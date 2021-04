Prinsessa Caroline on asunut erillään kohupuolisostaan Ernst Augustista jo yli 10 vuotta. Maailmalla on jo jonkin aikaa kyselty, miksi prinsessa ei ole eronnut miehestä, jonka holtiton käytös johti viime kesänä jopa poliisipiiritykseen.

Viime kesänä poliisi kutsuttiin hulppealle metsästysmajalle Itävallan Grünaussa, jossa sekava ja aseistettu mies raivosi ja käyttäytyi kaikin puolin uhkaavasti.

Virkavaltaa vastassa oli teräaseella varustautunut poliisin vanha tuttu, Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland, paremmin Hannoverin prinssi Ernst Augustina tunnettu Saksan viimeisen keisarin Vilhelm II:n jälkeläinen ja Englannin kuningatar Viktorian sukulainen.

Viikko sitten hänet tuomittiin itävaltalaisessa tuomioistuimessa kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen itsensä saattamisesta tolkuttomaan tilaan päihteillä ja poliisin vahingoittamisesta.

– Olimme hänen mukaansa natseja, meidät tapettaisiin, perheemme olisi tuhottava, sopisimme työskentelemään bordellien sisäänheittäjiksi, kiveksemme olisi silvottava, kuvaili paikalla ollut miespoliisi tapahtumia oikeudessa saksalaislehti Bildin mukaan.

Prinssi Ernst August nähtiin pitkästä aikaa julkisuudessa, kun hän edusti oikeudenkäynnissään maaliskuun lopussa.­

Oikeudessa paikalla ei sen sijaan ollut Ernst Augustin, 67, laillista vaimoa, Monacon prinsessa Carolinea, 64, joka on asunut pariskunnan tyttären kanssa erillään prinssistä jo vuosikaudet.

Ottaen huomioon Ernst Augustin toistuvat ongelmat niin päihteiden kuin virkavallankin kanssa ja avoimen pelehtimisen muiden naisten seurassa, kysymyksiä on herättänyt se, miksi kolmatta kertaa naimisissa oleva Caroline ei eroa kiusallisesta ja skandaalinhakuisesta miehestään? Teorioita riittää, ja erikoisen avioloukun vyyhtiin kytkeytyy tiivisti Ernst Augustin oma sukuriita.

Ensimmäinen teoria liiton kestävyydestä on se, että Caroline ei yksinkertaisesti halua luopua tittelistään, joka prinssin vaimona ja Hannoverin prinsessana on kuninkaallisessa hierarkiassa korkeampi kuin asema Monacon ruhtinaskunnan prinsessana.

Nuoren parin onnea vuosi häiden jälkeen kesällä 2000.­

Caroline ja Ernst August avioituivat yllätysseremoniassa tammikuussa 1999 42-vuotiaan Carolinen ollessa raskaana, ja parin lapsi prinsessa Alexandra syntyi samana kesänä. Suhde oli kuitenkin saanut alkunsa jo vuosia aiemmin, kun Ernst August oli vielä naimisissa ensimmäisen vaimonsa ja Carolinen hyvän ystävän, sveitsiläisen perijättären Chantal Hochulin kanssa.

Joulukuussa 1995 prinssi ja Caroline matkustivat yhdessä Bangkokiin. Kun saksalaislehti Bunte julkaisi seuraavassa helmikuussa jutun matkasta, johon sisältyi yöpyminen luksushotellin penthouse-sviitissä, Monacon hovi selitti reissua ”viattomana kulttuurimatkana”. Ernst Augustin vaimo jaksoi jonkin aikaa torjua julkisuudessa huhuja, kunnes hänkin sai tarpeekseen Carolinen ja Ernst Augustin Etelä-Ranskassa tapahtuneen suuteloinnin tultua julki. Avioero koitti vuonna 1997.

Ensimmäisestä avioliitosta Ernst Augustille syntyi kaksi poikaa, isänsä nimen perinyt esikoinen Ernst August, 37, sekä Christian, 35. Jälkimmäinen asuu vaimonsa kanssa Espanjassa eikä vaikuta olevan kiinnostunut perheen omaisuuden tai perinnön hallinnasta.

Välit isään ovat epäselvät, mutta se tiedetään että Ernst August aiheutti välikohtauksen poikansa häissä Perussa vuonna 2018 joutumalla sairaalaan. Syyksi hän sanoi ruokamyrkytyksen, mutta ykkösepäiltynä oli tälläkin kertaa alkoholi. Matkaseurana olleen toimittajan kirjoitusten perusteella epäiltiin myöhemmin, että parivaljakko olisi saattanut pureskella myös kokalehtiä vuoristotaudin oireisiin.

Ernst Augustin nuorempi poika Christian on viettänyt varsin tavallista elämää. Kuva muutaman vuoden takaa Espanjasta, jossa hän opiskeli ja asui nykyisen vaimonsa Allessandran kanssa.­

Esikoisen kanssa tilanne on vieläkin hankalampi, sillä isä ja poika ovat jo vuosia riidelleet oikeudessa suvun satojen miljoonien arvoisen omaisuuden hallinnasta. Ernst August luovutti vuonna 2004 pojalleen oikeuden hallita enemmistöä suvun saksalaisista tiluksista ja omaisuudesta.

Isän haltuun jäivät kuitenkin Itävallan omistukset, joita hän hallinnoi liechtensteinilaisen yhtiön kautta. Vuonna 2013 poika ilmoitti haluavansa isän ulos myös tästä perusteena talouden laiminlyönti. Isä-Ernst vastasi syyttämällä poikaa omaisuuden hukkaamisesta ja ilmoitti vastustavansa pojan avioliittoa venäläisen morsiamen kanssa – sovun ehtona linnojensa palauttaminen. Pojan valtavissa seurapiirihäissä vuonna 2017 nähtiin lopulta sekä Caroline että parin tytär, mutta ei Ernst Augustia.

Ernst August nuoremman ja Ekaterina-vaimon avioliitosta nousi meteli, kun isä päätti julkisesti vastustaa sitä. Nykyään poika hallitsee osaa suvun omaisuudesta.­

Huonot välit poikiin ovat saksalainen Bunte-lehden mukaan yksi syy, miksi Caroline ei ole halunnut erota miehestään. Pariskunnan Alexandra-tyttärestä ei sukupuolensa ja lain vuoksi voi tulla koskaan Ernstin ykkösperijää, mutta jos Ernst August löytäisi uuden vaimon, hän voisi yrittää saada tämän kanssa poikalasta, josta tekisi seuraajansa.

Toinen ilmiselvä syy olisi toki raha. Kun parin asumusero tuli julkisuuteen vuonna 2009 ja Ernst August nöyryytti julkisesti vaimoaan pussailemalla tuntematonta nuorta naista Thaimaassa ja reissaamalla romanialaisen tanssijan kanssa pitkin Eurooppaa, moni ajatteli eron olevan väistämätön.

Pian parin kuiskuteltiin kuitenkin päässeen sopimukseen erillisistä elämistä. Riippuen parin avioehdosta molempien valtavan omaisuuden jaosta voisi tulla melkoinen sotku.

Perhe vietti yhdessä prinsessa Alexandran kanssa Monacon kansallispäivää vuonna 2008.­

On myös mahdollista, että kaikesta huolimatta Caroline jollain tasolla edelleen välittää mahdottomasta puolisostaan. Itävallassa annettuun tuomioon liittyi kolmen vuoden koeaika, joka määrää prinssin muuttamaan alueelta ja pysymään erossa niin poikansa hallitseman säätiön rakennuksista kuin viinastakin. Olisiko siis mahdollista, että Caroline pelastaisi ”kodittoman” miehensä tälläkin kertaa pulasta ja antaisi tämän palata Monacoon?

Vuonna 2010 Caroline tarjosi vapauttavan todistajalausunnon miehensä tappeluoikeudenkäynnissä. Pariskunta on tiettävästi vielä asumuseronsakin jälkeen lähettänyt yhteisiä onnittelukortteja. Saksalaismedia myös raportoi, että tuomarin kysyessä viimeisimmillä käräjillä Ernst Augustilta, että onko tämä naimisissa, mies vastasi riemuissaan: ”Kyllä!”

Nykyään 19-vuotias prinsessa Alexandra asuu Monacossa äitinsä kanssa. Kuvassa tyttö velipuolensa Ernst Augustin häitä edeltävässä illanvietossa Hannoverissa kesällä 2017.­

Carolinen ja Alexandran yhteydenpidon laajuutta Ernst Augustiin on vaikea tietää, sillä he antavat vain harvoin haastatteluja tai lausuntoja julkisuuteen eivätkä he ole kommentoineet Ernst Augustin edesottamuksia. Jotain voi tosin ehkä päätellä tämän viikkoisesta uutisesta, jonka mukaan nyt 19-vuotias Alexandra on kääntynyt katoliseksi ja jättänyt luterilaisen kirkon, johon hänet kastettiin isänsä mukaan.

Ernst August puolestaan on ilmoittanut valittavansa tuomiostaan, sillä hän ei hyväksy muuttokäskyä eikä pidä alkoholikieltoakaan kohtuullisena.

