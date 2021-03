Kuningatar Elisabet nimesi koiranpentunsa – pienten karvaturrien nimillä erityinen merkitys

Brittihovi sai kaksi uutta jäsentä, kun kuningatar Elisabet sai kaksi koiranpentua.

Eläinrakkaana tunnettu kuningatar Elisabet, 94, on The Sunin tietojen mukaan nimennyt uusimmat perheenjäsenensä. Kuningattaren kaksi koiranpentua ovat nimeltään Fergus ja Muick, hovin sisäpiiriläiset kertovat lehdelle.

Hovi ei toistaiseksi ole julkaissut kuvia pennuista, mutta Muickin kerrotaan olevan rodultaan welsh corgi, joka on kuningattarelle jo entuudestaan rakas ja tuttu rotu.

Fergus puolestaan on corgin ja mäyräkoiran sekoitus.

Nimet ovat The Sunin mukaan tarkkaan harkittuja ja ne ovat kytköksissä kuningatar Elisabetin omaan elämään ja perheeseen.

Lehden tietojen mukaan kuningatar Elisabet nimesi Fergusin enonsa Fergus Bowes-Lyonin mukaan, joka menehtyi ensimmäisessä maailmansodassa vuonna 1915.

Kuningataräiti Elisabetin tiedetään olleen hyvin läheinen sodassa menehtyneen isoveljensä kanssa. Hän asetti omissa häissään kukkakimpun Westminster Abbeyssa sijaitsevan tuntemattoman sotilaan haudalle veljensä muistoa kunnioittaakseen. Koskettava tapa on säilynyt kuninkaallisissa häissä tähän päivään asti.

Muickin nimi puolestaan tulee Loch Muickista, joka sijaitsee kuningattaren lomapaikan Balmoralin linnan läheisyydessä.

– Molemmat nimet ovat hyvin kuvainnollisia ja rakkaita kuningattarelle. Loch Muick on yksi hänen lempipaikoistaan Balmoralin linnan mailla. Fergus-enon muistoa kunnioitetaan yhä perheessä, hovin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

Koirat ovat olleet kuningattarelle rakkaita perheenjäseniä jo vuosikymmenten ajan. Kuvassa kuningatar ja prinssi Philip kuvattuna lastensa prinsessa Annen ja prinssi Charlesin, sekä perheen corgin kanssa vuonna 1957.­

The Sunille kerrotaan, että kuningatar maksoi Muick-pennusta 2650 puntaa, eli yli 3000 euroa.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille, että koiran ostaminen kuninkaalliseen perheeseen ei ole ihan yksinkertaista kuin monissa muissa perheissä. Kukaan kuninkaallisen perheen jäsen ei käynyt hakemassa pentuja, vaan hovin työntekijä kävi noutamassa pennut kasvattajalta. Muick-pennun kerrotaan matkustaneen Windsorin linnaan oman autonkuljettajan kyydissä.

Corginpentujen uskotaan piristävän Elisabetia, sillä viime ajat eivät ole olleet brittihoville helppoja. Elisabetin puoliso prinssi Philip, 99, pääsi vastikään sairaalasta ja hän toipuu sydänoperaatiosta. Hovia on ravisuttanut myös kuningattaren lapsenlapsen prinssi Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin antama kohuhaastattelu, jossa herttuapari syytti hovia rasimista.

Koiranpennut ovat tuoneet sisäpiiriläisten mukaan paljon kaivattua iloa hoviin.

– Kuningatar on todella iloinen. On aivan mahdoton ajatus, ettei kuningattarella olisi yhtään corgia, sisäpiiristä kommentoidaan The Sunille.

–Corgit ovat äärimmäisen uskollisia ja rakastavia ja ne eivät ole ikinä pettäneet hänen luottamustaan, kuninkaalliskirjailija Penny Junor on kuvaillut kuningattaren erityistä suhdetta koiriinsa.­

Kuningattarella on ollut vuosien varrella yli 30 koiraa. Kuningattaren viimeisin corgi kuoli 12-vuotiaana vuonna 2018. Kuningatarta jäivät vielä lohduttamaan kaksi dorgia Candy ja Vulcan, jotka ovat corgin ja mäyräkoiran (engl.dachshund) sekoituksia.

Candy on brittilehtien mukaan kuningattaren rakkaan Susan-koiran jälkeläinen. Hän sai koiran lahjaksi 18-vuotiaana.

Vuonna 2015 Elisabet päätti, ettei enää hanki lisää corgeja. Kuningatar pelkäsi, että saattaisi kompastua ja satuttaa itsensä koiranpentujen pyöriessä jaloissa. The Sunin mukaan kuningatar oli myös huolissaan siitä, mitä koirille kävisi, jos hän kuolisi.

– Muutama vuosi sitten kuningatar päätti, ettei hän hanki enää koiria. Corgit ovat kuitenkin hänelle erittäin tärkeitä, kuninkaalliskirjailija Penny Junor on kuvaillut The Sunille kuningattaren ja koirien erityistä suhdetta.

