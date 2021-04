Prinssi Philip oli ainoa, joka sai kohdella kuningatar Elisabetia kuin ketä tahansa muuta – tällainen 73-vuotias avioliitto oikeasti oli

”Kulta, nakkimakkara, kaalinpää”. Näin hellitteli vaimoaan prinssi Philip.

Mies oli hurjan komea, nuori laivaston upseeri. Tyttö oli vain 13-vuotias ja ujohko. Hän hurmaantui vaaleasta viikinkijumalasta silmänräpäyksessä.

Päivä oli peribrittiläisen sateinen ja harmaa. Elettiin heinäkuuta 1939. Elizabeth ja Margaret Windsor olivat päässeet vanhempiensa mukaan tutustumaan isänsä kuningas Yrjö VI:n entiseen opinahjoon Dartmouthin kuninkaalliseen laivastoakatemiaan. Tytöt olivat vasta toipumassa vesirokosta eikä heillä ollut käsissä näkyneiden rakkuloiden vuoksi asiaa jumalanpalvelukseen.

Tytöt lähetettiin kuluttamaan aikaa rehtorin asunnolle. Seuraksi ajatellut kadetit olivat kaatuneet sikotautiin, mutta pitkänhuiskea viikinki ryhtyi viihdyttämään kuninkaallisia jälkeläisiä. Tytöt olivat nähneet kaukaisen serkkunsa kahdesti aiemmin vuosia sitten. Ensin Kreikan prinsessa Marinan ja Tanskan prinssin, Kentin herttuan Georgen häissä, sitten isänsä kruunajaisissa.

Isän nousu kuninkaaksi muutamaa vuotta aiemmin oli mullistanut varsinkin Elizabethin elämän. Hänestä ei pitänyt koskaan tulla kuningatarta, mutta yllättävän käänteen vuoksi hän oli nyt kruununperimysjärjestyksessä ensimmäisenä. Syy oli Edvard-sedän. Edvard VIII luopui kruunustaan elämänsä rakkauden Wallis Simpsonin vuoksi. Veljestä tuli vastentahtoisesti kuningas tammikuussa 1936.

Darthmouthissa nuorimies ehdotti tytöille, että he lähtisivät tappamaan aikaa ulos tenniskentille. Matkalla hän hyppeli aitojen yli esitellen urheilullisuuttaan. Elizabeth hurmaantui nuorukaisesta täysin.

– Kuinka korkealle hän pystyykään hyppäämään, hän ihasteli.

Nuorukainen oli Edinburghin herttua, prinssi Philip. Hänen ja kuningatar Elisabetin ratkaisevasta kohtaamisesta on kertonut oman versionsa prinsessojen kotiopettajatar Marion Crawford kirjassaan Little Princesses.

Näin lennokkaasti nuoripari tanssi Kanadan-matkallaan 1951, tuolloin vielä prinsessana ja prinssinä.­

Philip oli kokenut elämässään ikäviä mullistuksia. Hän oli käytännössä pennitön, vaikka oli Kreikan kuningas Yrjö I:n lapsenlapsi, prinssi Andreasin ja Battenbergin prinsessa Alicen poika.

Kaikki lähti menemään pieleen jo pian syntymän jälkeen. Philip syntyi kesäkuussa 1921 ruokahuoneen pöydälle Mon Repos’n huvilalla Korfun saarella. Vain puolitoista vuotta myöhemmin koko perhe keikkui peloissaan merellä brittialus HMS Calypson kyydissä. Sotilasvallankaappaus oli ajanut kuninkaalliset ulos Kreikasta. Vanhemmilla ei nopean lähdön vuoksi ollut paikkaa, mihin laittaa pieni poikansa nukkumaan. Apuun tulivat kekseliäät merimiehet, jotka tekivät tälle kehdon kulahtaneesta hedelmälaatikosta.

Perhe päätyi vaeltamaan maasta toiseen: Ranskasta Britanniaan ja sieltä Saksaan. Tuuliajolle poika joutui, kun vanhemmat erosivat hänen ollessaan kymmenvuotias. Eron jälkeen äiti joutui psykiatriseen hoitoon, isä suuntasi Monte Carloon. Poika majaili sukulaisten nurkissa ja sisäoppilaitoksissa.

Ennen Darthmouthia ikävät käänteet olivat jatkuneet. Tukena ollut Cecilia-sisar perheineen kuoli lentokoneonnettomuudessa ja etujenvalvoja lordi Milford Haven luusyöpään. Britannian laivastosta tuli sisäoppilaitoksen jälkeen pojan pelastus. Tukikeppinä toimi eno, laivastoamiraali Louis Mountbatten.

Lordi Mountbatten oli myös Darthmouthissa, sillä hän kuului kuninkaan avustajiin. Kuninkaallisen vierailun tapahtumat saivat Mountbattenin hymyilemään. Haave Philipin naittamisesta kuninkaalliseen perheeseen näytti olevan toteutumassa – sen verran ahkerasti Philip sai vierailla ruoka-aikaan kuninkaan Victoria ja Albert -jahdilla.

Elizabethin posket punehtuivat aina, kun poika astui huoneeseen. Hän oli vilpittömän vaikuttunut kaikesta, mitä nuorukainen teki – jopa siitä, kun tämä hotki kasapäin katkarapuja ja banana split -jäätelöannoksen perään.

Kuningas Yrjö VI ei jakanut tyttärensä innostusta. Kun jahti lähti Darthmouthista kohti kotia, kadetit lähtivät soutamaan perään. Philip tietenkin pidemmälle kuin kaikki muut. Elizabeth seurasi häntä kiikareilla ihastuneena, mutta kuningas sanoi pojan olevan bloody fool, typerys.

Philip ei soutanut jahdin perässä rakkaudesta. Hän oli täysi-ikäinen, Elizabeth vasta tyttönen. Koko vierailun ajan Philip oli hassutellut myös prinsessa Margaretin kanssa. Elizabethin osalta peli oli kuitenkin jo pelattu. Lordi Mountbatten alleviivasi Darthmouthin tapahtumien merkitystä vuosikymmeniä myöhemmin prinssi Charlesille kirjeessä.

– Ma (äiti) ei koskaan ajatellut vakavasti ketään muuta Darthmouthin jälkeen.

Sitten historia esitteli jälleen julmia kasvojaan ja toinen maailmansota syöksi Euroopan kaaokseen. Philip palveli aluksi taistelualus Valiantilla Välimerellä, myöhemmin Tyynellämerellä, myös Iwo Jiman maihinnousussa.

Rakkautta vaalittiin kirjeenvaihdolla. Elizabethin perhe ja ystävät saivat vihiä suhteen etenemisestä vasta, kun Philip saapui viettämään joulua 1943 kuninkaallisen perheen kanssa, mutta kuningas ei lämmennyt hänelle.

Kolme vuotta myöhemmin pari vaihtoi varsin radikaalisti salaa kihloja. Philip pyysi kuninkaan suostumusta vasta jälkikäteen. Suostumuksen ehtona oli, että virallisia kihlajaisia vietetään vasta, kun Elizabeth on täyttänyt 21 vuotta.

Tuo päivä koitti huhtikuussa 1947. Saman vuoden marraskuussa Westminister Abbey täyttyi kuninkaallisista häävieraista. Edeltävän illan juhlissa kuningas itse veti conga-tanssiletkaa ympäri palatsia. Juhlahumun taustalla tulevat ongelmat nostivat jo päätään. Omapäinen Philip halusi tulevien lastensa saavan kantaa sukunimeään Mountbattenia, mutta se ei ollut mahdollista. Hänen miehisyytensä oli koetuksella.

– Olen pelkkä hiivatin ameeba. Olen maan ainoa mies, jonka ei sallita antaa omaa sukunimeään lapsilleen, hänen kerrotaan tuhahtaneen.

Sitaatti on kirjattu ylös Gyles Brandrethin Philip and Elisabeth: Portrait of Royal Marriage -kirjaan. Sukunimi ei ollut ainoa asia, joka hiersi. Hän joutui vaihtamaan avioliiton vuoksi uskontoa kreikkalais-ortodoksista anglikaaniksi ja luopumaan prinssin oikeuksistaan Kreikan ja Tanskan kruunuihin. Vastineeksi hän sai kuningas Yrjöltä liudan arvonimiä, kuten Edinburghin herttua.

Kihlajaiskuva vuodelta 1947.­

Marraskuussa 1947 Elizabeth ja Philip saivat toisensa.­

Avioliittoa varjosti myös sulhasen suvun tausta. Philipin sisarilla oli natsiyhteyksiä Saksassa: neljästä sisaresta kolme elossa olevaa oli avioitunut merkittävien natsipuolueen jäsenien kanssa. Sisaria ei nähty häissä.

Vaikka Philip oli aluksi lämmennyt suhteelle Elizabethia hitaammin, oli hän häiden aikaan jo aivan hullaantunut vaimostaan.

– Olemme kuin olisimme kuuluneet toisillemme jo vuosia. Philip on oikea enkeli – niin kiltti ja ajattelevainen, Elizabeth kirjoitti häämatkalta.

Philip ja Elizabeth viettämässä kuherruskuukauttaan Philipin sedän lordi Mountbattenin luona Broadlandsin kartanossa Hampshiressä marraskuussa 1947.­

Häämatkan jälkeen Philip jatkoi palvelustaan laivastossa. Kuningas oli koko ajan pitänyt Philipiä paitsi turhan pennittömänä, myös hieman liian villinä tulevan kuningattaren puolisoksi. Hän ei ollut väärässä.

Kuningas kuoli keuhkosyöpään helmikuussa 1952 vain 56-vuotiaana. Elizabeth palasi Kenian-matkalta Lontooseen aviomiehensä kanssa kuningatar Elisabet II:na. Nuoren perheen elämä oli kääntynyt täysin ylösalaisin. Ensimmäisenä kaikessa tulivat nyt kuningattaren velvollisuudet alamaisiaan kohtaan.

Philipin odotettiin muuttuvan yhdessä yössä julkisesti vaimonsa varjoksi. Hänen oli myös luovuttava menestyksekkäästä urastaan laivastossa. Muutos oli alfauroksena tunnetulle Philipille liian nopea. Hän lähti – tai hänet lähetettiin – kuninkaallisella Britannia-jahdilla merille rauhoittumaan. Samalla kuningatar yritti yksin omaksua uutta rooliaan Lontoossa. Huhut Philipin riehakkaasta elämästä velloivat.

– Prinssi Philip tarvitsi enemmän aikaa tottuakseen siihen, mitä tuleman piti. Hän oli yhtäkkiä työtön jouduttuaan luopumaan laivastourastaan, mutta häntä sitoivat kaikki kuninkaalliset käytänteet. Hänen oli vaikea sopeutua ja siksi hänen oli vain päästävä pois, kuninkaallisia lähellä oleva lähde on sanonut.

Philipin kriisiltä olisi mahdollisesti säästytty, jos kuningas Yrjö VI olisi elänyt pidempään. Lopulta tilanne äityi niin pahaksi, että kuninkaallisen avioliiton tilasta annettiin ensimmäisen ja viimeisen kerran julkinen lausunto. Siinä luki: ”On melko epätodenmukaista, että kuningattaren ja herttuan välillä olisi mitään juopaa”.

Huhumylly loukkasi kuningatarta, vaikka hän tiesi hyvin valinneensa kumppanikseen miehen, jonka tyytyväisenä pitäminen vaati paljon työtä. Lordi Mountbattenin kerrotaan neuvoneen kuningatarta vaikeuksien keskellä ajalle tyypilliseen tapaan.

– Joillakin miehillä on tiettyjä tarpeita, mikä ei tarkoita sitä, että he rakastaisivat vaimojaan sen vuoksi yhtään vähempää.

Kriisin aikaan prinssi Charles (1948) ja prinsessa Anne (1950) olivat jo syntyneet. Nuoren monarkin aika ei riittänyt aina lastenhoitoon. Prinssit Andrew (1960) ja Edward (1964) syntyivätkin yli vuosikymmentä myöhemmin, jolloin kuningatar otti velvollisuuksistaan aikaa lasten kanssa olemiseen.

Elokuussa 1951 perhe oli kasvanut jo nelihenkiseksi. Prinssi Charles isänsä ja prinsessa Anne äitinsä sylissä.­

Leikkihetki sahavierailulla Balmoralin linnan lähellä 1957: prinssi Philip antaa vauhtia keinulle, jossa istuvat prinssi Charles ja prinsessa Anne. Kuningatar ja corgi seuraavat vierestä.­

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip avaavat hopeahäiden kunniaksi saamiaan onnittelukortteja vuonna 1972.­

Kuningattaren ja prinssi Philipin avioliitto kesti yli 70 vuotta. Yhdenkään brittimonarkin avioliitto ei ole aiemmin kestänyt yhtä pitkään. Elisabet ja Philip matkustivat yhteisten vuosien aikana maailman monesti ympäri ja leikanneet mittaamattoman määrän seremonianauhoja.

Avioliiton alkuajan kriisin jälkeen Philipistä tuli kuningattaren tärkein salainen ase, eikä liitto enää nitissyt liitoksistaan. Suuri pettymys pariskunnalle oli se, että heidän lapsistaan kolmen avioliitto päättyi eroon. Lähipiiristä on annettu ymmärtää, että he odottivat lasten seuraavan avioliitoissaan vanhempiensa esimerkkiä ja selvittävän niiden ongelmat.

Kuningatar saattaa hallita Britanniaa, mutta perheenpään roolin hän luovutti suosiolla miehelleen. Kuningatar jätti esimerkiksi Charlesin ja prinsessa Dianan eron selvittelyn miehelleen. Taustalla oli ajatus siitä, että ulkopuolisena perheeseen tullut Philip osaisi neuvoa samassa tilanteessa ollutta Dianaa parhaiten.

Philip suhtautui vaimoonsa suojelevasti ja saattoi olla monesti häntä ankarampikin. Prinssi Andrew’n ero vaimostaan Sarah Fergusonista jätti Philipiin syvät arvet. Hän ei eron jälkeen halunnut olla edes samassa huoneessa Fergien kanssa. Kuningatar sen sijaan on tavannut ex-miniäänsä säännöllisesti. Hän haluaa pitää asialliset välit lempipoikansa ex-vaimoon.

Kuninkaallisen perheen elämästä ja Philipin suhtautumisesta rooliinsa kertoo paljon hänen aikoinaan Dianalle lähettämänsä kirje, jossa hän painotti kuningattaren asemaa.

– Ainoa henkilö, jolla perheessä on selkeästi määritelty ”työ” on Ma. Hän on valtionpäämies. Me muut yksinkertaisesti vain joudumme etenemään elämässä parhaan kykymme mukaan.

Vuonna 2007 prinssi ja kuningatar viettivät timanttihäitään (naimisissa 60 vuotta). Heidät kuvattiin juhlan kunniaksi Broadlandsin kartanon mailla, paikassa, jossa he viettivät myös kuherruskuukauttaan.­

Philipistä muotoutui vuosien saatossa monarkin varjo, joka oppi kävelemään kaikkialla protokollan mukaiset muutamat askeleet hänen perässään. Kuningatar ei myönnä haastatteluja eikä paljastanut liitostaan julkisesti mitään. Silti on selvää, että sen, minkä prinssi Philip joutui julkisesti menettämään, hän onnistui yksityisesti ainakin jossain määrin säilyttämään.

– Prinssi Philip on maailman ainoa mies, joka kohtelee kuningatarta kuin ketä tahansa toista ihmistä. Hän on ainoa, joka siihen pystyy. Niin oudolta kuin se vaikuttaakin, luulen, että kuningatar arvostaa sitä, monarkin entinen yksityissihteeri lordi Martin Charteris on sanonut.

Prinssi Philip oli perheestä ainoa, joka saattaa kutsua kuningatarta tuskastuessaan pirun typerykseksi. Yksityisesti hän saattoi kutsua kuningatarta lapsuuden lempinimellä Lilibet. Hellittelynimiksi on listattu myös kulta, nakkimakkara ja kaalinpää. Vapaa-ajalla he söivät usein mielellään illallista yhdessä katsoen tv:tä peribrittiläiseen tyyliin.

Kuningatar ja prinssi Philip eivät olleet millään tavalla iloton tai huumoritajuton pariskunta. Päinvastoin. Vuoden kohokohtia oli palvelusväelle järjestettävät naamiaiset. Taannoin kisan voitti Wonder womaniksi pukeutunut työntekijä, kakkoseksi kiri Oscar-palkintojen voittajan paljastava kirjekuori. Historia muistaa liiton alkuvuosilta myös tapahtuman, jossa Philip laittoi kuningattareen vauhtia lordi Mountbattenin kodin rappusissa nipistelemällä tätä takapuolesta.

– Lopeta, Philip, lopeta, kuningatar kiljui.

Monille ainoa mielikuva Edinburghin herttuasta on harmaantunut vanha mies, joka päästelee ajoittain suustaan sopimattomia asioita. Philipin letkautuksilla oli myös toinen puoli. Hän otti tehtäväkseen helpottaa kaikin keinoin vaimonsa julkisia esiintymisiä. Kuningatar tarvitsee edelleen aikaa itsensä kokoamiseen ennen parrasvaloihin astumista.

– Kun Philip näkee sen, hän ottaa hienovaraisesti tilanteen haltuun ja varmistaa kaiken olevan ok. Hän sanoo saavansa ihmiset nauramaan vain 15 sekunnissa, kuningattaren muotokuvia maalannut Michael Noakes on sanonut.

Vuosi 2017 oli järisyttävä muutos tässä suhteessa kuningattarelle. Viimeisimpänä rakkaudenosoituksenaan hän vapautti nivelreumasta kärsineen Philipin vastuistaan eläkkeelle 96 vuoden iässä. Kuningatar kaipasi Philipiä rinnalleen suunnattomasti, mutta katsoi tämän ansainneen rauhaisat eläkepäivänsä. Kun Philip halusi seurata maailmansotien muistopäivän seremonioita sivustalta, kuningatar päätti paikkansa olevan puolisonsa vieressä.

– Jos hän olisi pyytänyt miestään laskemaan kanssaan seppeleen normaaliin tapaan, tämä olisi tehnyt niin. Mutta hän ei halunnut luoda miehelleen paineita, koska tiesi tämän sanovan kyllä ja ajatteli myös tämän nivelreumaa. Hän ei myöskään halunnut tehdä sitä yksin. Tämä todistaa heidän välistään sidettä, hovista on sanottu.

Seppeleen on viime vuosina laskenut prinssi Charles.

Elokuussa 2017 prinssi Philip otti vastaan merijalkaväen paraatin Buckinghamin palatsin edustalla. Se oli hänen viimeinen virallinen edustustehtävänsä. Oli aika jäädä eläkkeelle 96-vuotiaana.­

Käytännössä kuningatar teki koko avioliittonsa ajan kaikkensa hyvittääkseen Philipille tämän oman uran ja elämän menetystä. Philipin täyttäessä 90 vuotta hän luovutti tälle oman korkean laivastoamiraalin tittelinsä. Ystävien mukaan ele sai Philipin liki kyyneliin.

Tunnustukset alkoivat jo 1957, kun kuningatar myönsi Philipille takaisin prinssin arvon. Kenties tärkeimpänä tekonaan hän junaili vuonna 1960 säädöksen, jonka ansiosta parin ei-kuninkaalliset jälkeläiset saavat käyttää henkilökohtaista sukunimeä Mountbatten-Windsor.

– Hän (Elisabet) rakastui 13-vuotiaana. Hän ei ole koskaan katsellut ketään toista, prinssi Philip on ollut hänen kallionsa. Hän (prinssi Philip) uhrautui. Hän olisi halunnut jatkaa laivastossa ja edetä siellä, kuningattaren serkku ja yksi rakkaimmista ystävistä Margaret Rhodes on sanonut.

Kuningatar itse on kuvannut puheessaan Philipiä ”voimakseen ja turvakseen”. Heidän rakkaustarinaansa on verrattu Victoriaan ja Albertiin, joiden nimeä kuningas Yrjö VI:n jahti Darthmouthissa kantoi. Albert oli Viktorialle niin merkittävä tuki, että hän alkoi käyttää 1843 julistuksissaan me-sanaa minän sijasta. Omaa polkuaan hakiessaan Philip haki aluksi innoitusta tiiviisti valtionasioiden hoidossa mukana olleesta Albertista. Maailma oli kuitenkin muuttunut merkittävästi vajaassa vuosisadassa.

Kun Philip meni kuuntelemaan alahuoneen keskusteluja parlamenttiin Albertin tapaan, pääministeri Winston Churchill vihjasi, että kerta voisi jäädä viimeiseksi. Niin kävi. Philipistä tuli muilla tavoilla monarkin tuki ja turva. Eläkkeelle jäätyään hän oli osallistunut pelkästään yksin 22 191 edustustilaisuuteen ja pitänyt 5 493 puhetta. Viimeisenä aktiivivuotenaan hän osallistui tilaisuuksiin 110 päivänä. Eläköidyttyään hän odotti Sandringhamissa vaimoaan kylään heille rakkaassa Wood Cottagessa. Siellä heistä kumpikin saattoi olla aivan tavallinen Elisabet ja Philip. Ensitöikseen Philip valvoi talon keittiön remonttia – edellisestä oli vierähtänyt jo 30 vuotta.

Kuningatar Elisabet puolestaan kaipasi miestään erityisesti aamupalapöydässä ollessaan yksin Buckinghamin tai Windsorin linnoissa, mutta monarkille eläkkeelle jääminen ei ollut mahdollista.

– Kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin liitto on yksi maailman suurimmista kuninkaallisista romansseista, Our Queen -kirjan kirjoittanut Robert Hardman on painottanut.Lähteet: Daily Mail, CNN, Vanity Fair, Vogue,Reader’s Digest, Daily Express, www.radiotimes.com