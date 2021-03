Meghanin isä Thomas Markle marssi Oprah Winfreyn kartanon porteille ja sujautti vartijalle mystisen kirjeen

Thomas Markle hamuaa Oprah Winfreyn talk show’hun.

Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle haluaa puhua suunsa puhtaaksi hänen ja tyttärensä väleistä Oprah Winfreyn tv-ohjelmassa, kertoo The Sun. Brittilehden mukaan Markle bongattiin yllättäen Montecitossa, Kaliforniassa, jossa Winfrey asuu.

Markle näyttää ottanen ohjat omiin käsiinsä, sillä The Sunin mukaan hän karautti autollaan talk show -kuningattarena tunnetun Winfreyn kartanon porteille kirje kädessään.

The Sun kertoo Marklen sujauttaneen kirjeensä Oprah Winfreyn vartijoille. Marklen lähipiiristä kerrotaan, että kirjeessä hän ilmoittaa olevansa halukas haastatteluun.

– Thomas kirjoitti Oprahille kirjeen, koska hän haluaa kertoa tarinansa. Kirje ei ollut Harrylle tai Meghanille, se oli Oprahille, sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

– Thomasin mielestä hän ansaitsee saada äänensä kuuluviin.

Amerikkalainen tv-tähti ja liikenainen Oprah Winfrey tunnetaan talk show -ohjelmien kuningattarena.­

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Oprah Winfreylle antama tv-haastattelu nostatti valtavan kohun. Haastattelussa Meghan kommentoi myös ensimmäistä kertaa hänen ja hänen isänsä välirikkoa. Meghan kuvaili isän pettäneen hänen luottamuksensa lavertelemalla hänen yksityisasioitaan lehdille.

Thomas Markle puolestaan kertoi Britannian aamu-tv:n lähetyksessä katsoneensa tyttärensä tv-haastattelua ihmeissään.. Vieraillessaan aamutelevisiossa Thomas Markle totesi, ettei hän aio lopettaa lehdistölle puhumista, ennen kuin Meghan ja Harry suostuvat taas olemaan tekemisissä hänen kanssaan.

– Käytännössä annan haastattelun lehdistölle, koska en ole kuullut heistä. Jos en kuule heistä 30 päivään, annan uuden haastattelun. Enkä ole kuullut heistä mitään. Minusta olisi ihanaa kuulla heistä, Thomas Markle totesi televisiossa.

– Annan haastatteluja, koska he eivät puhu minulle. Kun he päättävät jälleen puhua minulle, lopetan lehdistölle puhumisen. Haluaisin pyytää tekojani anteeksi, mutta siitä on kaksi vuotta. Olen yrittänyt hyvittää tekoni. Mutta nämä tarinat lehdissä johtuvat siitä, etten ole kuullut sinusta, Markle jatkoi suunnaten sanansa suoraan Meghanille.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry esittivät Oprah Winfreyn haastattelussa rajuja väitteitä hovista.­

Markle myös totesi ohjelmassa, että hän haluaisi kovasti tavata tyttärenpoikansa Archien, nyt kun pariskunta asuu varsin lähellä Marklea Los Angelesissa.

– Olen vapaa koska tahansa, jos haluaisitte tavata. Haluaisin tavata lapsenlapseni.

Meghan sanoi Oprahin haastattelussa saaneensa tietää hieman ennen hänen ja Harryn häitä, että eräs brittilehti oli valmistellut suurta paljastusjuttua hänen isästään. Niinpä hän päätti kysyä isältään, oliko tämä puhunut medialle. Markle tyrmäsi väitteet. Meghanin mukaan hän yritti saada isänsä kertomaan totuuden ja teki tälle selväksi, että mikäli hän tekisi niin, voisivat hän ja Harry auttaa.

Thomas Marklen ja Meghanin välit katkesivat juuri ennen Meghanin ja Harryn häitä.­

Aamutelevisiossa vieraillessaan Markle kuitenkin totesi, ettei kukaan koskaan tarjoutunut suojelemaan häntä tai hänen perhettään.

– Kukaan ei ottanut aikaa suojellakseen yhtäkään perheeni jäsentä. Lehdistö hyökkää meitä vastaan päivittäin. Kukaan ei pitänyt meistä huolta, Markle tilitti ohjelmassa.