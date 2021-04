Kreivitär Sophie vieraili Windsorin linnassa puolisonsa prinssi Edwardin kanssa – kommentoi kyynelehtien kuningattaren tilannetta

Kuningattaren nuorin poika prinssi Edward vieraili puolisonsa, Wessexin kreivitär Sophien, kanssa Windsorin linnassa lauantaina.

Kuningatar Elisabet on tällä hetkellä suuren surun keskellä hänen puolisonsa prinssi Philipin kuoltua perjantaiaamuna.

Lauantaina Windsorin linnan edustalla kävi pieni kuhina, kun kuningattaren nuorin poika, prinssi Edward, poistui paikalta puolisonsa Wessexin kreivitär Sophien kanssa. Edwardin ja Sophien nähtiin saapuvan noin tuntia aiemmin lyhyelle vierailulle suruaikaa viettävään hoviin.

Prinssi Edward ja kreivitär Sophie vierailivat Windsorissa päivä prinssi Philipin kuoleman jälkeen. Kreivittären tiedetään olevan erittäin läheinen kuningattaren kanssa.­

Wessexin kreivitär ajoi median ohi auton ikkunat avoinna. Hän suostui kommentoimaan perheen tilannetta lyhyesti, kertoo Sky News.

– Kuningatar on ollut mahtava, kreivitär lausui medialle.

Sky Newsin mukaan kreivitär kyynelehti avoimesti poistuessaan linnasta puolisonsa kanssa. Prinssi Edward puolestaan vilkutti paikalle kerääntyneille ihmisille ajaessaan Range Roverinsa ulos linnan tiluksilta.

Prinssi Edwardin ja kreivitär Sophien tunnelmat olivat hyvin vakavat.­

Wessexin kreivittären tiedetään olevan kuningattaren suuressa suosiossa.

– Hän on kuningattaren uskottu ja heidän välinen suhteensa on aivan erilainen kuin muiden perheenjäsenten kesken. Hän on aivan kuin tytär hänen majesteetilleen. He ovat niin läheisiä, sisäpiiristä on väitetty medialle muutama vuosi sitten.

Edward ja Sophie ovat olleet yli 20 vuotta.­

Sophie on ollut naimisissa kuningattaren nuorimman pojan, prinssi Edwardin kanssa vuodesta 1999 alkaen. Pariskunnalla on kaksi lasta, Louise ja James.