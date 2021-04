Tällainen oli Prinssi Philipin traaginen lapsuus – raskaana oleva sisko kuoli järkyttävässä lento-onnettomuudessa, äiti joutui pakkohoitoon...

Prinssi Philip päätyi kuningattaren puolisoksi paettuaan perheensä kanssa synnyinmaansa Kreikan levottomuuksia. Hän joutui hyvin nuorella iällä käsittelemään vanhempiensa eron, äitinsä romahduksen, isänsä ja siskonsa kuoleman sekä perheen natsiyhteydet.

99-vuotiaana kuollut prinssi Philip tunnetaan Britannian kuningattaren Elisabetin pitkäaikaisena puolisona ja uskottuna. Prinssin elämä alkoi kuitenkin hyvin eri tavalla, eikä Philip päässyt karua menneisyyttään pakoon edes kuningattaren puolisona.

Prinssi Philip syntyi kesäkuussa 1921, kuudentena Kreikan kruununperimysjärjestyksessä. Hänet tunnettiin nimellä Kreikan ja Tanskan prinssi Philippos. Philip oli Kreikan kuningas Yrjö I:n lapsenlapsi, ja hänen vanhempansa olivat prinssi Andreas ja Battenbergin prinsessa Alice.

Perheen elämä muuttui radikaalisti Philipin ollessa vain puolentoista vuoden ikäinen. Perhe joutui pakenemaan Korfulta sotilasvallankaappauksen seurauksena. He pääsivät pakenemaan brittialus HMS Calypsolla. Olot olivat karut: Philipin ainoa leposija oli kulahtanut appelsiinilaatikko. Mukana oli paljon perhettä, myös Philipin sisarukset Margarita, Theodora, Cecilie ja Sophie.

– Kyse oli siitä, että selviämmekö perille ajallaan, vai tapetaanko meidät, Philipin serkku Pamela Hicks muisteli elämän muuttanutta laivamatkaa podcastissa huhtikuussa 2020.

Prinssi Philip Alice-äitinsä kanssa vuonna 1968.­

Perhe päätyi Ranskaan. Asiat eivät kuitenkaan muuttuneet helpommiksi. Jonkin ajan kuluttua Philipin äidin Alicen ennestään vahva uskonnollisuus alkoi saada outoja sävyjä: hän väitti saavansa taivaallisia viestejä ja kommunikoivansa hahmojen kanssa. Vuonna 1930 hänellä diagnosoitiin paranoidi skitsofrenia. Alice raahattiin vasten tahtoaan saamaan hoitoa Saksaan. Hän yritti karata useaan otteeseen.

– Lapset vietiin ulos leikkimään, ja kun he palasivat takaisin, he huomasivat äitinsä kadonneen, kirjailija Philip Eade kirjoittaa prinssi Philipin nuoruudesta kertovassa Nuori prinssi Philip -kirjassa.

Samaan aikaan Philipin isä Andreas oli saanut tarpeekseen ja häipynyt rakastajattarensa kanssa Rivieralle. Philip joutui perheen nuorimmaisena tuuliajolle vanhempien tilanteen vuoksi. Hän majaili sukulaisten nurkissa ja sisäoppilaitoksissa.

Perhe kohtasi toisensa vuosien jälkeen surumielisissä merkeissä, kun Philipin sisko Cecile kuoli 26-vuotiaana lento-onnettomuudessa yhdessä miehensä ja lastensa kanssa. Elettiin lokakuuta 1937.

Cecilie oli matkalla lankonsa prinssi Ludwigin häihin Lontooseen, kun lentokone syttyi tuleen osuttuaan tehtaan piippuun lähellä Belgiaa. Tilanteesta teki entistä traagisemman se, että Cecilie oli kahdeksannella kuulla raskaana. Tutkimuksissa selvisi, että Cecilien synnytys oli alkanut lentokoneessa. Onnettomuus tapahtui, kun kapteeni oli yrittänyt laskeutua huonossa säässä alkaneen synnytyksen vuoksi.

Prinssi Philip oli raamikas nuorukainen, joka harrasti paljon urheilua. Kuva vuodelta 1950.­

Päästyään hoidosta Alice-äiti aneli tuolloin 16-vuotiasta poikaansa muuttamaan kanssaan Ateenaan. Philipiä odotti Britannian laivasto, joten äidin ja pojat tiet erkanivat uudelleen. Päätös oli kuitenkin Philipin kannalta siinä mielessä oikea, että Britannian laivastosta tuli hänen pelastuksensa. Jonkinlaisena isän korvikkeena ja tukipilarina toimi hänen enonsa, laivastoamiraali Louis Mountbatten, joka pysyi läheisenä Philipille aina kuolemaansa asti.

Biologinen isä jäi Philipille täysin etäiseksi. Hän ei tavannut isäänsä kertaakaan vuoden 1939 jälkeen. Prinssi Andreas menehtyi sydänvaivoihin vuonna 1944 hotellissa Monte Carlossa.

Tulevan kuningattaren Elisabetin kerrotaan ihastuneen ensimmäistä kertaa prinssi Philipiin Dartmouthin kuninkaallisessa laivastoakatemiassa, kun Elisabet ja hänen siskonsa prinsessa Margaret tutustuivat laivastoon isänsä, juuri kuninkaaksi nousseen Yrjö VI:n kanssa. Elisabet oli tuohon aikaan vain 13-vuotias, ja viiden vuoden ikäero Philipiin oli tuossa iässä huomattava.

Tulevina vuosina parin rakkaus roihahti kirjeenvaihdon myötä, ja lopulta pari vaihtoi varsin radikaalisti salaa kihloja. Philip pyysi kuninkaan suostumusta vasta jälkikäteen. Suostumuksen ehtona oli, että virallisia kihlajaisia vietetään vasta, kun Elisabeth on täyttänyt 21 vuotta.

Prinssi Philipin ja Elisabetin rakkaustarina kesti vuosikymmeniä. Aviossa he olivat 73 vuotta.­

Tuo päivä koitti huhtikuussa 1947. Saman vuoden marraskuussa Westminister Abbey täyttyi kuninkaallisista häävieraista. Philip oli jo karistanut menneisyyden taakkaa harteiltaan, kun hän sai Britannian kansalaisuuden, liittyi anglikaaniseen kirkkoon ja vaihtoi nimensä Battenbergistä Mountbatteniin. Avioliiton myötä hän luopui myös oikeudestaan Kreikan ja Tanskan kruunuihin.

Philipin perhesuhteet ja tausta nousivat siitä huolimatta puheenaiheeksi varjostamaan avioliiton onnea. Philipin sisarten natsiyhteydet puhuttivat. Neljästä sisaresta kolme elossa olevaa oli avioitunut merkittävien natsipuolueen jäsenien kanssa.

Kun Philip astui alttarille Elisabetin kanssa Lontoossa Westminster Abbeyssa, ei kirkossa näkynyt montaa Philipin ydinperheen jäsentä. Hänen isänsä oli kuollut, ja sisaret asuivat Saksassa miesten kanssa, joilla oli kiusallisen läheiset välit natsipuolueen kanssa.

Elisabetin ja Philipin häitä juhlittiin marraskuussa 1947.­

Philip ei luonnollisestikaan kommentoinut tuntojaan koskaan julkisesti, mutta jotain hänen suhtautumisestaan menneisyyteensä kertonee kirje, jonka hän kirjoitti tulevalle puolisolleen:

”Kun on selvinnyt sodasta ja nähnyt voiton, kun on saanut mahdollisuuden levätä ja koota itsensä uudelleen, ja kun on saanut rakastua täydellisesti ja varauksetta. Silloin omat ongelmat ja jopa koko maailman ongelmat näyttävät pieniltä ja mitättömiltä.”

Vaikka Philipin sisarukset valitsivat oman tiensä, Philipin nuoruudesta kirjan kirjoittaneen Philip Eaden mukaan prinssin suhtautuminen natseihin oli erilainen. Hän sai itsekin sai ensikosketuksen natseista jo aivan nuorena, kun perhe päätyi Ranskan kautta Saksaan. Natsien univormuja ja sotaharjoituksia esiteltiin tuohon aikaan kouluissa.

– Hän oli liian nuori, jotta hänellä olisi ollut mielipide natsien politiikasta, mutta hän oli todistettavasti huvittunut heidän naurettavasta jäykistelystään. Kerrotaan, että hän olisi aina nauranut, kun näki natsien marssivan, Eade kirjoittaa kirjassaan Nuori prinssi Philip.

Prinssi Philip vuonna 1947.­

Philipin ja hänen äitinsä välit pysyivät läheisinä vuosikymmenten saatossa välimatkasta ja rajusta menneisyydestä huolimatta. Tosin siinä missä äiti viihtyi Kreikassa mitä parhaiten, Philip ei juurikaan haikaillut synnyinmaahansa. Hän piti itseään enemmän tanskalaisena kuin kreikkalaisena, eikä myöskään puhunut kreikkaa.

Alice-äidin kanta natseihin oli selvä ja hyvin erilainen kuin tytärtensä: hän piilotteli vuoden ajan erästä juutalaisperhettä vintillään vain lyhyen matkan päässä Gestapon päämajasta. Kun Gestapon epäilykset heräsivät ja Alicea kuulusteltiin, hän esitti ettei kuuroutensa takia ymmärtänyt mitään.

Prinssi Philip menehtyi Windsorin linnassa 9.4.2021.­

Kun Alicen terveys alkoi reistailla pahasti, pyysi Philip häntä muuttamaan Englantiin. Lopulta yksityislentokone nouti vastustelleen Alicen viettämään viimeiset vuotensa Buckinghamin palatsiin.

Hieman ennen 84-vuotiaana koittanutta kuolemaa Alice kirjoitti pienestä asti yksin selviytymään joutuneelle pojalleen kirjeen:

”Rakkain Philip, ole rohkea ja muista etten koskaan jätä sinua ja löydät minut aina silloin kun tarvitset minua eniten. Kaikella hartaalla rakkaudellani, sinun vanha Äitisi”.

Lähteet: People, Daily Mail, IS Arkisto