Espanjan kruununprinsessa Leonor, 15, edusti ensimmäistä kertaa yksin – vanhemmat ovat suojelleet tulevaa kuningatarta visusti julkisuudelta

Kruununprinsessa Leonor aloittaa syksyllä opinnot Walesissa kansainvälisesti arvostetussa oppilaitoksessa.

Espanjan kruununprinsessa Leonor, 15, nähtiin ensimmäistä kertaa julkisuudessa yksin ilman vanhempiaan. Polvipituisessa mekossa säteillyt prinsessa osallistui Espanjan pääkaupungissa Madridissa sijaitsevan Cervantes-instituutin 30-vuotisjuhlaan.

People-lehden mukaan Leonor luki tilaisuudessa saman otteen Espanjan perustuslaista, jonka hän luki pitäessään ensimmäistä julkista puhettaan pari vuotta sitten.

Daily Mail kuvailee kruununprinsessan esiintymistä itsevarmaksi ja ammattimaiseksi. Esiintyminen oli kerännyt paikalle runsaasti yleisöä, jotka hurrasivat prinsessalleen. Leonoren otti vastaan Espanjan varapääministeri Carmen Calvo.

Prinsessan otti vastaan Espanjan varapääministeri Carmen Calvo.­

Leonor ja hänen pikkusiskonsa prinsessa Sofia, 13, ovat eläneet hyvin suojattua elämää, sillä kuningas Felipe VI, 53, ja kuningatar Letizia, 48, ovat hyvin suojelevaisia tytärtensä suhteen. Prinsessoja on nähty julkisuudessa yleensä vain virallisissa valokuvissa sekä Espanjan kansallispäivän juhlallisuuksissa lokakuussa.

Parin viime vuoden aikana nuoret prinsessat ovat kuitenkin hiljalleen saaneet yhä enemmän edustustehtäviä ja vastuuta. Leonor seuraa aikanaan isäänsä kuningas Felipeä valtaistuimelle, ellei kuningaspari saa poikalasta, mikä muuttaisi perimysjärjestystä.

Kruununprinsessa Leonor vilkutteli häntä katsomaan tulleille ihmisille.­

People ja Daily Mail kertovat, että Leonor on suuntaamassa ulkomaille opiskelemaan, kuten on jo pitkään odotettu. Hänellä on lehtitietojen mukaan opiskelupaikka Walesissa kansainvälisesti arcostetussa UWC Atlantic Collegessa, jossa on opiskellut myös muita Euroopan kuninkaallisia.

Kruununprinsessan tutkinto on kaksivuotinen, ja kuningaspari maksaa henkilökohtaisesti tyttärensä 67 000 punnan (noin 77 800 euron) suuruisen kurssimaksun. Kuningas Felipe itse opiskeli ensin lakia Madridin yliopistossa, jonka jälkeen hän suoritti maisterin tutkintonsa Georgetownin yliopistossa Washingtonissa.

Prinsessa Leonor puhuu äidinkielensä espanjan lisäksi sujuvaa englantia, ja opiskelee nuoresta iästään huolimatta myös mandariinikiinaa, ranskaa ja arabiaa.