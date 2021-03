Prinssi Charles kommentoi isänsä kotiuttamista sairaalasta – edes kasvomaski ei onnistunut peittämään kruununperillisen todellista reaktiota

Prinssi Philip pääsi vihdoin kotiin kuukauden mittaisen sairaalajakson päätteeksi.

Prinssi Charles ilmaisi julkisesti helpotuksensa sen suhteen, että hänen isänsä prinssi Philip kotiutettiin sairaalasta. Philip jätti tänään tiistaina taakseen kuukauden mittaisen sairaalajakson, jonka aikana hänelle suoritettiin sydänleikkaus. Kyseessä on pisin aika, jonka 99-vuotias prinssi on viettänyt sairaalassa.

– Olen riemuissani siitä, prinssi Charles, 72, vastasi, kun häneltä kysyttiin tuntojaan isänsä kotiinpaluusta.

Charles päätyi median eteen, kun hän vieraili puolisonsa Camillan kanssa paikallisessa rokotuskeskuksessa Lontoossa tänään tiistaina. Paikalla olleiden toimittajien mukaan Charles ”hymyili maskin takana” puhuessaan isänsä voinnista.

Asiasta uutisoi Metro.

Charles ja Camilla ovat jatkaneet virallisia vierailujaan koronapandemiasta huolimatta.­

Charles oli tiettävästi ainut kuningasperheen jäsenistä, joka vieraili prinssi Philipin luona sairaalassa. Charlesin mukaan hän myös soitteli isälleen sairaalaan useaan otteeseen.

Useat brittimedioiden asiantuntijat pitivät Charlesin sairaalavierailua poikkeuksellisena ja jopa pahaenteisenä. Erityisen huolissaan he olivat siitä, että korona-aikaan sairaalavierailuita vältetään joka paikassa viimeiseen asti.

Myöhemmin hovin sisäpiiriin kuuluva Dickie Arbiter paljasti, että Charles vieraili isänsä luona prinssi Philipin omasta toivomuksesta.

Arbriter uskoi, että prinssi Philip halusi tavata poikansa keskustellakseen tämän kanssa monarkian tulevaisuudesta Britanniassa. Prinssi Charles on ensimmäisenä maan kruununperimysjärjestyksessä.

– Mies on 99-vuotias ja hänellä on infektio. Minun arvaukseni on, että hän selviää siitä, kävelee ulos sairaalasta ja palaa Windsoriin.

– Mutta totuus on, että hän tulee kuolemaan jossain vaiheessa, ja hän halusi sanoa Charlesille ”yhtenä päivänä sinä tulet olemaan perheen pää, Arbriter arveli Daily Mailin mukaan The Royal Beat -ohjelmassa.

Voipuneen näköinen Philip jaksoi tervehtiä kansaa vilkutuksin.­

Arbiterin veikkaukset osuivat oikeaan, kun Prinssi Philip poistui sairaalasta suuren mediahuomion saattelemana tiistaina päivällä. Lehtitietojen mukaan prinssi autettiin pyörätuolista autoon, jonka ikkunasta hän vilkutteli valokuvaajille hymyssä suin.

Prinssi kuljetettiin Windsorin linnaan, jossa hän oli koronaeristyksessä ennen sairaalajaksoaan yhdessä puolisonsa kuningatar Elisabetin kanssa.

Hovin edustaja kommentoi tiistaina The Mirrorille lyhyesti prinssin kotiin pääsyä.

– Hänen kuninkaallinen korkeutensa haluaa kiittää koko terveydenhoitohenkilökuntaa, joka huolehti hänestä sekä King Edvard VII’s Hospitalissa sekä St Bartholomewin sairaalassa sekä kaikkia, jotka ovat toivottaneet hänelle kaikkea hyvää, hovin edustaja sanoo lehdelle.

Prinssi Philip vietiin 16. helmikuuta Lontoossa sijaitsevaan Kind Edvard VII’s Hospital -sairaalaan, jossa hän sai hoitoa hänellä todettuun infektioon. Hovin mukaan prinssi käveli sairaalaan omin avuin ja kyseessä oli lähinnä varotoimenpide.

Myöhemmin Philip siirrettiin sydänvaivoihin erikoistuneeseen St Bartholomew’n sairaalaan. Siellä prinssille suoritettiin sydänoperaatio hänellä aiemmin todettuun sydänvaivaan.