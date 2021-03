Meghanin ystävä paljasti: William ja Harry ovat puhuneet ensi kertaa kohuhaastattelun jälkeen – tämä keskustelusta tiedetään

Tv-persoona Gayle Kingin mukaan Harry on puhunut veljensä prinssi Williamin kanssa, mutta keskustelu ei ollut hedelmällinen.

Prinssi William ja prinssi Harry ovat puhuneet ensimmäistä kertaa kohutun Oprah-haastattelun jälkeen, uutisoivat muun muassa brittilehdet Daily Mail ja Metro. Prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan saivat aikaan kansainvälisen kohun, kun he reilu viikko sitten esiintyivät Oprah Winfreyn haastattelussa tuoden julki julmia väitteitä brittihovista.

Herttuatar Meghanin ja Oprah Winfreyn läheinen ystävä tv-toimittaja Gayle King paljasti veljesten keskustelleen viikonloppuna. Kingin mukaan Harry on puhunut myös isänsä prinssi Charlesin kanssa. King kertoi asian CBS:n This Morning -ohjelmassa tiistaina.

Kingin mukaan hän puhui Sussexin herttuaparin kanssa ja sai tiedon asiasta. Hän kertoo soittaneensa parille, koska tahtoi tietää, kuinka nämä voivat kohun keskellä.

– Harry on puhunut veljelleen. Hän on myös puhunut isälleen. Minä kuulin, etteivät nuo keskustelut olleet hedelmällisiä. He ovat kuitenkin onnellisia siitä, että he ovat alkaneet keskustella, King kommentoi aamuohjelmassa.

King myös kommentoi sitä, mitä mieltä uskoo Sussexin herttuaparin olevan siitä, että brittihovi on palkannut lakifirman tutkimaan, kiusasiko herttuatar Meghan hovin työntekijöitä.

– Heidän mielestään on kuohuttavaa, että hovi sanoo jatkuvasti, että he haluavat selvittää asian yksityisesti, mutta silti he uskovat näitä keksittyjä tarinoita, jotka ovat todella halveksivia Meghania kohtaan, King kommentoi.

Harry ja Meghan saivat tv-katsojat pöyristymään Oprah Winfreyn haastattelussa esittämillään väitteillä.­

Kingin mukaan kukaan kuninkaallisen perheen jäsenistä ei ole puhunut herttuatar Meghanin kanssa Oprah-haastattelun jälkeen. Kingin mukaan Harry ja Meghan kokevat turhauttavaksi sen, että keskustelu on kääntynyt siihen, onko brittihovi rasistinen vai ei, sillä pari olisi toivonut, että hovi olisi reagoinut ja puuttunut brittimedian toimintaan, jonka he ovat kokeneet rasistisena.

– Tämän vuoksi heidän on vaikea mennä asiassa eteenpäin. He molemmat kuitenkin tahtovat mennä eteenpäin ja he molemmat tahtovat, että perhe toipuu tästä. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin Harryn perheestä, King sanoi.

Gayle King kertoi aamuohjelmassa puhuneensa Harryn ja Meghanin kanssa. Hänen mukaansa Harry olisi puhunut viikonloppuna ensimmäistä kertaa veljensä kanssa kohutun Oprah-haastattelun jälkeen.­

King kuvaili Meghanin olevan hyvin sydämellinen ja välittävä henkilö.

– Meghanilla on myös dokumentit tukemaan kaikkea sitä, mitä hän Oprahin haastattelussa sanoi, King väitti CBS:n aamuohjelmassa.

Oprahille antamassaan haastattelussa Harry ja Meghan maalasivat ruman kuvan hovista, joka käänsi selkänsä Meghanin ahdingolle ja kielsi parin Archie-pojalta prinssin tittelin ihonvärin takia. Haastattelun jälkeen asiantuntijat ovat sanoneet, ettei osa parin väitteistä voi pitää paikkaansa.