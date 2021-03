Monacon Carolinen raikuliaviomies tänään oikeuden edessä – prinssiä uhkaa jopa kolmen vuoden vankeustuomio

Hannoverin prinssi Ernst August saapui aamulla oikeuteen vastaamaan syytteisiin viimevuotisista rähinöinneistään.

Prinssi Ernst Augustin, 67, syytteet koskevat muun muassa virkamiehen väkivaltaista vastustamista, uhkailua, pakottamista ja vahingontekoa. Rangaistus teoista voi lehtitietojen mukaan olla enintään kolme vuotta vankeutta. Bildin mukaan prinssi vaatii myös samassa yhteydessä menettämiään aselupia takaisin.

Aatelismiehen tänään alkaneesta oikeudenkäynnistä Itävallan Welsin aluetuomioistuimessa on tulossa suuri mediatapahtuma. Itävaltalaisen Kronen Zeitungin mukaan oikeussalin paikat on buukattu täyteen jo viikkoja aiemmin. Lehtitietojen mukaan prinssillä olisi menossa myös toinen oikeusjuttu, jossa hän olisi haastanut poikansa Ernst August nuoremman oikeuteen perinnön palauttamisesta.

Useissa kohuissa ryvettynyt Ernst August on edelleen Monacon prinsessa Carolinen laillinen aviomies. Pariskunta avioitui tammikuussa 1999, mutta on asunut jo toistakymmentä vuotta erillään. Caroline asuu Monacossa, kuten myös parin tytär, prinsessa Alexandra, kun prinssi puolestaan on viime ajat viettänyt aikaansa Itävallan Alpeilla.

Vielä 2007 prinsessa Caroline nähtiin edustamassa aviomiehensä Ernst Augustin käsipuolessa.­

Tuoreet syytteet juontuvat viimevuotisiin tapahtumiin prinssin metsästysmajalla Itävallan Grünau im Almtalissa. Ernst August soitti hätänumeroon ja väitti paikalla olleen miehen halunneen tappaa hänet, koska mies ei ollut suostunut antamaan prinssille tämän tarvitsemia lääkkeitä. Poliisin mukaan Ernst Augustista tuli tilanteessa aggressiivinen ja hän muun muassa uhkasi virkavaltaa 30-senttisellä veitsellä ja löi poliisia.

Tilanne päättyi siihen, että prinssi vietiin muutamaksi tunniksi psykiatriseen sairaalaan.

Prinssin mukaan hän oli soittanut hätänumeroon huonovointisena, koska kärsi alhaisesta verensokerista. Hän on kiistänyt olleensa aggressiivinen.

Syyskuussa prinssi joutui jälleen tekemisiin virkavallan kanssa. Ernst Augustin kerrotaan tuolloin uhkailleen työntekijäänsä ja hänen miestään. Prinssin kerrotaan kehottaneen pariskuntaa poistumaan tai muuten hän lähettäisi joukon gangstereita heidän kimppuunsa. Hänen uutisoitiin lisäksi rikkoneen ikkunan liikennemerkillä. Poliisi piiritti tilanteessa hänen metsästysmajansa ja pidätti prinssin.

Kosteasta elämäntyylistään tunnettu prinssi käyskenteli Münchenin Oktoberfestillä 2014.­

Kuumakallena tunnettu Ernst August muistetaan lukuisista aiemmista selkkauksistaan, kosteista elämäntavoistaan ja naisseikkailuistaan. Juhlimista rakastava prinssi on ollut aiemmin oikeuden edessä muun muassa pahoinpitelyistä. Parikymmentä vuotta sitten prinssi aiheutti diplomaattisen selkkauksen, kun hänet kuvattiin Hannoverin Expo 2000 -maailmannäyttelyssä virtsaamassa turkkilaisen paviljongin päälle.

Ernst August sai saksankielisessä lehdistössä liikanimen ”piiskaprinssi” lyötyään takavuosina valokuvaajaa sateenvarjolla.

Kaikesta huolimatta Carolinen epäillään pysyvän paperilla naimisissa Ernst Augustin kanssa, sillä avioerosta tulisi todennäköisesti yksi maailman kalleimmista. Pelkästään Ernst Augustin omaisuus on arvioitu 5,5 miljardin euron arvoiseksi.

Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland on Saksan viimeisen keisarin Vilhelm II:n jälkeläinen ja polveutuu Euroopan tunnetuimmista kuninkaallisista suvuista.

Lähteet: DPA, Bild, Kronen Zeitung, Bunte