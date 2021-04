Kun prinssi Philip seikkaili vuonna 1995 Suomessa, järvi jäätyi salaa ja prinssi pilaili karjalanpiirakoiden kustannuksella

”Souda, souda...” – ”Yritän parhaani...”

– Hän sanoi row, row, souda, souda!

Näin nykyinen Metsähallituksen vanhempi asiantuntija Timo Tanninen muistelee erästä kirkasta, mutta vielä koleaa toukokuun alun aamua Nuuksion kansallispuiston Haukkalammella.

– Vastasin, I try my best, yritän parhaani...

Suomen WWF isännöi kansainvälisen WWF:n kunniapuheenjohtajaa prinssi Philipiä tämän Suomen-vierailulla vuonna 1995.

Vaikka kaikki oli suunniteltu huolella etukäteen, ihan kaikki ei mennyt kuten Strömsössä. Tanninen itse ei ”jäätynyt” korkean vieraan edessä, mutta...

Tanninen johti tuolloin Metsähallituksen Etelä-Suomen puistoaluetta. Soutuveneen oli hankkinut Nuuksio-konkari Hannu Ormio, jolta oli saatu myös rasiallinen liito-oravan papanoita, jotka oli etukäteen viety suuren haavan juurelle prinssille esiteltäviksi.

Nuuksio 2.5.1995. Jääolosuhteet ovat nopeasti huononemassa. Airoissa Timo Tanninen. Telkkää kiikaroivalla prinssillä ei ole pelastusliivejä, vaikka niitä hänelle tarjottiin.­

Tarkoitus oli soutaa Haukkalammen yli ja patikoida takaisin Mustalammen nuotiopaikalle.

Reitti oli tarkastettu vielä edellisenä päivänä. Jäät olivat lähteneet, mutta yöllä oli ollut kuusi astetta pakkasta.

Alkumatka sujui kuin airoilla, ja prinssi tunnisti kiikareillaan telkän, joka on englanniksi Goldeneye.

– Lammen varjoisempi luoteinen pää oli kuitenkin jäätynyt yöllä uudelleen, Tanninen kertoo.

Vaikka Philip kuinka kannusti, airot eivät uponneet jäähän. Tunnetusti jo hyvinkin ohut jää estää soutamisen.

Mahdotonta mikä mahdotonta.

– Jouduimme etsimään uuden rantautumispaikan erään kesämökin laiturista. Koko ajan toivoin, ettei omistaja tule karjumaan, millä asialla sitä ollaan.

Mökki oli onneksi tyhjillään.

Kun prinssi saapui parin kilometrin metsäpatikoinnin ja liito-oravan haavan jälkeen nuotiopaikalle, partiolaiset olivat paistaneet lettuja.

– Eikö ole liian aikaista syödä pannukakkuja, prinssi tokaisi.

Kello oli vasta 10.

Kun prinssille tarjottiin perinteiseen tapaan rypytettyjä karjalanpiirakoita, prinssi kysyi ”ovatko nämä hampaanjälkiä”.

Huumori oli hurttia.

Prinssi kutsui partiolaisten Heikki Hakalan (vas) ja Tuomas Halmisen tarjoamia lettuja pannukakuiksi ja ihmetteli varhaista ajankohtaa.­

Prinssi esiintyi muutenkin hyvin rennosti.

Hän kieltäytyi souturetkelle tarjotusta pelastusliivistä, mikä toi mieleen hänen puolisonsa, kuningatar Elisabetin karsastavan suhtautumisen 19 vuotta aikaisemmin, kun Elisabetille tarjottiin Suomen-vierailun hakkuukohteella päähän metsurinkypärää.

Elisabet oli tuolloin ongelmissa korkokengissä.

Prinssi suostui juuri ja juuri pitkin hampain vaihtamaan nahkaiset vaelluskenkänsä isäntien hankkimiin suomalaisiin perinnejalkineisiin kumisaappaisiin, mutta prinssillisen toleranssin raja meni pelastusliiveissä.

Metsähallituksen silloisen pääjohtajan Pentti Takalan rannalta pitämän puheen prinssi kuunteli (IS 3.5.1995) jalat erittäin leveässä haara-asennossa, toppatakki auki ja kädet syvällä taskuissa.

Prinssille oli kerrottu etukäteen kansallispuiston perustamisen hankaluuksista.

”Että tästä meinasi tulla Hyde Park, prinssi kommentoi mutkattomasti pääjohtajan juhlallista esiintymistä.

Järjestelyissä mukana ollut WWF:n tiedotuksessa työskennellyt Harri Karjalainen, nykyinen Metsähallituksen puistojohtaja, muistaa prinssin olleen ikäisekseen (silloin 73) erittäin vetreä.

– Kevät oli myöhäinen ja siellä oli jyrkkä jäinen mäki. Jännitimme, tuleeko hän se alas takapuolellaan, mutta prinssi osoitti britiksi aivan erinomaista jäänhallintaa.

Tannisella on sama muistikuva patikoinnista.

– Hyvin maastokelpoinen hän oli. Ja se liito-orava demo meni hänelle ihan täydestä, Tanninen naurahtaa.

Timo Tanninen (vas) opasti prinssiä Nuuksion metsissä. Prinssi oli pitkin hampain vaihtanut jalkaansa suomalaiskansalliset retkijalkineet kumisaappaat.­

Prinssi retkeili myös Viikissä ja Vanhankaupunginlahdella ja hänet vietiin risteilemään merelle.

Viikissä prinssi tokaisi Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Suvi Rihtniemelle ”Hemmetti, ette kai te aio tuhota tätä aluetta”.

Prinssiä oli ohjeistanut Helsingin kaavoituspolitiikan kiemuroista Suomen WWF:n entinen pääsihteeri ja vanha tuttu Mauri Rautkari.

Viikin lintutornissa prinssiä opastanut Lasse J. Laine kehui jälkeen päin prinssin tunteneet hyvin lahdella levähtävät vesilinnut ”aina uiveloa (Smew) myöten”.

Yksi virhemääritys prinssille tuli, mutta siitä vaiettiin porukalla (IS 4.5.1995).

– Hän oli älyttömän sympaattinen, tunsimme silloin kaikki olevamme samaa WWF-perhettä, muistelee WWF:n tiedottajana työskennellyt Sirpa Mäkinen, silloinen Pellinen, nykyinen Luken vieraileva erityisasiantuntija.

– Se oli minulle todellinen once in the lifetime kokemus.

– Opettelimme niiaamaan, Mäkinen nauraa.

Harri Karjalainen muistaa prinssin esittäneen välillä hiukan ”äreää” ja olleen hiukan arvaamaton. Hän ei aina pitäytynyt siinä, miten häntä oli etukäteen briifattu.

Prinssi tapasi vierailun aikana runsaasti suomalaisia ja tunnisti uudelleen jokaisen, kun Kalastajatorpalla järjestettiin vastaanotto.

– Mahtava muisti hänellä oli, todellinen PR-ammattilainen, Mäkinen kehuu.

Kalastajatorpalla järjestetystä lehdistötilaisuudesta monien mieleen jäi prinssin reipas neuvo pandoille, jotka kärsivät lisääntymisongelmista.

”Enemmän seksiä.”

Panda on WWF:n tunnuseläin.