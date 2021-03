Prinssi Harry avautuu riipaisevasti Dianan kuolemasta – menetti äitinsä ollessaan vasta 12-vuotias

Prinssi Harry kirjoittaa äitinsä menettämisestä kirjassa, joka on omistettu koronavirukselle läheisensä menettäneille lapsille.

Prinssi Harry on osallistunut Hospital by the Hill -kirjaan kirjoittamalla siihen esipuheen. Kirja kertoo lapsesta, jonka äiti kuoli koronvirukseen työskennellessään pandemian vastaisen työn etulinjassa. Perjantaina julkaistu kirja on omistettu koronavirukseen kuolleiden vanhempien lapsille.

Esipuheessa prinssi Harry avautuu kipeistä muistoistaan, kun hän menetti äitinsä Dianan ollessaan vasta 12-vuotias. Prinsessa Diana menehtyi auto-onnettomuudessa Pariisissa vuonna 1997.

– Menetin äitini, kun olin nuori poika. Tuolloin en halunnut uskoa tai hyväksyä sitä, ja se jätti valtavan kuilun sisälleni. Tiedän, miltä sinusta tuntuu, ja haluan vakuuttaa, että ajan mittaan se kuilu täyttyy rakkaudella ja tuella, Sussexin herttua kirjoittaa esipuheessa Guardianin mukaan.

– Minulle kerrottiin, että kun vanhempi menee taivaaseen, heidän sielunsa, rakkautensa sekä yhteiset muistot jäävät elämään.

Prinsessa Diana ja prinssi Charles pieni Harry-poika sylissään.­

Chris Connaughtonin kirjoittamaa teosta jaetaan ilmaiseksi Britanniassa koronavirukselle läheisensä menettäneille lapsille.

– Jos luet tätä kirjaa, olet menettänyt vanhempasi tai rakkaasi. Toivoisin voivani halata sinua juuri nyt. Toivottavasti tämä tarina voi tuoda lohtua tuskaasi ja ymmärrät, että sinä et ole yksin, prinssi Harry kirjoittaa.

– Saatat tuntea yksinäisyyttä, saatat olla surullinen, saatat olla vihainen, saatat tuntea pahaa oloa. Se tunne vielä helpottaa. Lupaan, että olosi on parempi ja tunnet itsesi vahvemmaksi, kun olet valmis keskustelemaan tunteistasi, hän kannustaa.

Kirja julkaistiin perjantaina, ja se on sosiaalisessa mediassa positiivisen vastaanoton.