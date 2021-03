Tuomari hylkäsi herttuatar Meghanin poikkeuksellisen vaatimuksen brittilehteä vastaan

Prinssi Harryn puoliso Meghan voitti aiemmin oikeudessa brittiläisen Associated Newspaperin. Nyt tuomari kuitenkin hylkäsi hänen esittämänsä lisävaatimuksen.

Sussexin herttuatar Meghan esitti oikeudessa vaatimuksen, että brittiläinen Mail on Sunday -lehti joutuisi julkaisemaan etusivullaan yhtä ison otsikon häviöstään oikeudessa kuin alkuperäisen, riidan kohteena olevan uutisen otsikko oli.

Sussexin herttuatar Meghan voitti helmikuussa oikeusjutun Mail on Sunday -lehteä ja MailOnline -verkkosivustoa julkaisevaa brittikustantaja Associated Newspapersia vastaan. Riita koski yksityistä kirjettä, jonka Meghan oli kirjoittanut isälleen Thomas Marklelle. Mail on Sunday oli julkaissut haltuunsa saaman kirjeen osia ilman Meghanin lupaa.

Oikeus määräsi yhtiön maksamaan Meghanille puoli miljoonaa euroa korvauksia. Sen lisäksi yhtiön on julkaistava ”merkittävä ilmoitus” aiheesta Mail on Sundayn etusivulla ja verkkosivuilla.

Telegraph-lehti kertoo, että Meghan esitti oikeudessa edustajiensa kautta poikkeuksellisen vaatimuksen. Hän halusi, että ilmoitus saisi etusivulla yhtä näyttävän tilan kuin alkuperäinen riidan kohteena ollut uutinen.

Vastapuoli argumentoi, että se olisi ”täysin kohtuuton häiriötekijä” lehden ilmaisuvapauden toteutumiselle.

Vaatimus hylättiin. Tuomarin mukaan ilmoitus on sanamäärältään viisi kertaa pidempi kuin etusivulla alun perin komeillut otsikko, joten niitä ei voi suoraan verrata toisiinsa.

Tuomari Mark Warby hylkäsi myös Meghanin pyynnön siitä, että ilmoitusta pidettäisiin DailyMailin verkkosivuilla etusivulla puolen vuoden ajan. Sen sijaan tuomari määräsi, että ilmoitusta pidetään Daily Mailin etusivulla 24 tunnin ajan ja uutisosastolla seuraavien kuuden päivän ajan.

Tuomarin mukaan Meghanin vaatimus siitä, että ilmoitus saisi ”merkittävän aseman” lehden etusivulla, ei ollut tarpeellinen.

Warby teki brittimedian mukaan kuukausi sitten täysin poikkeuksellisen päätöksen, kun hän määräsi Mail on Sundayn julkaisemaan huomiota herättävän ilmoituksen siitä, että se ”loukkasi tekijänoikeuksia” julkaisemalla Meghanin kirjoittaman henkilökohtaisen kirjeen osia. Ilmoitus on 86 sanaa pitkä.

Telegraphin mukaan tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun tuomari määräsi vastaavan ilmoituksen julkaisemisesta Britanniassa. Mediaan erikoistuneet lakimiehet kuvailivat päätöstä ”epätavalliseksi” ja ”huolestuttavaksi”. Tuomari perusteli päätöstään herttuattaren kansalaisoikeuksien toteutumisella ja suojelemisella.

Mediayhtiöllä on vielä aikaa valittaa päätöksestä.