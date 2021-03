Herttuatar Meghanin isä antoi tv:ssä suorasukaisen arvion tyttärensä käytöksestä – puolustaa kuninkaallista perhettä rasismikohussa

Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle kertoi aamutelevisiossa oman kantansa tyttärensä kohuhaastattelussa esittämiin väitteisiin.

Kohua herättäneessä Oprah-haastattelussa herttuatar Meghan puhui ensimmäistä kertaa julkisesti isästään Thomas Marklesta. Tiistaina Thomas Markle vieraili Britannian aamutelevisiossa kertomassa oman kantansa asioihin, joita hänen tyttärensä haastattelussa kertoi, kertoo muun muassa uutissivusto Reuters.

Thomas Markle totesi heti kättelyssä, että hänen mielestään Meghanin ja Harryn olisi pitänyt siirtää haastattelun esityspäivää.

– He menivät liiallisuuksiin Oprahin kanssa. Ottaen huomioon kuningattaren ja prinssi Philipin iän, heidän olisi pitänyt odottaa, Markle totesi televisiohaastattelussa.

– Minulla on vaikeuksia uskoa tätä todeksi. Näen tyttäreni kasvoilta asioita, joita kukaan muu ei näe.

Meghan ei ole puhunut isälleen useampaan vuoteen.­

Yksi Meghanin ja Harryn haastattelun kohahduttavimmista hetkistä nähtiin, kun pariskunta kertoi hovin olleen huolissaan heidän Archie-poikansa ihonväristä. Paljastus saa Britannian kuninkaallisen perheen näyttämään monien silmissä rasistiselta, mutta Thomas Marklella oli asiasta erilainen näkemys.

– Kunnioitan kuninkaallisia. En koe, että Britannian kuninkaallinen perhe on lainkaan rasistinen. En koe, että britit ovat rasistisia. Mielestäni Los Angeles on rasistinen, Kalifornia on rasistinen, mutta mielestäni britit eivät ole, Markle täräytti.

– Se, että hovissa on mietitty vauvan ihonväriä tai sitä kuinka tumma vauvasta tulee, on toivottavasti ja todennäköisesti ollut vain tyhmä kysymys. Se voi olla niinkin yksinkertaista. Joku on saattanut kysyä tyhmän kysymyksen sen sijaan, että hän olisi ollut rasisti, Markle jatkoi ja totesi, että asiaan tulisi silti perehtyä.

Thomas Markle on antanut medialle lukuisia haastatteluja ilman tyttärensä lupaa.­

Meghanin isä on antanut viime vuosina medialle useita lausuntoja tyttärestään ilman tämän lupaa. Vieraillessaan aamutelevisiossa Thomas Markle totesi, ettei hän aio lopettaa lehdistölle puhumista, ennen kuin Meghan ja Harry suostuvat taas olemaan tekemisissä hänen kanssaan.

– Käytännössä annan haastattelun lehdistölle, koska en ole kuullut heistä. Jos en kuule heistä 30 päivään, annan uuden haastattelun. Enkä ole kuullut heistä mitään. Minusta olisi ihanaa kuulla heistä, Thomas Markle totesi televisiossa.

– Annan haastatteluja, koska he eivät puhu minulle. Kun he päättävät jälleen puhua minulle, lopetan lehdistölle puhumisen. Haluaisin pyytää tekojani anteeksi, mutta siitä on kaksi vuotta. Olen yrittänyt hyvittää tekoni. Mutta nämä tarinat lehdissö johtuvat siitä, etten ole kuullut sinusta, Markle jatkoi suunnaten sanansa suoraan Meghanille.

Markle myös totesi ohjelmassa, että hän haluaisi kovasti tavata pojanpoikansa Archien, nyt kun pariskunta asuu varsin lähellä Marklea Los Angelesissa.

– Olen vapaa koska tahansa, jos haluaisitte tavata. Haluaisin tavata lapsenlapseni.

Meghan sanoi Oprahin haastattelussa saaneensa tietää hieman ennen hänen ja Harryn häitä, että eräs brittilehti oli valmistellut suurta paljastusjuttua hänen isästään. Niinpä hän päätti kysyä isältään, oliko tämä puhunut medialle. Markle tyrmäsi väitteet. Meghanin mukaan hän yritti saada isänsä kertomaan totuuden ja teki tälle selväksi, että mikäli hän tekisi niin, voisivat hän ja Harry auttaa.

Meghanin mukaan kuninkaallisessa perheessä oltiin huolissaan Archien ihonväristä.­

Aamutelevisiossa vieraillessaan Markle kuitenkin totesi, ettei kukaan koskaan tarjoutunut suojelemaan häntä tai hänen perhettään.

– Kukaan ei ottanut aikaa suojellakseen yhtäkään perheeni jäsentä. Lehdistö hyökkää meitä vastaan päivittäin. Kukaan ei pitänyt meistä huolta, Markle tilitti ohjelmassa.

Meghanin mukaan brittilehdistö jahtasi hänen isäänsä yli vuoden ajan saadakseen tältä haastattelun. Hän kertoi Oprahin haastattelussa tehneensä kaikkensa suojellakseen vanhempiaan medialta, mutta tehtävä osoittautui mahdottomaksi.

Meghan väitti, että kun brittitabloidit saivat lopulta selville, missä hänen isänsä asui, muutti niiden edustajia asumaan tämän naapuriin. Meghanin mukaan hänen isälleen annettiin lahjoja, jotta tämä puhuisi medialle. Siinä missä Meghanin Thomas-isä on kertonut avoimesti tyttärestään lehdille, on hänen Doria-äitinsä pysynyt hiljaa.