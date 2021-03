Suositun Good Morning Britain -aamuohjelman juontaja Piers Morgan jättää tehtävänsä.

Britanniassa esitettävän suositun Good Morning Britain -aamuohjelman tähtijuontaja Piers Morgan on jättänyt ohjelman prinssi Harryn puolisoa Meghania koskeneiden kommenttiensa vuoksi.

– Käytyään keskusteluja ITV:n kanssa on Piers Morgan päättänyt, että nyt on aika jättää Good Morning Britain -ohjelma. ITV on hyväksynyt päätöksen eikä asiaan ole lisättävää, tiedotti aamuohjelmaa näyttävä ITV-kanava tiistaina illalla.

Morganin lähtöä edelsi Britannian televalvojaviranomaisen Ofcomin käynnistämä selvitys Morganin maanantaisessa ohjelmassaan esittämistä kommenteista. Ofcom oli saanut yli 41 000 valitusta Morganin ohjelman jälkeen.

Meghan ja Harry kertoivat sunnuntaina Oprahin haastattelussa muun muassa siitä, että ennen heidän Archie-poikansa syntymää hovissa ilmaistiin huoli lapsen ihonväristä. Tarkemmin ilmaistuna hovissa oltiin huolissaan siitä kuinka tumma Archien ihosta tulisi.

Oprah-kohun tultua julki, riensi Piers Morgan eturintamassa kritisoimaan herttuatarta. Morgan on jo pitkään arvostellut pariskuntaa kuninkaallisen perheen vahingoittamisesta ja syyttänyt Harryn ja Meghanin kalastelevan julkisuutta omilla säännöillään hyväksymättä tehtävänsä asettamaa vastuuta.

– Olen pahoillani, mutta en usko sanaakaan, mitä hän (Meghan) sanoi. En luottaisi häneen, vaikka hän lukisi säätiedotusta, aloitti Morgan ohjelmassaan.

Hän jatkoi kritiikkiä myös Twitter-sivuillaan.

– Onko liian myöhäistä Oscar-ehdokkuudelle, Morgan kirjoitti viitaten herttuatar Meghaniin.

– Tehdään tämä selväksi: prinssi Harry ja hänen vaimonsa viettivät juuri kaksi tuntia sortaen kaikkea, jonka puolesta kuningatar Elisabet on työskennellyt samalla, kun he esittävät tukevansa kuningatarta. Ja he tekivät tämän samaan aikaan, kun hänen 99-vuotias aviomiehensä Philip makaa sairaalassa, Morgan tylytti.

Twitterissä Morganin lausunnoista nousi kohu. Enemmistö kyseenalaisti Morganin sanat ja ihmetteli, miksi tämä hyökkää toistuvasti Meghanin kimppuun sosiaalisessa mediassa.

– Hyökkäät raskaana olevaa, värillistä naista vastaan? Hyvin tehty Piers, kommentoi eräs.

– Hyvä Piers. Kansainvälisenä naistenpäivänä mikä voisikaan olla sinusta hauskempaa kuin haukkua toistuvasti raskaana olevaa naista, joka juuri tunnusti kärsivänsä mielenterveysongelmista ja itsetuhoisista ajatuksista, komppasi toinen.