sanoi.

Kreivitär Sophie osallistui miehensä kanssa sunnuntain jumalanpalvelukseen Windsorin kuninkaallisessa kappelissa.­

Kreivitär puhui aiheesta samana päivänä myös tiedotusvälineille. Kreivitär ja hänen miehensä prinssi Edward, 57, kuvailivat Philipiä lämpimään sävyyn. Pariskunta muistaa Philipin hauskana miehenä, joka oli aina aidosti kiinnostunut muista ihmisistä.

Kun pariskunnalta kysyttiin kuningattaren voinnista, Sophie vastasi:

– Ajattelee muita ennen itseään. Hän on mahtava.

Wessexin kreivittären tiedetään olevan kuningattaren suuressa suosiossa. Sisäpiiritietojen mukaan kuningatar pitää kuopuksensa pitkäaikaista puolisoa kuin omana tyttärenään.

– Kyllä, kuten aina. Mutta jaksaa eteenpäin, prinssi jatkoi puolisonsa kommenttia.

Prinssi Edward puhui myös siitä, miltä oman isän menettäminen hänestä henkilökohtaisesti tuntuu.

– Se on ollut aikamoinen shokki. Vaikka kuinka kovasti yrittää valmistautua johonkin tällaiseen, se on silti hirvittävä shokki, ja me tavallaan yritämme tulla sinuiksi tämän asian kanssa ja se on todella, todella surullista.

Koskettavan lausuntonsa jälkeen Edward ja Sophie ylistivät kilpaa sitä, millaisia kunnianosoituksia heidän rakkaansa on saanut osakseen.

– Hän saattoi olla meidän isämme, isoisämme ja appiukkomme, mutta hän merkitsi niin paljon monille muillekin ihmisille, Edward sanoi.

Myös pariskunnan tytär Louise nähtiin sunnuntain jumalanpalveluksessa vanhempiensa rinnalla.­

Prinssi Edward halusi muistuttaa, että hänen isänsä oli varsin pidetty henkilö myös hovin työntekijöiden joukossa. Prinssin mukaan Philipillä oli aina aikaa pysähtyä juttusille hovin mailla työskentelevien ihmisten kanssa, eikä hänelle ollut niinkään väliä, mikä kenenkin rooli siellä oli.

– Joten heillä kaikilla on varmasti tarinoita kerrottavanaan ja monet niistä ovat melko hauskoja myös, Edward lisäsi ja jatkoi:

– Hän meni hevoskärryajeluille täällä säännöllisesti, mutta hän saattoi myös ajella kaikkialla muuallakin.

– Ja hänet myös vedettiin jokusesta ojastakin näillä main. Näin muistelen, jatkoi kreivitär Sophie pilke silmäkulmassaan.

Edward paikkaili vaimonsa sanomisia viittaamalla menneisiin aikoihin, mutta kreivittäreltä tuli heti hyväntahtoinen vastaisku:

– Ja viime aikoina myös.

Prinssi Edward ja hänen puolisonsa Sophie vilkuttivat yleisölle vieraillessaan surutalossa lauantaina.­

Prinssi Edward ja kreivitär Sophie vierailivat suruaikaa viettävässä hovissa myös eilen lauantaina, päivä prinssin kuoleman jälkeen. Wessexin kreivitär ajoi median ohi auton ikkunat avoinna ja kommentoi perheen tilannetta lyhyesti, kertoo Sky News.

– Kuningatar on ollut mahtava, kreivitär lausui medialle.

Sky Newsin mukaan kreivitär kyynelehti avoimesti poistuessaan linnasta puolisonsa kanssa lyhyen vierailun jälkeen. Prinssi Edward puolestaan vilkutti paikalle kerääntyneille ihmisille ajaessaan Range Roverinsa ulos linnan tiluksilta.

Sophie on ollut naimisissa kuningattaren nuorimman pojan, prinssi Edwardin kanssa vuodesta 1999 alkaen. Pariskunnalla on kaksi lasta, Louise ja James.