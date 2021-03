Harry ja Meghan päätyivät kohuhaastattelullaan myös keskelle Yhdysvaltain sisäistä poliittista riitelyä, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan antoivat haastattelun amerikkalaisen television grand old ladylle Oprah Winfreylle ja syöksivät Britannian kuningashuoneen kriisiin. Parin väitteet tylystä kohtelusta ja jopa rasismista kuningashuoneessa ovat ennenkuulumattomia ja voi vain arvailla mihin ne lopulta johtavat.

Sitä ei tarvitse arvailla, että väitteet jakoivat jyrkästi kahteen leiriin pariskunnan puolustajat ja ne, jotka epäilevät heidän lausuntojaan ja motiivejaan.

Tämä jakolinja halkesi myös Atlanttiin, kun amerikkalaisyleisö näytti asettuvan Meghanin eli omansa tueksi ja monet britit taas ihmettelivät, kuinka entisestä amerikkalaisnäyttelijästä tuli riidankylväjä heidän hoviinsa.

Kohu paljastaakin syvän eron perusbrittien ja perusamerikkalaisten välillä. Atlantin takana kuningashuone edustaa monille taantumuksellista vanhoillisuutta, saarivaltiossa se taas on jotain turvallisen perinteistä, jota on syytä olla liikoja järkyttämättä.

Erimielisyydessä on vaikea olla näkemättä myös historian kaikuja entisen merentakaisen siirtomaan ja emämaan välillä. Ehkä juuri jostain tuollaisesta amerikkalaiset pyrkivät eroon neljännesvuosituhat sitten…

Laitaoikeisto sähähti

Mutta jakolinja ei ole näin yksinkertainen. Harry ja Meghan päätyivät saman tien myös keskelle Yhdysvaltain sisäistä poliittista riitelyä ja ”kulttuurisotaa”, jos sitä sellaiseksi voi kutsua.

Kuningashuonetta puolustavat britit löysivät Yhdysvalloista nimittäin hieman yllättävän liittolaisen: laitaoikeiston trumpistit.

Monet oikeiston ärhäkimmät äänitorvet kuten Ben Shapiro, Charlie Kirk ja Candace Owens ovat antaneet parin vuorokauden aikana tulla täyslaidallisen Harrya ja Meghania vastaan.

Syy ei ole se, että heistä yhtäkkiä olisi tullut monarkisteja, vaan heille Meghan Markle edustaa hollywoodilaista liberaalia, jota heidän konservatiiveina on vastustettava viimeiseen asti. Britannian kuningasperheen näkyvä kina on tässä oiva keppihevonen.

Yhdysvalloissa herttuatar Meghanin arvellaan pyrkivän politiikkaan.­

Kyse on tutkitusti kulttuurisesta erosta Yhdysvaltain liberaalien ja konservatiivien välillä. Jos asiat menevät pieleen, liberaalit syyttävät yleensä systeemiä, konservatiivit sälyttävät vastuun yksilölle mitäs menit sinne -hengessä.

Valitettavasti on myös perusteltua epäillä, että osansa on rotukiistelylläkin. Räyhärepublikaanien keskuudessa on tällä hetkellä hyvin suosittua syyttää ketä tahansa rotukortin heiluttelusta ja sivuuttaa koko epäily kuningashuoneen rasismista esimerkiksi vain sillä, että ”taas joku etuoikeutettu tummahipiäinen valittaa kohtelustaan”. Harrya ja Meghania on syytetty petollisiksi juonittelijoiksi ja epärehellisiksi – mitä voi myös pitää rasistisena vihjailuna.

Yhdysvalloissa kohuhaastattelun nostattama keskustelu siis politisoitiin välittömästi. Se takaa, että siellä päässä keskustelu ei ainakaan etene. Onneksi jälkipuinti onkin syytä käydä vain Britanniassa.

Poliittiset kuninkaalliset

Harry ja Meghan kuitenkin asuvat Yhdysvalloissa ja kaikesta päätellen myös asettuvat sinne pysyvästi. Politiikka seuraa heitä vastedeskin, halusivat he sitä tai eivät.

Yhdysvalloissa on ehditty jo spekuloida sitäkin, että entäpä jos he haluavatkin?

Kuninkaallisesta roolista irtisanoutuminen on avannut heille ainakin omasta mielestään aivan erilaisen mahdollisuuden osallistua poliittiseen keskusteluun, tiettävästi Buckinghamin palatsin kauhistukseksi.

Meghania on arvosteltu etenkin brittimediassa terävin sanakääntein.­

Pariskunta on herättänyt aiemmin huomiota tapaamalla Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin ennen Yhdysvaltain vaaleja sekä ottamalla näkyvästi kantaa vihapuhetta ja netin disinformaatiota vastaan. He ovat kaveeranneet muidenkin näkyvien demokraattihahmojen kuten Hillary Clintonin ja Michelle Obaman kanssa.

Koska juoruilu kuuluu julkkis- ja kuninkaallispiireihin niin kerrotaanpa sitten oikein kunnon amerikkalaisjuoru.

Herttuatar Meghan, tulevaisuuden Kalifornian kuvernööri? Tai jopa demokraattien presidenttiehdokas?

No, ei kai sentään, mutta Sussexin herttuapari lienee valmis ottamaan osaa poliittiseen keskusteluun jatkossakin.

Se korostaa heidän täysin poikkeuksellista irtiottoaan politikoinnista pidättyvästä brittihovista. Ja takaa, että he pysyvät otsikoissa rapakon molemmin puolin myös muuten kuin seurapiirien merkeissä.