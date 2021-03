Prinssi Harry ja herttuatar Meghan luopuivat kohuhaastattelun jälkeen kuninkaallisen symbolinsa käytöstä – tilalle oman säätiön logo

Monogrammi otettiin käyttöön herttuaparin häiden jälkeen vuonna 2018. Nyt he ovat luopuneet siitä.

Lukuisat brittimediat kertovat, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat luopuneet kuninkaallisen monogramminsa käytöstä.

Monogrammi on nimikirjainsommitelma, joka herttuaparin tapauksessa on sisältänyt H ja M -kirjaimet. Sen päälle on piirretty kruunu symboloimaan kuninkaallisuutta. Monogrammia on käytetty muun muassa herttuaparin virallisissa tiedotteissa ja kirjeissä.

Monogrammi on nähtävissä esimerkiksi alla olevassa Instagram-julkaisussa, jossa Harry ja Meghan tiedottivat luopuvansa kuninkaallisista velvoitteistaan maaliskuussa 2020. Monogrammi otettiin käyttöön Harryn ja Meghanin häiden jälkeen vuonna 2018.

Nyt herttuapari on luopunut monogrammin käytöstä ja korvannut sen oman Archewell-säätiönsä logolla, jossa on valkoiset A ja W -kirjaimet tyyliteltyinä mustan soikion sisällä. Asia käy ilmi esimerkiksi alla olevasta Robert Clack -koulun twiitistä, jossa on kuva herttuatar Meghanin koululle osoittamata kirjeestä.

Kirje on päivätty kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta. Edellisenä iltana, 7. maaliskuuta, Yhdysvalloissa esitettiin Harryn ja Meghanin kohuttu televisiohaastattelu.

Kirjeessään Meghan palaa ajassa taaksepäin edelliseen naistenpäivään, jolloin hän vieraili koulussa Lontoon Dagenhamissa ja piti ensimmäisen julkisen puheensa sen jälkeen, kun herttuapari oli ilmoittanut eroavansa brittihovista.

Dagenhamissa sijaitsee autovalmistaja Fordin tehdas, jossa työskennelleet naiset menivät lakkoon vuonna 1968. Naiset taistelivat palkkatasa-arvon puolesta. Mielenilmaus edisti naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa maailmanlaajuisesti. Tätä teemaa Meghan käsitteli viimevuotisessa naistenpäivän puheessaan koululla.

Pari viikkoa sitten herttuapari kohahdutti Oprah Winfreyn haastattelussa, jossa he laukoivat hurjia väitteitä brittihovin toiminnasta.­

Harry ja Meghan esittivät lukuisia kohua herättäneitä väitteitä brittihovista maaliskuun alussa näytetyssä televisiohaastattelussaan. He muun muassa väittivät kuninkaallisen perheen jäsenen kommentoineen rasistiseen sävyyn heidän tulevien lastensa ihonväriä, ja Meghan kertoi elämän hovissa aiheuttaneen hänelle itsetuhoisia ajatuksia.

Herttuapari ilmoitti noin vuosi sitten jättävänsä brittihovin ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan. Helmikuussa 2021 ero sai viimeisen silauksen, kun he jättivät kuningatar Elisabetille lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole aikeita enää työskennellä monarkian nimissä.