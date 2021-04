Kun suunnaton suru kohtaa – miten kuningatar Elisabet selviytyy tästä eteenpäin? Lausui puolisostaan ikimuistoiset sanat vuonna 1997

Kuningatar Elisabet korosti kultahääpäivänään ainutlaatuisella tavalla liittonsa merkitystä itselleen.

Kuningatar Elisabet on tunnetusti kuvaillut elämänkumppaniaan prinssi Philipiä suurimmaksi tueksi ja turvakseen. Pariskunta ehti olla naimisissa yli 73 vuotta.

Millainen Elisabetin rooli tulee olemaan nyt, kun Philip on poistunut keskuudestamme?

Prinssi Philip ja kuningatar Elisabet tapasivat paavin huhtikuussa 2014.­

Elisabet ja Philip ovat antaneet viime vuosina koko ajan näkyvämpää roolia edustuksellisissa tehtävissä kruununprinssi Charlesille ja prinssi Williamille. Philip jäi virallisesti eläkkeelle elokuussa 2017. Hän otti kuitenkin aina halutessaan osaa kuninkaallisiin edustustehtäviin puolisonsa rinnalla.

Iso brittilehti The Times kirjoittaa artikkelissaan, että Philip oli kuningattarelle luotettava tukipilari, jonka läheisyys isoissa julkisissa edustustilaisuuksissa oli hänelle suuri voiman lähde.

Philip edusti kuningattaren kanssa yhdessä esimerkiksi toukokuussa 2019 Kentin prinssi Michaelin tyttären Lady Gabriellan häissä.

Väistämätön kysymys onkin, aikooko 94-vuotias Elisabet jatkaa näkyvässä julkisessa roolissa edelleen, vai vetäytyykö hän pikku hiljaa varjoihin. On mahdollista, että Walesin prinssi Charles ottaa jatkossa isomman roolin julkisissa tilaisuuksissa.

Aiemmin kuningatar on osoittanut, että hänen velvollisuudentuntonsa kruunua kohtaan on horjumaton. Hän on vuosien varrella edustanut usein myös ilman puolisoaan raudanlujana, kuten vuonna 2012, kun Philip oli sairaana.

Kuningattaren ikävä tulee silti varmuudella olemaan suunnaton.

Prinssi Philip ja silloinen prinsessa Elisabet tanssivat kantrin tahtiin Kanadan-vierailulla lokakuussa 1951.­

Monet britit muistavat, miten kauniisti kuningatar puhui puolisostaan heidän kultahääpäivänään. Elisabet lausui ikimuistoiset sanat virallisessa hääpäivän puheessaan Lontoossa marraskuussa 1997.

– Hän on ihminen, joka ei helposti ota vastaan kohteliaisuuksia, mutta hän on, yksinkertaisesti sanottuna, ollut voimani ja turvani kaikki nämä vuodet, ja olen hänelle velkaa enemmän kuin hän ikinä itse myöntäisi, tai saisimme ikinä tietää, kuningatar sanoi.

Jo hopeahäiden hääpäivänä vuonna 1972 kuningatar alleviivasi puolisonsa tuen merkitystä hänen julkiselle roolilleen.

Elisabet ja Philip vierailivat Intiassa tammikuussa 1961.­

– Pelkään pahoin, että prinssi Philip on joutunut kuuntelemaan minun puhuvan aivan liian usein. Olemme usein keskustelleet suunnitelluista puheistani etukäteen ja, kuten voitte hyvin kuvitella, hän on ilmaissut näkemyksiään suoralla tavalla.

Onkin kerrottu, että Philip on kehaissut saavansa kenet tahansa nauramaan 15 sekunnissa. Jos kuningatarta on stressannut astua huoneeseen, joka on täynnä häntä herkeämättä tuijottavia ihmisiä, Philip on onnistunut laukaisemaan tunnelmaa huumorintajullaan.

Kuninkaallisen perheen läheinen ystävä lady Penn kommentoi pariskunnan keskinäisiä välejä taannoin julkisuudessa.

– He ovat hyviä ystäviä ja se on heidän salaisuutensa. Kuningattarella on ollut paljon asioita, joiden kanssa kamppailla, lady Penn sanoi.

– Fakta on, että hän on pärjännyt niin loistavasti kaiken kanssa, koska hän on saanut Philipiltä niin paljon tukea vuosien aikana.

Lähteitä: Telegraph, The Times, IS Arkisto