Prinssi Philip, 99, on ollut jo lähes kuukauden sairaalassa – voinnista ei ole hiiskuttu päiväkausiin

Prinssi Philipille tehtiin sydänoperaatio maalikuun alussa.

Sydänoperaatiosta toipuva prinssi Philip, 99, on ollut sairaalassa jo lähes kuukauden. Prinssi Philip ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä kauan sairaalahoidossa.

Tällä hetkellä hän on hoidossa yksityisessä King Edward VII -sairaalassa. Prinssi Philip vietiin kyseiseen sairaalaan tiistaina 16. helmikuuta huonovointisuuden vuoksi. Hänelle tehtiin onnistunut sydänoperaatio 3. maaliskuuta St. Bartholomew’n sairaalassa.

Buckinghamin palatsin mukaan kyseessä on sydänvaiva, joka on vaivannut prinssi Philipiä jo aiemminkin. Muutoin prinssi Philipin tilasta on kerrottu julkisuuteen vain hyvin vähän, ja viime päivinä hänen voinnistaan ei ole hiiskuttu lainkaan.

Prinssin voinnista kuultiin viimeksi maalikuun alussa sydänoperaation jälkeen, kun hänet siirrettiin takaisin King Edward VII -sairaalaan. Tuolloin hovista kerrottiin, että prinssi Philipin uskotaan olevan sairaalahoidossa vielä useamman päivän ajan.

– Edinburghin herttuan toivuttua hyvin St. Bartholomew’n sairaalassa suoritetusta toimenpiteestä, on hänen kuninkaallinen korkeutensa siirretty takaisin King Edward VII -sairaalaan tänä aamuna, hovi totesi tiedotteessaan 5. maalikuuta.

Sairaalan edessä on ollut jatkuva vartiointi käynnissä.­

Philipin pojan, prinssi Charlesin Camilla-puoliso kommentoi prinssin terveydentilaa 3. maaliskuuta. Tuolloin Cornwallin herttuatar kertoi, että prinssi Philipin vointi on paranemaan päin. Hän kuitenkin lisäsi, että Philipille tehtävät hoidot ovat toisinaan kivuliaita ja hovissa pidetään sormet ristissä prinssin toipumisen puolesta.

Brittimedian mukaan kuningatar Elisabet ei ole saanut vierailla puolisonsa luona sairaalassa. Sen sijaan Walesin prinssi Charles kävi vierailemassa isänsä luona sairaalassa helmikuussa.

Kuvassa Edinburghin herttua, prinssi Philip, viime kesänä.­

Prinssi Philip ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä kauan sairaalahoidossa, ja hän on ikäänsä nähden pysytellyt verrattain terveenä. Viime vuosina hän on kuitenkin kärsinyt useammasta eri terveysvaivasta. Viimeksi hän joutui sairaalahoitoon joulukuussa 2019, jolloin hän vietti sairaalassa yhteensä neljä yötä. Palatsin mukaan kyseessä oli ennalta suunniteltu toimenpide.

Vuonna 2011 puolestaan prinssi kiidätettiin helikopterilla sairaalaan rintakipujen takia.

Prinssi vetäytyi julkisista työtehtävistään vuonna 2017 ja on sen jälkeen esiintynyt julkisuudessa vain harvakseltaan.

Koronapandemian aikaan prinssi on asustanut Windsorin linnassa yhdessä puolisonsa kuningatar Elisabetin kanssa. Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip saivat koronarokotteet tammikuussa.

Kuningatar on ollut pitkään erossa puolisostaan.­

Hovia ravisteleva kriisi on pitänyt kuningattaren kiireisenä. Prinssi Harry ja tämän puoliso Meghan järisyttivät monarkian rakenteita antamalla Oprah Winfreylle kohuhaastattelun elämästään hovissa. Kuninkaalliskirjailija Ian Lloyd kommentoi hiljattain Expressenille, että prinssin tuki olisi ollut kuningatar Elisabetille tarpeen.

– Luulen, että prinssi Philip olisi ollut keskustelemassa asiasta kuningattaren kanssa. Kuningatar voi luottaa häneen sataprosenttisesti ja varmasti joihinkin muihinkin hovin henkilöihin, mutta koskaan ei voi tietää, mitä sieltä tulee ulos. Prinssi Philipin kanssa hän voi keskustella täysin yksityisesti ja saada arvokasta tukea, Lloyd arvioi.