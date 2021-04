Prinssi Philip muistetaan unohtumattomista möläytyksistään: murskasi lapsen unelman, haukkui maailmantähden, vitsaili kuurojen kustannuksella...

Prinssi Philipin oli vaihderikkaan elämänsä aikana otsikoissa muun muassa omaperäisten lausahduksiensa takia.

99 vuotiaaksi elänyt prinssi Philip, Edinburghin herttua, nukkui pois perjantaina 9. huhtikuuta. Maailmalla surraan ja muistellaan edesmennyttä prinssiä.

Prinssi Philip muistetaan muun muassa omalaatuisesta huumorintajustaan. Prinssi ei juuri aina kaunistellut sanomisiaan, ja hän kohauttikin vuosien saatossa lukuisilla lausahduksillaan, jotka ovat päätyneet brittilehtien otsikoihin.

Erityisen paljon kummastusta aiheuttivat hänen letkautuksensa eri kansojen luonteenpiirteistä ja ulkonäöistä.

Yksi Philipin kuuluisimmista kommenteista tapahtui Kiinassa vuonna 1986. Tuolloin Britannian valtionvierailulla Kiinassa Philip tapasi brittiläisiä vaihto-opiskelijoita, jotka olivat juuri aloittaneet opiskelun kiinalaisessa yliopistossa.

Edinburghin herttua varoitti brittiopiskelijoiden silmien menevän vinoon, jos he viettävät liian kauan aikaa Kiinassa.

Kommentti kuohutti erityisesti Britanniassa, jossa prinssi sai kuulla sanomisestaan jälkikäteen useaan kertaan. Kiinassa sen sijaan kommentti ei aiheuttanut suurempaa raivoa.

Tähän oli AFP:n mukaan selityksenä se, että kotona kommentti esitettiin ilman kontekstia. Kiinassa on nimittäin samanlainen leikkimielinen sanonta, jonka mukaan että nuorten ei tulisi viettää lännessä liian kauan aikaa, jotta heidän silmänsä eivät pyöristyisi ja etteivät he menettäisi kiinalaisia piirteitään.

Prinssi Philip ja kuningatar Elisabet Kiinassa 1986.­

Prinssi Philipin möläytyksiä on kuultu useaan kertaan ja niistä on jopa koottu kirja. IS listasi Peoplen ja The Telegraphin pohjalta muutama vuosi sitten Philipin ikimuistoisimpia lausahduksia:

– Englantilaiset naiset eivät osaa laittaa ruokaa, Philip julisti vuonna 1966.

Ennen eläkkeelle jäämistä Philip tahkosi yli 20 000 edustustehtävää. Monet niistä ovat jääneet Philipin sanomisien takia historiaan.

– Julistan tämän asian avatuksi, mikä se sitten onkaan, prinssi totesi Kanadan vierailullaan vuonna 1969.

– Näytät siltä kuin olisit menossa yöunille! Philip päivitteli kansallispuvussa edustaneen Nigerian presidentille.

– Kuinka pidät paikalliset tarpeeksi pitkään erossa viinasta, jotta he voivat läpäistä kokeen? Philip kyseli autokoulun opettajalta Skotlannissa vuonna 1995.

– Heitättekö yhä keihäitä toisianne kohti? hän uteli alkuperäisasukkailta Australian vierailullaan maaliskuussa 2002.

– Ei, emme tee sitä enää, hämmentynyt kansallispuiston esimies vastasi.

– Lapset menevät kouluun koska vanhemmat eivät jaksa heitä kotona, Philip murjaisi Nobel-palkitulle rauhanaktivistille Malala Yousafzaille lokakuussa 2013.

Prinssi myös varmisteli kenialaisen naisen olevan varmasti nainen, ja todennut Caymanin saarien asukkaiden olevan varmaankin merirosvojen jälkeläisiä.

1998 Philip sai kulmakarvat kohoilemaan kertomalla mielipiteensä prostituutiosta.

– Ei prostituoitu ole sen siveellisempi kuin vaimokaan, mutta tekeväthän he samaa hommaa.

Philipin möläytyksistä tuli Britanniassa niin suosittuja, että niistä koottiin kirja, Wise Words and Golden Gaffes (2012).­

Oman osansa prinssin huumorista ovat saaneet monet hänet tavanneet ihmiset.

– Näytät ihan itsemurhapommittajalta, herttua tokaisi luotiliiveihin pukeutuneelle naispoliisille vuonna 2002.

– Olet liian lihava astronautiksi, Philip kertoi 13-vuotiaalle pojalle, joka avautui kuninkaalliselle tulevaisuuden haaveistaan.

2012 kuningatar Elisabet ja prinssi Philip vierailivat Kentissä, jossa he osallistuivat juhlaillalliselle. Prinssi pisti merkille illalliselle osallistuneen naisen muodikkaan iltapuvun ja innostui.

– Jos avaisin tuon vetoketjun, niin minut pidätettäisiin, prinssi pani merkille.

Cardiffissa 1999 prinssi tapasi nuoria kuulovammaisia ja intoutui laskemaan leikkiä paikallisen puhallinorkesterin soittotaidoista.

– Olette kuuroja? Se ei ole mikään ihme, kun seisotte tässä, Prinssi murjaisi puhallinorkesterin vieressä seisoville nuorille.

Lausahdus pyörätulissa istuvalle vanhainkodin asukkaalle vuonna 2002 ei sekään ollut kaikista korrektein:

– Kompastuvatko ihmiset sinuun?

People-lehti huomautti legendaarisen Tom Jonesin kuuluvan ilmeisesti prinssin inhokkeihin, sillä Philip on kommentoinut Walesin tiikerin laulutaitoja useaan eri otteeseen.

– Millä oikein kurlaat, kivilläkö? Philip kummasteli kuultuaan Jonesin laulavan vuonna 1969.

Myöhemmin prinssi kuvaili Tom Jonesin kappaleiden olevan ”hirvittäviä”. Prinssi käytti Tom Jonesia myös esimerkkinä vastatessaan kysymykseen siitä, kuinka vaikeaa Britanniassa on rikastua.

– Entäs Tom Jones? Hän on miljonääri ja karmea laulaja, Philip totesi.