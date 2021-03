Kuningatar Elisabetin lapsenlapsi Peter Phillips joutui poliisin puhutteluun – epäiltiin rikkoneen koronarajoituksia

Viranomaiset joutuivat selvittämään, miksi Peter Phillips oli lähtenyt matkalle liikkumisrajoituksista huolimatta.

Englannissa ja Skotlannissa on voimassa liikkumisrajoitukset. Peter Phillips ei poliisin mukaan rikkonut rajoituksia, sillä hän oli työmatkalla.­

Kuningatar Elisabetin lapsenlapsen, prinsessa Annen poika Peter Phillipsin epäiltiin rikkoneen viikonloppuna liikkumisrajoituksia.

Peter Phillips, 43, bongattiin perjantaina Skotlannissa yli 700 kilometrin päässä kotoaan. Paikalliset huomasivat hänen autonsa parkkeerattuna naisen kotipihalla ja soittivat poliisit paikalle.

Brittimedioiden mukaan poliisit selvittivät Phillipsiltä tämän liikkumisen syyn. Viranomaisten mukaan Phillips ei kuitenkaan rikkonut koronarajoituksia, sillä hän perusteli olevansa työmatkalla. Työmatka liittyi hänen XL Medical -yritykseensä, joka tarjoaa nopeaa koronatestausta.

– Oli syy mikä tahansa, on väärin matkustaa tänne Englannista. Skotlanti on sulkutilassa, ja jos tänne lentää, joutuu kymmeneksi päiväksi karanteeniin, suuttunut paikallinen kommentoi The Sunille.

Phillips oli matkustanut kuninkaallisten perhetuttu Lindsay Wallacen luokse. Daily Mailin mukaan Lindsay Wallace on Phillipsin sisko Zara Tindallin hyvä ystävä, ja hän kävi aikoinaan samaa yksityiskoulua Tindallin ja Phillipsin kanssa. Huhujen mukaan Phillips myös yöpyi viikonloppuna Wallacen luona. Sisäpiiristä on tyrmätty jyrkästi villit spekulaatiot, joiden mukaan Phillips ja naimisissa oleva Wallace tapailisivat.

Peter Phillips ilmoitti eroavansa Autumn-vaimostaan viime vuonna.­

Peter Phillips asuu Gloucestershiressä Englannissa. Yli vuosi sitten hovia kuohutti, kun Phillips ilmoitti eroavansa Autumn-vaimostaan yli kymmenen yhteisen avioliittovuoden jälkeen. Tiedotteessaan he kertoivat, että ero oli lopulta paras mahdollinen ratkaisu sekä heidän lapsensa että kaksikon keskinäisen ystävyyden säilymisen kannalta.

Pariskunnalla on kaksi lasta, tyttäret Savannah, 10, sekä Isla, 8. Expressenin mukaan ex-pari asuu yhä yhdessä Gloucestershiressä heidän lastensa takia.