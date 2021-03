Charlesilta udeltiin Harryn ja Meghanin kohuhaastattelussa ilmenneistä rasismisyytöksistä – prinssiltä yksiselitteinen reaktio

Kuninkaallinen perhe ei ole vielä kommentoinut prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Oprahille antamaa haastattelua.

Britannian kuninkaallinen perhe on pysytellyt toistaiseksi vaiti kaikista väitteistä, joita prinssi Harry ja herttuatar Meghan toivat ilmi kohutussa Oprah-haastattelussaan sunnuntaina.

Meghan ja Harry kertoivat haastattelussa muun muassa siitä, että ennen heidän Archie-poikansa syntymää hovissa ilmaistiin huoli lapsen ihonväristä. Tarkemmin ilmaistuna hovissa oltiin huolissaan siitä kuinka tumma Archien ihosta tulisi.

Harry myös paljasti haastattelussa olevansa nykyään verrattain huonoissa väleissä isänsä prinssi Charlesin kanssa.

Charles, 72, joutui kipakoiden kysymysten keskelle hänen vieraillessaan rokotuskeskuksessa Lontoossa tänään tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Charlesilta kysyttiin, mitä mieltä hän oli Harryn ja Meghanin antamasta haastattelusta, jossa Meghan kertoi Archien ihonväriin liittyneestä huolesta sekä omista mielenterveysongelmistaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Charles ei kuitenkaan ollut suostunut vastaamaan kysymykseen, vaan hän oli vain vilkaissut ylöspäin ja kävellyt tilanteesta pois sanaakaan sanomatta.

Brittimedian mukaan hovissa pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti sitä, miten he reagoisivat Harryn ja Meghanin tuoreisiin väitteisiin. Tuoreimpien tietojen mukaan kuningatar Elisabet olisi kutsunut lähimmät perheenjäsenensä kriisikokoukseen Buckinghamin palatsiin heti shokeeraavien paljastusten tultua julki.

Daily Mailin mukaan kruununperimysjärjestyksessä heti kuningatar Elisabetin jälkeen tulevat Charles ja prinssi William olisivat olleet jo vuorokauden ajan palatsissa pohtimassa kuumeisesti seuraavaa askeltaan.

Prinssi Charles vieraili rokotekeskuksessa Lontoossa ja joutui heti kiusallisten kysymysten kohteeksi.­

Lehtitietojen mukaan kuningattarella on ollut valmiiksi kirjoitettu lausunto, joka olisi voitu julkaista heti kohuhaastattelun jälkeen. The Timesin mukaan kuningatar on kuitenkin toistaiseksi kieltäytynyt allekirjoittamasta lausuntoa. Syyksi uskotaan, että kuningatar haluaa lisäaikaa pohtiakseen vastauksensa sisältöä.