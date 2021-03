Toiset näkevät herttuatar Meghanin häikäilemättömänä pyrkyrinä, joka jyrää kaiken tieltään. Toiset näkevät hänet naisena, joka joutui brittihovin hampaisiin.

Alkuun kaikki vaikutti liian hyvältä ollakseen totta, ja sitähän se olikin. Prinssi Harry oli viimein löytänyt naisen, jonka kanssa tahtoi sitoutua. Eikä kenet tahansa, vaan näyttelijän Hollywoodista. Meghan Marklen kuvailtiin olevan raikas tuulahdus brittihoviin.

Alkuun Meghanista pidettiin sekä mediassa että kansan parissa. Kuherruskuukausi ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä pian otsikoihin nousi epämiellyttäviä asioita. On arvioitu, että asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan lokakuussa 2018, kun Harry ja Meghan ilmoittivat, että he muuttaisivat pois Kensingtonin palatsista Windsoriin Frogmore Cottageen. Tuolloin Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin välien arvellaan tulehtuneen entisestään, sillä yhdeksi muuton syyksi arveltiin, ettei pari olisi tahtonut asua Cambridgen herttuaparin naapurissa.

Kaikki huipentui Harryn ja Meghanin jättäessä brittihovin vuoden 2020 alussa. Viime sunnuntaina esitetty Oprah Winfrey -haastattelu toi julki epämiellyttäviä asioita, tällä kertaa brittihovin kannalta.

Haastattelun jälkeen moni on nähnyt Meghan uhrina, joka joutui brittihovin hampaisiin. Osa uskoo edelleen vankkumattomasti Meghanin olleen suunnitelmallinen manipuloija, joka sai hovin kaaokseen. Ero Yhdysvaltojen ja Britannian välillä on selkeä: Amerikassa Meghan mielletään sankariksi, Britanniassa käärmeeksi.

IS kävi läpi tapahtumia, joiden perusteella Meghanista on maalautunut kaksi hyvin erilaista kuvaa. Kaikki tapahtumat on poimittu ajalta ennen Oprahin haastattelua.

Harryn ja Williamin välien on kerrottu olevan erittäin tulehtuneet tällä hetkellä. On myös väitetty, etteivät Meghan ja Catherine tule keskenään toimeen. Osan mielestä herttuattaret eivät vaan tutustuneet koskaan toisiinsa tarpeeksi hyvin.­

Meghan on manipuloija

Väitetään kiusanneen alaisiaan

Ainakin viiden Harryn ja Meghanin hovityöntekijän on mediassa väitetty irtisanoutuneen parin käytöksen vuoksi. Buckinghamin palatsi ilmoitti maaliskuun alussa aloittavansa tutkinnan syytöksistä, joita hovin entiset ja nykyiset työntekijät ovat kohdistaneet Meghaniin. The Times -lehden mukaan herttuattaren läheinen avustaja syytti tätä useiden henkilökuntansa jäsenten kiusaamisesta. Kaksi kuninkaallisen henkilökunnan pitkäaikaista jäsentä väittää, että herttuatar Meghan kiusasi heitä. Kolmannen mukaan herttuatar nöyryytti häntä. Neljäs avustaja sanoo, että kyseessä oli ”henkinen julmuus ja manipulaatio, jota voidaan kai kutsua kiusaamiseksikin”. Harry ja Meghan ovat kiistäneet väitteet.

Elisabet hermostui tiarasta

Kuningatar Elisabetin on uutisoitu hermostuneen Meghanin käytöksestä ennen Harryn ja Meghanin häitä. Tuolloin Meghanille kerrottiin, ettei hän voinut käyttää häissään tiaraa, joka oli valinnut kuningattaren kokoelmasta. The Sunin mukaan kuningatar ei tahtonut lainata kyseistä tiaraa, koska sen alkuperästä ei ollut täyttä varmuutta ja tiaralla pelättiin olevan kyseenalaisia siteitä Venäjälle. – Siitä seurasi tulikivenkatkuinen keskustelu, kun kuningatar selitti asian Harrylle. Hän sanoi: ”Meghan ei voi saada mitä tahansa haluaa. Hän saa sen tiaran, jonka minä valitsen.”

Kuningatar Elisabetin on kerrottu alkuun ihastuneen Meghaniin. Joidenkin Meghanin tempausten on kerrottu olleen kuningattarelle liikaa.­

Harry kuin varjo entisestään Meghanin vuoksi?

Prinssi Harryn virallisen elämäkerran kirjoittanut Angela Levin on kuvaillut Telegraphin kolumnissa Harryn olevan kuin varjo siitä prinssistä, jonka hän itse tunsi. Hän kuvaili Harryn aiemmin olleen aito ja helposti lähestyttävä ihminen. Nyt Levinin mukaan Harry on kuin ”hyvä haltiatar”, joka saarnaa ihmisille muun muassa hiilijalanjäljestä. Levinin mukaan Harry on nykyään kiinnostunut vain niistä asioista, joista Meghankin on.

Osa näkee Meghanin naisena, joka on saanut prinssi Harryn kiedottua pikkurillinsä ympärille. Osa peräänkuuluttaa sitä, että Harry on aikuinen mies ja osaa itse päättää asioistaan.­

Entiset ystävät ja perhe avasivat sanaisen arkkunsa

Daily Mailin mukaan Meghanin entiset ystävät ovat puhuneet sen puolesta, että Meghan olisi hallitseva persoona, joka pakenee aina paikalta, kun asiat menevät vaikeiksi. Ystävien mukaan hovin jättäminen oli pitkälti Meghanin suunnitelmaa.

– Meghanin kohdalla se on aina ollut niin, että asiat menevät joko hänen tavallaan tai ei ollenkaan. Hän on aina suhteidensa keskipiste, Harryn tittelistä viis. Hän haluaa olla parrasvaloissa, mutta omilla ehdoillaan, eräs herttuattaren lähipiiriin kuuluva on paljastanut.

Meghanin pitkäaikainen ystävä ja ex-manageri Gina Nelthorpe-Crowne puolestaan on avautunut kirjoittamassaan kolumnissa, että hänen ystävyytensä Meghanin kanssa loppui herttuattaren laskelmoivaan luonteeseen. Myös Meghanin perheestä hänen isänsä Thomas Markle ja puolisiskonsa Samantha Markle ovat puhuneet Meghania vastaan toistuvasti väittäen tämän hylänneen perheensä ja tahtoneen aina prinsessaksi.

Vaati erityisoikeuksia

Kun Harry ja Meghan vielä kuuluivat kiinteästi brittihoviin Meghanin on väitetty vaatineen erityiskohtelua. Kuningatar Elisabetin on väitetty huomauttaneen Meghania muun muassa tämän jättimäisistä New Yorkissa järjestetyistä vauvajuhlista ja siitä, ettei hovissa järjestetä kyseisenlaisia ökyjuhlia. Hovin on kerrottu pöyristyneen myös siitä, että Meghan palkkasi Hollywood-firman kiillottamaan julkisuuskuvaansa. Temppua pidettiin tradition rikkomisena, sillä aiemmin asioita hoitivat hovin omat neuvonantajat. Meghan joutui usein myös otsikoihin, kun hän rikkoi asuillaan kuninkaallista pukeutumisetikettiä.

Meghan on uhri

Taistelu median kanssa

Meghan ja Harry ovat käyneet seurustelunsa alusta lähtien taistelua brittimediaa vastaan. Jo ennen kuin pari oli virallistanut suhteensa, brittihovi julkaisi lausunnon, jossa pyydettiin lehdistöä jättämään Meghan rauhaan. Harry on myös vedonnut kirjoittamassaan kirjeessään brittimediaan, jonka on syyttänyt ottaneen Meghanin säälimättömän propagandansa uhriksi. Meghanista on julkaistu muun muassa paparazzikuvia Archie sylissään ja syytetty siitä, että tämä piteli vauvaa väärin. Pariskunta on syyttänyt brittilehtiä valehtelusta ja asioiden vääristelystä. Viimeinen niitti parille oli, kun Daily Mail julkaisi Meghanin isälleen kirjoittaman kirjeen. Pari ryhtyi oikeustoimiin lehteä ja sitä kustantavaa Associated Newspaperia vastaan. Pari voitti tapauksen ja yhtiö määrättiin maksamaan herttuatar Meghanille korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja 520 000 euroa.

Menetti oman äänensä

Joulukuussa 2018 Meghanin lähipiiriin kuuluva henkilö kertoi US Weekly -lehdelle Meghanin olevan uupunut juoruihin itsestään ja siihen, ettei hän pystynyt kuninkaallisena julkisesti puolustamaan itseään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Läheisen mukaan Meghanista tuntui siltä, ettei hänellä enää ole lainkaan omaa ääntä. Ystävän mukaan Meghan oli ollut kovin itsenäinen koko elämänsä ajan ja nyt uudessa tilanteessa herttuatar koki olonsa voimattomaksi.

Meghanin on väitetty surreen suuresti sitä, että hän menetti oman äänensä brittihovin jäsenenä.­

Ei kutsuttu Catherinen syntymäpäiville

Meghanin ja Catherinen välejä on spekuloitu runsaasti. Meghanin on väitetty saaneen Catherinen itkemään prinsessa Charlotten pukusovituksessa ennen Meghanin ja Harryn häitä. Oprah-haastattelussa Meghan tosin väitti, että Catherine olisi saanut hänet itkemään. Tammikuussa 2019 otsikoihin nousi myös se, ettei Meghania kutsuttu Catherinen 37-vuotissyntymäpäiväjuhliin. Kensingtonin palatsissa järjestettyihin pieniin juhliin oli kutsuttu perhettä ja läheisiä ystäviä. Lähteen mukaan juhliin Harry ja Meghan eivät kuitenkaan saaneet juhliin kutsua, mitä pidettiin nöyryyttävänä.

Avautui surustaan dokumentissa

Harry and Meghan, An African Journey -dokumentissa loppuvuodesta 2019 Meghan kertoi kokemistaan paineista. Hän kertoi kärsineensä brittimedian uutisoinneista etenkin raskaana ollessaan ja tuoreena äitinä. Hän kertoi yrittäneensä olla välittämättä uutisoinnista. Haastattelussa Meghanilta kysyttiin, oliko tämä ok.

– Kuka tahansa nainen, joka on raskaana on haavoittuvainen ja se on tehnyt tästä kaikesta todella haastavaa. Se oli myös haastavaa vastasyntyneen äitinä. Se kaikki oli minulle vaan liikaa. Kiitos myös, että kysyit, koska kovin moni ei ole kysynyt, olenko ok, Meghan vastasi.

Herttuatar Meghan on kertonut olleensa haavoittuvainen odottaessaan Archieta, minkä vuoksi kritiikki on tuntunut erityisen pahalta.­

Williamin sanat Harrylle

Meghan joutui heti Harryn isoveljen prinssi Williamin tarkkailevan silmän alle. Williamin on väitetty varoittaneen Harrya kiirehtimisestä jo heti suhteen alussa.

– Ota niin paljon aikaa kuin tarvitset tutustuaksesi tähän tyttöön, prinssi Williamin kerrotaan sanoneen veljelleen.

Harryn on kerrottu suuttuneen veljensä sanoista ja veljesten välien tulehtuneen. Finding Freedom -kirjassa Williamin väitetään yrittäneen viivästyttää Harryn häitä. Koska Harry ei kuunnellut Williamia, Williamin väitetään pyytäneen apuun veljesten enon jaarli Charles Spencerin puhumaan Harrylle ”järkeä.” Harryn kerrotaan raivostuneen tästä tempauksesta.