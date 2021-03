Pippa Middleton sai toisen lapsensa: tyttären nimellä erityinen yhteys sukuun

Herttuatar Catherinen sisko Pippa Middleton on nyt kahden lapsen äiti.

Herttuatar Catherinen siskon Pippa Middletonin toinen lapsi on syntynyt, People kertoo. Middletonilla, 37, ja hänen puolisollaan James Matthewsilla, 45, on entuudestaan 2-vuotias Arthur-poika.

Parin lapsi syntyi varhain maanantaina ja painoi syntyessään 2920 grammaa. Peoplen lähteiden mukaan koko perhe voi hyvin.

– Hän on täydellinen. Kaikki ovat onnellisia pienokaisen saapumisesta, lähde lisää.

Lapsi sai nimekseen Grace Elizabeth Jane. Elizabeth-nimellä on yhteys perheen sukuun. Vauvan tädin, herttuatar Catherinen, koko nimi on Catherine Elizabeth Middleton. Lisäksi nimi on Pippa Middletonin siskon isoanopilla kuningatar Elisabetilla.

Kuvassa pariskunta vuonna 2018, kun Pippa Middleton oli viimeisillään raskaana.­

Myös herttuatar Catherine ja prinssi William ovat onnellisia perheen uudesta tulokkaasta.

Herttuatar Catherinen sisko on tunnetusti varjellut yksityisyyttään. Hänen raskautensa varmistui vasta maaliskuun alussa, kun hänen äitinsä Carole Middleton vahvisti asian aikakauslehden haastattelussa.

Siskokset Pippa ja Catherine Middleton keväällä 2011.­

Pippa Middleton ja James Matthews toivottivat esikoisensa tervetulleeksi maailmaan lokakuussa 2018. Pippa synnytti St. Maryn sairaalan yksityisessä Lindo-siivessä, jossa sairaalasynnytyksen valinneet kuninkaalliset ovat perinteisesti synnyttäneet.

Pippa Middleton ja James Matthews avioituivat toukokuussa 2017.