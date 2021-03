Brittilehti palkkasi yksityisetsivän kaivamaan arkaluontoisia tietoja Meghanista – herttuaparilta tyhjentävä vastaus karuun tunnustukseen

Yksityisetsivä Daniel Hanks on tunnustanut luovuttaneensa herttuatar Meghanin ja tämän perheen henkilökohtaisia tietoja brittilehti The Sunille.

Yhdysvaltalainen yksityisetsivä Daniel Hanks on tunnustanut luovuttaneensa herttuatar Meghanin henkilökohtaisia tietoja brittilehdille, kertoo BBC. Hanks myönsi antaneensa informaatiota Meghanista ja hänen perheestään The Sun-lehden käyttöön.

Hanksin mukaan brittilehti palkkasi hänet tutkimaan herttuatar Meghanin elämää. Tapahtumat sijoittuvat ajalle, jolloin Meghan oli vasta tavannut prinssi Harryn. Lehdelle välitettyihin tietoihin lukeutuivat muun muassa Meghanin henkilöturvatunnus, osoite sekä puhelinnumero.

Harry ja Meghan ovat julkaisseet tapahtumien seurauksena virallisen tiedotteen. Tiedotteessaan Sussexin herttuapari peräänkuuluttaa median vastuuta ja kiittävät toimittajia, jotka edelleen noudattavat hyvän journalismin periaatteita.

– Sussexin herttuapari kokee, että tänään on hyvä hetki tarkastella media-alaa ja yhteiskuntaa kokonaisuutena. Tämä tutkimusraportti näyttää, että entisajoilta tutut saalistusmenetelmät ovat edelleen käytössä, aiheuttaen vahinkoa perheille ja ihmissuhteille, herttuaparin edustaja toteaa tiedotteessaan.

– He ovat kiitollisia niille media-alan työntekijöille, jotka edelleen ylläpitävät journalismin arvoja ja periaatteita, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, tiedote jatkui.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry ovat taistelleet oikeudessa brittimediaa vastaan.­

Hanks kertoi BBC:lle halunneensa kertoa asian nyt, jotta hän voisi puhdistaa omatuntonsa. Hän välitti anteeksipyyntönsä herttuaparille. Hanks myös totesi, että kaikki kerätty informaatio on kerätty laillisin keinoin.

– Olen syvästi pahoillani siitä, mitä tein. Olen tavoitettavissa, jos asianajajanne haluavat keskustella kanssani. Olen valmis luovuttamaan teille kaiken informaation, mitä minulla on. Toivon, ettei tätä olisi koskaan tapahtunut, Hanks totesi.

The Sun on sittemmin myöntänyt palkanneensa Hanksin tutkimaan Meghania. The Sun kuitenkin painottaa, ettei Hanksia ole palkattu tekemään mitään laitonsa tai rikkomaan yksityisyyttä suojaavia lakeja. The Sunin mukaan Hanksia nimenomaan pyydettiin toimimaan laillisesti ja hän on allekirjoittanut sopimuksen, jossa hän vakuuttaa toimivansa lehden toivomalla tavalla.

Harry ja Meghan antoivat hiljattain kohauttaneen haastattelun Oprah Winfreylle.­

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan taistelivat oikeudessa brittimediaa vastaan pitkään. Meghan haastoi Mail on Sundayn kustantajan Associated Newspapersin oikeuteen, kun lehti julkaisi elokuussa 2018 osia käsinkirjoitusta kirjeestä, jonka Meghan oli lähettänyt isälleen Thomas Marklelle.

Maaliskuussa Associated Newspapers määrättiin oikeuden päätöksellä maksamaan herttuatar Meghanille 450 000 puntaa (noin 520 000 euroa) oikeudenkäyntikuluja ja korvauksia.