Prinssi William tulistui, kun häntä haukuttiin laiskaksi – muutaman muutoksen jälkeen hän ja Catherine ovat suosituimpia kuin koskaan

Cambridgen herttuaparin unelmahäistä tulee kuluneeksi 10 vuotta. Kun muu perhe on purjehtinut kohusta toiseen, William ja Catherine ovat suosionsa huipulla.

Prinssi Williamin ja Catherine Middletonin ympäri maailmaa televisioidut keväthäät 29. huhtikuuta 2011 olivat monen mielessä modernin prinsessasadun ruumiillistuma: sulhanen oli komea univormussaan, morsian kaunis pitkähihaisessa pitsiluomuksessa, josta tulisi muoti-ilmiö. Kahden aikuisen ihmisen 10 vuoden mittainen suhde ja vuosien avoliitto huipentui vihdoin jättispektaakkeliin.

Nyt Cambridgen herttuapari viettää 10-vuotishääpäiväänsä kolmen lapsensa kanssa pandemian keskellä siivoillen pikkuveli-Harryn kohuhaastattelun jälkiä ja surren isoisä-Philipiä, mutta aviokriiseistä tunnetusta suvusta poiketen ilmeisen onnellisena.

– Tulen aina olemaan kiitollinen siitä, että vaimollani oli niin monta vuotta mahdollisuus oppia tuntemaan isoisäni ja siitä ystävällisyydestä, jota isoisäni osoitti häntä kohtaan, William kirjoitti prinssi Philipin muistokirjoituksessa.

Catherine lisäsi hautajaisasuunsa kuningattarelta lainaamaansa helmikorun, jota oli käyttänyt myös Elisabetin ja Philipin 70-vuotishääpäiväjuhlissa muutama vuosi sitten. Ele koettiin koskettavaksi kunnianosoitukseksi pitkälle rakkaustarinalle ja Catherinen tyylikäs esiintyminen keräsi pelkkää ylistystä brittimediassa.

Kun perheessä on kuohunut Megxitin ja Andrew-sedän seksiskandaalien vuoksi, Williamin, 38, suosio onkin vain noussut: William on tuoreimpien kyselyjen perusteella suosituin hovin jäsenistä – ohittaen jopa isoäitinsä Elisabetin. Catherine, 39, tulee heti kuningattaren perässä.

Kun prinssi Harry puhui tuoreessa kohuhaastattelussa siitä, miten veli William on kuin ansassa hovissa, lähipiiri älähti.

– Hänellä on valmiina polku ja hän hyväksyy roolinsa täysin. Hän on hyvin paljon isoäitinsä kaltainen siinä, että hän kunnioittaa velvollisuutta ja maan palvelemista, eräs heistä totesi Timesille vastikään.

William ja Catherine menivät kihloihin vuonna 2010. Catherine sai tuolloin Williamilta Dianalle kuuluneen, tutuksi tulleen sinisen safiirisormuksen.­

Tuore Cambridgen herttuapari, William ja Catherine Westminster Abbeyn portailla vihkimisen jälkeen 29. huhtikuuta 2011.­

Monen sisäpiiriläisen sekä asiantuntijan mukaan tästä on kiittäminen pitkälti Catherinea.

– Avioliitto tekee miehen, muotoilee toinen ystävä Timesin artikkelissa.

– Catherinen jalat maassa -asenne on ollut ratkaisevaa. Kun aiemmin Williamin suhde julkisuuden ja median kanssa oli yhtä taistelua, nyt hän ymmärtää, miten sitä voi hyödyntää ja toimia niin, että kansa kokee saavansa tarpeeksi myös heiltä.

Kuningattaren täyttäessä 90 vuotta viisi vuotta sitten William myönsi pohtivansa paljon sitä, miten hän uudistaisi kuninkaallista perhettä niin, että se olisi merkityksellinen instituutio vielä 20 vuoden kuluttua.

Williamin kerrotaan aina vastustaneen ajatusta, että hän olisi vain nauhoja leikkaava ja erilaisissa edustustilaisuuksissa hymyilevä edustuskasvo. Sen sijaan hän on ottanut asialistalleen muun muassa mielenterveyden, kodittomuuden, luonnonsuojelun ja rasismin jalkapallokentillä.

– Hän on konservatiivi pienellä koolla. Hän arvostaa perinteitä ja tarvetta kiertää maata, mutta kokee, että hän voi vaikuttaa asioihin myös perinteisen roolin ulkopuolella, eräs ystävä kuvaa Times-lehden laajassa henkilökuvassa.

Cambridgen herttuapari saattoi monien muiden vanhempien tapaan Georgen ja Charlotten kouluun syyslukukauden ensimmäisenä päivänä 2019.­

Vaikka Williamista on on tulossa todennäköisesti varsin moderni kuningas, lähipiiri kertoo hänen olevan hyvin uskollinen tavoilleen. Prinssin ystäväpiiri koostuu edelleen kouluaikaisesta porukasta, joille ”ykkössanat ovat uskollisuus ja luottamus”. Hän pelaa mielellään jalkapalloa lempijoukkueensa Aston Villan väreissä, käy samalla kuntosalilla kuin lapsena äitinsä seurassa ja edustaa aina samantyyppisissä vaatteissa: sinisessä paidassa ilman solmiota, chinot jalassa.

– William ei halua koskaan vaikuttaa turhalta tai tylsältä, mutta samalla häntä kammottaa se, että häntä verrattaisiin julkkiksiin. Julkisuudessa ei aina päästä näkemään Williamin hauskaa puolta, mutta muutoin hän on hyvin sama ihminen. Hän sanoi kerran: tulen olemaan julkisuudessa koko ikäni. En voi piilottaa todellista luonnettani, sillä jäisin kiinni, ystävä kertoo.

Vielä muutama vuosi sitten Williamin työmoraalia kritisoitiin julkisuudessa, sillä hänen laskettiin hoitavan edustustehtäviään vähemmän kuin yhdeksänkymppiset isovanhempansa. Tämän kerrottiin suututtaneen kruununperillistä, sillä hänellä oli samaan aikaa siviilityö ambulanssihelikopterissa.

Entisen hovin avustajan mukaan Williamilla oli heti häiden jälkeen selkeä näkemys siitä, miten hän haluaisi edetä elämässään. Hän ei halunnut lopettaa päivätyötään kopterilentäjänä.

– Jos ei ole varovainen, velvollisuudet saattavat muodostua valtavaksi taakaksi jo nuorena. En valvo öisin odottaen ja toivoen, että minusta tulee jonain päivänä kuningas, avustaja kertoo Williamin todenneen.

Päivätyö oli muutenkin kiistanalainen asia. Vaikka kuningatar ja prinssi Charles tukivat ajatusta, hovin virkamiehistössä tulevan kuninkaan ”keskiluokkainen” työnteko ja tavallisten ihmisten kanssa ajanvietto kyseenalaistettiin epäsopivana. Williamin kerrotaan taistelleen ratkaisustaan lähes verissäpäin eikä hän halunnut ulkopuolisten mielipiteiden vaikuttavan asiaan.

William ilmoitti luopuvansa päivätyöstään vasta syksyllä 2017, kun esikoinen George aloitti koulunsa. Samalla perhe muutti Norfolkista lähemmäs ”päämajaa” Lontooseen.

Pari esikoisen prinssi Georgen syntymä vuonna 2013 oli suuri mediatapahtuma. Tv-kanavat päivystivät sairaalan edessä päiväkausia.­

Lähipiirin mukaan haluttomuus heittäytyä täysipäiväiseksi kuninkaalliseksi liittyi pelkoon siitä, mitä se tekisi hänen perhe-elämälleen. Williamin palkkalistoilla 10 vuotta työskennellen Miguel Headin mukaan William halusi tarjota lapsilleen mahdollisimman pitkään vakautta ja yksityisyyttä, jota hän ei lapsuudessaan itse saanut.

Perhe on viime vuosina ja erityisesti korona-aikana raottanut yksityiselämäänsä hiljalleen enemmän. He julkaisevat – usein Catherinen ottamat – kuvat lapsista näiden syntymäpäivinä. Perhe on kuvattu yhdessä jalkapallo-ottelussa ja lapset ovat olleet mukana erilaisissa hyväntekeväisyystempauksissa. Äitienpäivänä herttuapari julkaisi lastensa tekemät ”Diana-mummulle” osoitetut kortit ja paljasti samalla kyseessä olevan vuotuisen perinteen.

William ja Catherine lapsiensa Georgen, Charlotten ja Louis’n kanssa kesällä 2019.­

Catherine on Harryn lähdön ja korona-ajan seurauksena ottanut yhä suurempaa roolia, mistä häntä on vuolaasti kiitelty. Hän on puhunut avoimesti koronaeristyksen ja etäkoulun vaikeudesta, jaksanut kehua terveydenhuollon henkilökuntaa ja julkaisee pian valokuvakirjan poikkeusvuodesta.

– Kun William sai covid-tartunnan, Catherine piti homman kasassa. Hän on perheen selkäranka ja William todella tukeutuu häneen, sanoo kuninkaallisia elämäkertoja kirjoittanut Katie Nicholl.

– Vaimoni on superkärsivällinen, William itse kuvaili BBC:n radio-ohjelmassa viime kesänä puhuessaan perheen etäkoulunkäynnistä ja lisäsi oman pinnansa olevan ”lyhyempi kuin olisi kuvitellut”.

Catherinen ajamat aiheet ovat olleet yleisesti turvallisia, mutta maaliskuussa herttuatar teki jotain, joka hieman rikkoi hillittyä imagoa. Britanniaa on kuohuttanut tapaus, jossa poliisina työskentelevän miehen epäillään kidnapanneen ja murhanneen 33-vuotiaan Sarah Everardin Lontoossa tämän käveltyä kotiin myöhään illalla.

Koko perhe saapui terveydenhuollon koronatyöntekijöiden kunniaksi järjestettyyn esitykseen Lontoossa viime marraskuussa.­

Everardin muistoksi järjestettiin maaliskuisena lauantaina Etelä-Lontoossa epävirallinen muistotilaisuus, johon putkahti yllättäen myös vaatimattomasti pukeutunut Catherine ilman näkyviä turvamiehiä. Hän laski vähäeleisesti paikalle kimpun palatsin puutarhan kukkia ja myöhemmin julkisuuteen raportoitiin, että hän oli lähettänyt naisen perheelle osanottokirjeen.

– Hän muistaa, millaista oli kävellä yksin öisessä Lontoossa ennen kuin hän meni naimisiin, palatsilähde kommentoi asiaa Sydney Morning Heraldin mukaan.

Mitä lähemmäksi kuningattaren virkaa Catherine tulee, sitä enemmän hän todennäköisesti joutuu rajoittamaan moisia yllätysvierailua varsinkin, jos aihe sivuaa politiikkaa millään tavalla.

BBC:n entinen hovitoimittaja Jennie Bond uskookin, että Catherine tulee pysyttelemään enimmäkseen turvallisella maaperällä.

– Hän on luontaisesti kiinnostunut näistä (lasten kehitys ja mielenterveysasiat) ja vaikuttaa aidolta juuri siksi. Uskon, että hän on viisas ja pysyy asioissa, jotka sopivat hänen luonteeseensa ja joista hänellä on tietämystä.

Jos asiantuntijoita on uskominen, Catherinesta ei koskaan tule uutta Dianaa eikä hän edes pyri sellaiseksi. Kuninkaallisasiantuntija Penny Junor huomauttaa, että Catherine vaikuttaa ottaneen oppia ongelmista, joita ”sydänten prinsessan" suursuosio aiheutti.

– Charles oli Walesin prinssi eikä ollut tottunut jonkun muun varastavan huomion. Se aiheutti valtavia ongelmia. Kate on hyvin tarkka siinä, ettei hän jätä Williamia varjoonsa. Hän ei pönkitä egoaan eikä julkisuus ole sekoittanut hänen päätään, Junor sanoo.

Williamia ja Catherinea kuvataan toimivaksi työpariksi, jolla on myös hauskaa yhdessä.­

Lähipiiri maalaa kuvan toimivasta työparista.

– Heillä on vakaa suhde ja Catherine tarjoaa Williamille tukea itseluottamukseen. Ei kateutta tai kahnausta. He ovat onnellisia toistensa menestyksestä, eräs häihin aikoinaan osallistunut ystävä kuvaa puolestaan Timesille.