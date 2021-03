Harryn ja Meghan ystävä paljastaa: kohuhaastattelu olisi peruttu, jos prinssi Philipin vointi olisi heikentynyt

Gayle Kingin mukaan kohuttua Oprah-haastattelua ei olisi esitetty, jos prinssi Philipin voinnissa olisi tapahtunut käänne pahempaan.

Sussexin herttuapari prinssi Harryn ja herttuatar Meghan ovat viihtyneet viime viikot tiiviisti otsikoissa ympäri maailmaa. Herttuapari on pysynyt vaitonaisena Oprah-haastattelunsa jälkeen, mutta Harryn ja Meghanin ystävät sen sijaan ovat olleet hyvin puheliaalla tuulella.

Maanantaina herttuatar Meghanin ja Oprah Winfreyn läheinen ystävä tv-toimittaja Gayle King paljasti Harryn puhuneen veljensä prinssi Williamin ja isänsä prinssi Charlesin kanssa.

– Harry on puhunut veljelleen. Hän on myös puhunut isälleen. Minä kuulin, etteivät nuo keskustelut olleet hedelmällisiä. He ovat kuitenkin onnellisia siitä, että he ovat alkaneet keskustella, King kommentoi CBS-kanavan This Morning -aamuohjelmassa.

Nyt King on jälleen paljastanut lisätietoja herttuaparin elämästä. King kertoi keskiviikkona Gayle King in the House -radio-ohjelmassaan, ettei Oprah Winfreylle annettua kohuhaastattelu olisi esitetty tv:ssä, jos prinssi Philipin vointi olisi heikentynyt.

Herttuaparin haastattelu esitettiin tv:ssä samaan aikaan kun 99-vuotias prinssi Philip oli sairaalahoidossa. Prinssille tehtiin sydänoperaatio ja hän vietti sairaalahoidossa kuukauden.

– Haastattelu tehtiin, ennen kuin prinssi Philip joutui sairaalaan, Gayle King sanoi radio-ohjelmassaan.

Gayle King on toiminut viime päivät Harryn ja Meghanin äänitorvena julkisuudessa.­

King kertoi kuulleensa kritiikkiä siitä, että Sussexin herttuapari laukoi rajuja väitteitä hovista tv:ssä vaikka Harryn isoisä oli sairaalassa. Gayle Kingin mukaan haastattelun esittäminen tv:ssä oli päätetty jo ennalta ja suunnitelmia olisi muutettu, jos Philipin tilassa olisi tapahtunut muutos.

– Jos hänelle olisi luoja paratkoon tapahtunut jotain, niin haastattelua ei olisi esitetty. Haastattelun esitysajankohta päätettiin ennen prinssi Philipin joutumista sairaalaan, King sanoi.

Sydänleikkauksesta toipuva prinssi Philip pääsi sairaalasta tiistaina.­

Brittilehdet ovat kummastelleet miksi herttuaparin hyvä ystävä Gayle King toimii julkisuudessa Harryn ja Meghanin äänitorvena.

Hovi sisäpiiriläiset kertovat Vanity Fairille, että Kingin paljastukset ovat herättäneet syvää huolta prinssi Williamista. Sisäpiirin mukaan prinssi William on huolissaan siitä, että Harry kertoo heidän keskustelunsa yksityiskohdista Gayle Kingille ja King puolestaan paljastaa ne tv:ssä tai radiossa koko maailmalle.

– Luottamuspula vaikeuttaa tilannetta. William on huolissaan, että kaikki hänen ja Harryn keskustelut päätyvät amerikkalaiseen tv-ohjelmaan, lehdelle kerrotaan.